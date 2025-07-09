Чипсы от Горбенко и «Операция кооперация»: о чем писали газеты 35 лет назад

Листаем страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя июля.

Корреспондент «Калининградской правды» Тамара Замятина отправилась в рейд с нарядом милиции. Написанная на основе полученных впечатлений статья получила название «Нравы ночного города». И эти нравы журналисту не понравились. По включенной милицейской рации она слышала много сообщений о разного рода безобразиях: в винно-водочном магазине на Нарвской кто-то вырвал из рук покупателя сумку со спиртным, от универсама «Московский» угнан мопед, у ресторана «Орбита» случилась драка.

У Южного вокзала журналист разговорилась с таксистом, который развозил «ночных бабочек», спросила, не противно ли ему этим заниматься. Ответ был вполне предсказуем: «Нет». В танцзале «Космос», что в парке культуры и отдыха имени имени Калинина (ныне парк «Центральный» — прим. «Нового Калининграда») корреспондент увидела примерно три сотни подростков, которые, сидя на лавках, смотрели видео. Но милиционеры объяснили ей, что так бывает не всегда, по выходным дым стоит коромыслом — «юные приверженцы сексуальной революции занимаются любовью прямо на скамейках». В конце материала автор сдала вывод: «Надо лечить город. Он болен, болен».

«Калининградской обувной фабрике — 25 лет. Модели домашней обуви 1985 г.». Автор съемки Ю. Махановский. ГАКО



Читательница «Калининградки» Н. Попова со своей стороны предложила как минимум внести изменения в работу местной обувной фабрики. В письме в редакцию, которое было опубликовано в номере за 22 июля, она пишет: «Прочитала недавно в вашей газете заметку под названием „С учетом моды и спроса“. Поразглядывали с соседями представленные на снимке „новинки“ Калининградской обувной фабрики. Интересно было бы узнать, что же в них „нового“? Литая, тяжелая и вредная для здоровья подошва — настоящие колесные шины. И по внешнему виду эта обувь похожа на простые тапочки, только более громоздкие и, конечно, дорогие. Почему на нашей обувной фабрике не пытаются разрабатывать модели по-настоящему модные и современные?»

Директор фабрики Ю. А. Свинакова, у которой журналисты взяли комментарий, с такой постановкой вопроса не согласилась. По ее словам, никто больше на литую подошву, разработанную, кстати, Московским домом моделей «с ориентиром на мировые образцы», не жаловался. «Пресс-формы для литья мы закупали у итальянских изготовителей обувного оборудования, — пояснила Свинакова. — Химическое сырье поступает из Франции и ФРГ. Никакого вреда для здоровья такой вид подошвы не представляет, эта технология апробирована мировой практикой».

Также директор предприятия высказала уверенность, что потребителей устраивает цена новой обуви — всего десять рублей за пару. Утверждение это представляется, однако, излишне смелым. Десять рублей для 1990 года — приличная сумма. Для тапочек, пожалуй, дороговато...

Еще одной новинкой тех дней стали чипсы «Балтийские», производство которых наладил ...Морской рыбный порт. «Оказывается, наши докеры умеют не только грузить и сгружать, — отмечается в статье „Конкурент кооператорам“, опубликованной в „Калининградской правде“ за 21 июля. — В порту создается своего рода комбинат продовольственных товаров».

О том, как всё начиналось, в небольшом интервью рассказал начальник порта (будущий губернатор) Леонид Горбенко: «Вы уже, наверное, знаете, мы построили новое овощехранилище. Так получилось, что в нём оказалось одно свободное помещение. Вначале думали организовать здесь засолку капусты, яблок, помидоров. Потом решили: будем делать чипсы. Приобрели в Минске оборудование, смонтировали его и выпустили первые сто килограммов. Чипсы делают из картофельных хлопьев. Это сырье есть, договоренность о получении его у нас есть. Тарный комбинат изготовил уже 600 тысяч штук красочно оформленных коробочек, в каждой помещается 225 граммов чипсов. Естественно, цена будет меньше, чем у кооператоров».

О начале производства чипсов в порту сообщила и рыбацкая газета «Маяк». «Картофельные хлопья и растительное масло превращаются на новой производственной линии овощехранилища в хрустящие воздушные пластинки, — говорилось в статье с лаконичным названием „Вкусно!“. — Линия доставлена из Минска, а смонтирована специалистами порта».

Но подобного рода публикации летом 1990 года были редкостью. В основном газеты писали о проблемах. Например, в статье «Калининградской правды», которая называется «Мы купили телевизор», были собраны письма читателей, в которых описывались безуспешные, как правило, попытки приобрести этот столь необходимый в те времена аппарат. «Человек, не имеющий связи с мафией, простой честный труженик, будет ходить по очередям, но телевизор или другую дефицитную вещь всё равно не получит, т. к. в торговле нет должного учета, нет информации для покупателей о поступлении дефицита и его распродаже», — высказала мысль калининградка Е. И. Тарасова.

