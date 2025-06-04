Борьба за мясо, гипноз и реабилитация каратэ: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область в 1990 году, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка». На очереди — третья неделя июня.

Началась она с несколько запоздалой, но весьма дружной реакции местных СМИ на «укус» журнала «Крокодил», в майском номере которого вышла статья с обидным заголовком — «С протянутой рукой живет богатая Калининградская область».

В этом материале журналист Юрий Борин попытался разобраться, почему в регионе не хватите мяса, и пришел к выводу, что основная причина в массовом падеже скота, который «достиг таких масштабов, что теперь в Калининградскую область завозятся из госресурсов не только корма (как было три года назад), но и мясо в натуре».

«Калининградский комсомолец» отреагировал на этот выпад статьей «Когда крокодил плачет», опубликованном в последнем июньском номере газеты.

Статья из «Крокодила» 1990 года, № 15

Лид у материала был тоже лихой : «Калининградцам живется голодно, потому что они не умеют работать, — убеждает журнал „Крокодил“. Так ли?»

В самой статье, конечно, утверждается, что не так.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что «крокодиловец» Борин ничего такого про калининградцев не писал. Он просто подметил, что «за три года напряженной работы тов. Демачева (Леонид Демачев — заместитель председателя облисполкома, начальник главного планово-экономического отдела. — прим. „Нового Калининграда“ ) на ответственных постах в обкоме и облисполкоме падеж скота значительно возрос», и посоветовал калининградцам активно принимать участие в выборах.

«Как заметили когда-то сатирики, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Дерзайте, товарищи калининградцы», — так завершил он свою статью.

Леонид Васильевич в ответ не промолчал. 17 июня в «Калининградской правде» было опубликовано его открытое письмо под заголовком «С истиной не в ладу». Причем, адресовано оно было не Борину, а главному редактору «Крокодила» Алексею Пьянову.

«Калининградская область никогда не жила „на иждивении“ у государства, — заверил Демачев. — Наоборот, она является областью, вывозящей мясо, молоко, яйца и другую продукцию».

Падеж скота, по его словам, идёт на спад. А вот «мясо в натуре» действительно ввозится. Но только потому, что «область располагает свободными мощностями мясокомбинатов». При этом вся продукция увозится из региона. В основном в Москву.

«Жители же области, не в пример москвичу Борину, той колбаски так и не видели...» — добавил Демачев.

Словом, мясо есть, но не про нашу, калининградцев, честь. По госзаказу оно практически все изымается и направляется в центр, у которого потом нужно просить то, что сам произвел.

«Хочешь — не хочешь, товарищ калининградец, а вынь да положь, — пишет М. Юрьева в упомянутой выше статье „Калининградского комсомольца“. — И — вынимают, точнее выжимают. Не забывая даже потребобщество, которое, напомним, есть крестьянская организация и вовсе не государственная собственность».

Катамараны на Нижнем озере. Фото:

С. Ерохин, 1990-е годы. ГАКО

Зато картошки в те времена в Калининграде было вдоволь. Но и здесь находились недовольные. Свидетельство тому опубликованное в «Калининградке» за 19 июня письмо читательницы Н. Мартыненко.

«Хотелось бы через газету спросить у работников торговли, как они могут продавать товар не годный к употреблению? — писала она. — Сегодня в овощном магазине, что на Литовском валу, купила пять килограммов картофеля. Стала готовить обед — не картошка, а слезы, двухсот граммов не набралось после чистки. Не дорогой это продукт — картофель, не денег жалко. Отношение к покупателю оскорбляет».

Сейчас картофель «недорогим продуктом» уже не назовешь. Да и качество его в магазинах бывает разным...

Важным событием для Калининграда стали выступления популярного гипнотизёра Ивана Качалина во Дворце спорта «Юность». «Калининградский комсомолец» посвятил этому событию довольно большую статью под названием «А люди ждали чуда».

Как следует из репортажа, дождались далеко все.

Афиша, по словам автора Н. Майоровой, обещала многое: выявление математических способностей у детей, лечение энуреза, вообще очищение организма и тому подобное.

А что было на деле?

Сначала долгая лекция о том, кто такие колдуны и знахари. Потом — усыпление некоторых наиболее внушаемых зрителей.

Статья из «Калининградской правды». 17 июня 1990 года.

Тем, кто пришёл исцелиться сам и вылечить своих детей, все эти фокусы быстро надоели, и они начали громко выражать недовольство. Но Качалин, как сообщает репортёр, не растерялся, заявив, что лечение в Москве стоит 500 рублей. А за четыре рэ, которые уплачены за билет, можно и потерпеть.

«Плакали дети, а люди ждали чуда, — продолжает Майорова. — Но представление закончилось. И мамы потащили своих ребятишек к сцене, чтобы записать на лечебные сеансы. Наивные, они думали, что всё, что объявлено в афише, будет исполнено. „Освободите зал!“ — вот и весь ответ на их порыв».

Впрочем, в «Калининградской правде» визит «старейшего гипнотизера страны» был освещен более комплиментарно.

В номере за 17 июня с ним вышло большое интервью под заголовком «Полёты во сне и наяву». Там он, помимо всего прочего, сообщил следующее: «Гипноз, как и любая наука, развивается. И по прогнозам американских ученых Хелмера и Гордона, в 2035 году будет осуществляться массовое применение гипноза по зонам, а в 2045-м — автоматическое чтение мыслей. Гипноз прочно войдет в наш быт так же, как телефон, радио, телевизор, самолёт, и будет поставлен на службу человека в самом широком масштабе для развития его интеллектуальных и творческих способностей».

То есть ждать осталось не так уж и долго ...

А кое-чего мы уже дождались. Сейчас электронные помощники у каждого в телефоне. 35 лет назад искусственный разум делал первые, но при этом весьма уверенные шаги.

В маленькой заметке «Поможет советом ЭВМ» старейшая газета региона рассказала о том, что в киосках «Союзпечати» Калининграда появились в продаже небольшие анкеты, заполнив которые и отправив по указанному адресу, можно получить «дельные, точные и полезные советы» от электронного «специалиста».

«Советы эти на все случаи жизни, — уточняется в заметке. — Ими могут воспользоваться юноши и девушки, решая вопрос: кем быть? А он, известно, непрост, и любая ошибка в выборе призвания обходится дорого, на исправление её уходят годы. Обратиться за советом могут родители, те, кто вступает в брак, даже супругам со стажем не помешает рекомендация электронного консультанта».

Отмечается также, что обучили ЭВМ ученые Академии педагогических наук СССР и зарубежные специалисты в области семейно-брачных отношений. Помогли им программисты научно-технического центра «Аква-Сервис».

А в Храброво тем временем был построен и принял первых пассажиров международный сектор калининградского аэропорта.

«Отсюда будут осуществляться перевозки сменных экипажей ПО „Калининградрыбпром“ в порты назначения», — писала в материале «Счастливого полета!» рыбацкая газета «Маяк».

Аэропорт «Храброво». Фото:

В. Маначин, 1979 год. ГАКО

Подчеркивалось, что необходимость создания сектора назревала давно.

«Калининградские рыбаки летают сегодня, минуя Москву, в Лас-Пальмас, Дакар и Луанду, — говорилось в заметке. — Для оформления вылета за рубеж необходимы условия для таможенной службы. Ранее им приходилось ютиться в неприспособленных для этого комнатушках аэровокзала. Зато теперь к их услугам — просторные кабинеты, досмотровый зал».

Первыми пассажирами международного сектора аэропорта стали члены экипажа ТСМ (Траулер-сейнер морозильный — прим. «Нового Калининграда») «Обдорск» и ремонтно-подменных команд.

Аэропорт «Храброво». Фото:

С. Ерохин, 1980-е годы. ГАКО

Одна из центральных публикаций 25-го номера «Калининградского комсомольца» — интервью Андрея Глазунова, стоявшего у истоков калининградского карате — вида единоборств, который долгое время был в СССР вне закона. Статья, собственно, так и называется — «Каратэ: семь лет запрета» (тогда это слово чаще писали через «Э» — прим. «Нового Калининграда»).

Глазунов рассказал, что первые группы энтузиастов появились в нашем городе в 1978-79 годах. В их числе был Макс Левинтас, которого герой публикации назвал основоположником калининградского каратэ-до.

«Первая секция появилась при Центральном райотделе милиции, — рассказывал Глазунов. — И вполне понятно, что среди занимающихся в ней было немало сотрудников органов внутренних дел. В 1980 году была создана областная федерация каратэ-до. В её ведении находилась детская спортивная секция и группа ведущих спортсменов. Появились первые тренеры, аттестованные Госкомспортом СССР».

Он также напомнил, что первый чемпионат России проходил в нашем городе. Четверо калининградцев стали призерами первенства.

Ну, а потом власти неожиданно решили, что карате в СССР ни к чему.

Во время перестройки этому виду единоборств был снова дан зеленый свет.

«Нам возвратили звания, право на преподавание и обучение каратэ-до, — продолжил Глазунов. — Но запрет как таковой не действовал ни минуты. Отмененное официально каратэ ушло в подполье — и это в худшем случае. Обычно же каратэ продолжало существовать, но в то же время его как бы и не было. Спортсмены были благодарны за то, что их не замечали. Собирались более-менее регулярно и проводили... не то чтобы тренировки, а как бы методические занятия. В общем, желание никогда не угасало».

Криминальная хроника тех дней пестрит разного рода мелочовкой — угоны машин, пьяные драки. Всё как обычно. Внимание на себя обратило сообщение о том, что на стоянке такси была избита буфетчица зеленоградского ресторана «Прибой». При этом из кармана куртки у неё пропало около двух с половиной тысяч рублей. Очень большие по тем временам деньги. Человеку со средней зарплатой в 150-200 рублей пришлось бы копить такую сумму несколько лет. Впрочем, скорее всего, буфетчица «Прибоя» так и делала. Непонятно только, какая нужда е её заставила нести такие деньжищи на стоянку такси.

Вид на ресторан «Прибой». Фото: Е.И. Чепинога,1976 г. ГАКО

А в Калининграде в отсутствие хозяина в квартиру на улице Маршала Борзова вломились двое мужчин и... вытащили из холодильника 10 кг мяса. Вошедший в этот момент хозяин попытался их задержать, но получил удар.

Вопрос о том, откуда у рядового гражданина в холодильнике аж 10 кг мяса, тоже из разряда риторических...

Ресторан «Прибой» закрыт для реставрации. Фото:

Студия «Объектив», 1990-е гг. ГАКО.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Государственный архив Калининградской области