Также в её письме сообщается: «Гуляющая, не приносящая пользы ни государству, ни людям соседка приобрела сразу два цветных телевизора, не теряя времени в очередях, не мучаясь ночью. Кому и сколько переплачено за услугу, кому из очереди предназначались они? И сколько таким образом уплывает дефицита?»

А вот выдержки из письма Алексея Николаевича Талызина: «Испытал прелесть современной „организации торговли“ на себе. Я, инвалид Отечественной войны, ходил отмечаться в списках, дошел до № 5, но приобрести телевизор так и не смог — нашлись наглые и более сильные. Работников „Мелодии“ (этот магазин находился на Ленинском проспекте, 36-38 — прим. „Нового Калининграда“), видимо, вполне устраивает эта система торговли».

Дефицитом товаров на полках магазинов умело пользовались спекулянты, но с ними велась борьба. Не такая отчаянная, как до перестройки, но заниматься коммерцией в частном порядке было небезопасно. Об этом напомнила статья в «Калининградке» за 21 июля — «Профессия спекулянт». «Многолика фигура спекулянта, — пишет в своем очерке журналист К. Юрков. — Это и подросток, и юнец, и с иголочки одетый молодой человек, и преуспевающий вроде бы по всем статьям авторитетный товарищ. Но все одинаково подвержены одной болезни — стремлению к легкому рублю. Раз удалось купить-продать, два, три, и — всё. Азарт наживы затягивает».

Автор отмечает, что спекулянты хорошо понимают, куда дует ветер, и давно готовятся к переходу к рыночной экономике, планируя стать держателями контрольных пакетов акций предприятий, а то и их полными владельцами. «И не исключено, что добропорядочные граждане, которых передергивает от одного только слова „сдать“, то бишь перепродать, — с течением времени будут проситься на работу к тем, кто сейчас самым бессовестным способом наживается на дефиците», — предсказывает корреспондент.

В статье сообщается, что наиболее активно спекулянты себя проявляют на городском рынке, у магазина «Альбатрос» (магазин на ул. Богдана Хмельницкого, 119, где моряки могли отоварить чеки, которые им выдавались вместо валюты. — прим. «Нового Калининграда» ), у Межрейсового дома моряков (сегодня — Калининградский деловой центр), комиссионного магазина на Фрунзе, у городского таксопарка.

«В Управлении внутренних дел в ОБХСС мы видели прямо-таки кучи реквизированных первоклассных товаров, которые после суда над спекулянтами поступят в комиссионные магазины. Здесь и обувь, и одежда, и плейеры, и магнитофоны, и „видики“, и телевизоры», — делится журналист. А еще в своем материале корреспондент приглашал всех желающих в Управление внутренних дел на Советском проспекте — посмотреть на настоящие доллары. «Приходите, — пишет он. — Вам их здесь покажут. И объяснят, что незаконные валютные операции караются очень и очень серьезно. Вот и бывшему владельцу этих купюр грозят большие неприятности. Сам он ждет окончания следствия в следственном изоляторе. А его жена плачет в кабинете следователя, давая показания».

Праздник города. Массовое гуляние на Нижнем пруду. 1988 год. Автор А. Бахтин. ГАКО

Как и сегодня, калининградцев волновал облик родного города. Читатель «Калининградского комсомольца» Г.Н. Петрович обратился в редакцию с таким вопросом: «Есть ли в городе главный архитектор? И если есть, то его ли это идея понаставить по городу торговых ларьков и палаток, уродующих и без того его оскудевшую архитектуру?» Речь, в частности, шла о небольших деревянных сооружениях, которые «прилепились» к стенам магазинов «Кооператор» и «Спутник», а также — к зоопарку.

Журналисты обратились за комментариями к начальнику проектного бюро архитектурно-планировочного управления при горисполкоме Юрию Даниловичу Тишину (на тот момент заместителю еще не приступившего к исполнению своих обязанностей Сергея Лебедихина, бывшего директора «Калининградгражданпроекта»). Тот пояснил, что ларьки по большей части кооперативные. Разрешение на их установку дают в райисполкомах, которых тогда в Калининграде было пять — по количеству районов. Газета провела мини-расследование и выяснила, что на самом деле у «Спутника» только один из семи ларьков кооперативный, а у зоопарка — один из шести. Так что кооператоры, получается, здесь почти ни при чем.

Зато в новом фильме Леонида Гайдая, который вышел в те дни на экраны страны, они стали главными героями. «Если взять популярных актеров, скажем, Д. Харатьяна, С. Мишулина, Л. Куравлева, С. Фараду С. Филиппова, придумать множество хорошо известных, но всё равно смешных трюков, спародировать несколько расхожих детективных сюжетов, получится комедия Леонида Гайдая. На этот раз она называется „Частный детектив, или Операция „Кооперация““. Прежние гайдаевские ленты казались очень смешными. А как новая? Посмотрим...» — писала в рубрике «Кинопремьеры недели» «Калининградка». Сложилось впечатление, что обозреватель Т. Корецкая уже видела это кино. Просто ей не хотелось обижать плохим отзывом великого, без преувеличения, мастера, снявшего когда-то «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказскую пленницу» и множество других ставших классикой картин.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева