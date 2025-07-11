Тайна Штайна, картотека мёртвых и записки на обоях: истории архивных документов (фото)

Сегодня фонды Государственного архива Калининградской области (ГАКО) составляют свыше 892 тысяч единиц хранения. Единица хранения — профессиональный архивный термин, некоторые «единицы» — тонкие папки с парой листов внутри, другие — толстенные папки до 250 листов. Сотрудники ГАКО рассказали «Новому Калининграду» истории нескольких документов из своих фондов.

Тайна Георга Штайна

В 1988 году Калининградскому отделению советского фонда культуры родственники известного поисковика из ФРГ Георга Штайна передали собранные им документы о вывозе нацистами культурных ценностей с оккупированных территорий СССР. Штайн собирал эти документы по всему миру, в том числе заказывал копии документов из Национального архива США. Позже архив Штайна был передан на постоянное хранение в Государственный архив Калининградской области Это тысячи документов на специальной микроплёнке, упакованной в синие коробки с печатью национального архива США, где сегодня хранятся оригиналы.

Соратник советского писателя Юлиана Семёнова барон Фальц-Фейн выкупил архив у сына Штайна и передал в дар Советскому фонду культуры. Подробнее об этом читайте в интервью многолетнего руководителя калининградского отделения Российского фонда культуры Нины Перетяки по ссылке.

Маленькая синяя коробочка с большой печатью Национального архива США.

Архив содержит тысячи нацистских документов, в которых, возможно, есть ответ на вековечный калининградский вопрос: «Где Янтарная комната?»

По официальной версии, Георг Штайн покончил жизнь самоубийством. Его труп был обнаружен на опушке леса в Нижней Баварии 21 августа 1987 года. Рядом с телом — садовый инвентарь, скальпель, верёвка.

Обратная сторона

После войны существовал жуткий дефицит всего и вся. В том числе и писчей бумаги. Впрочем, слово «дефицит» — совсем не подходящее здесь слово. Как сказала сотрудница архива, бумаги просто не было. Поэтому многие советские официальные документы, в том числе и совершенно секретные, писались на обратной стороне «оказавшихся под рукой» бумаг немецких.

Благодаря послевоенной нехватке бумаги и одному из первых приказов начальника советского «Кёнигсбергэнерго», мы сегодня можем рассмотреть прекрасный дизайн люстр, продававшихся в Восточной Пруссии.

Протоколы колхозных собраний, написанные на обратной стороне обоев.

Память

В архивном фонде прусского «Управления по использованию рабочей силы» хранится 26 учётных карточек советских военнопленных, умерших в лагере «Шталаг 1Ф», располагавшемся в Восточной Пруссии, на территории современной Польши. В 2011 году, после выставки «Солдаты, для которых Победы не было», организованной архивом и частными лицами, сотрудники Калининградского государственного архива начали поиски родственников советских военнопленных. Вскоре к поискам подключились сотрудники военкоматов, службы судебных приставов, журналисты и неравнодушные граждане на постсоветском пространстве.

Первой была найдена дочь Ивана Ермиловича Лапыгина, проживающая в Волгоградской области. В телефонном разговоре она сообщила, что ни она, ни мама (вдова Ивана Ермиловича) ничего не знали о его судьбе, что мама всю жизнь, до самой смерти, искала информацию о судьбе мужа. Через 13 дней после её смерти пришло письмо из Калининградского архива...

Учётная карточка советского военнопленного Ивана Лапыгина. Красная полоса на карточке означает «Требует особого надзора от администрации лагеря».

Родственников военнопленного Андрея Круглова искали пять лет. Варвара Егорова, начальник отдела научной информации и публикации документов Государственного архива Калининградской области, рассказывает «Новому Калининграду»: «Мы искали его близких в Нижегородской области — на Родине Андрея Мартемьяновича (адрес был указан в учётной карточке военнопленного). Сколько было статей в нижегородской прессе, постов в социальных сетях! Оказалось, нужно было искать в Республике Казахстан, где с 1941 г. проживает его сын Юрий. Туда маленького Юрия с мамой эвакуировали в 1941 г. из Карелии, где в то время служил его отец — гвардии старшина Андрей Мартемьянович Круглов. Юрий Андреевич так и остался в Казахстане, бережно хранил письма отца с фронта и разыскивал информацию о нем все это время. А. М. Круглов в 1949 г. был официально признан „пропавшим без вести“. В поиске нам помогла журналист районной газеты „Сельская новь“ Светлана Грамотеева. К слову, письмо ей переслали из газеты „Северный Казахстан“, куда мы обратились. Такая вот „цепочка добра“...»

Андрей Круглов, стрелок штурмовика Ил-2. Его самолёт был сбит в Сталинской (ныне — Донецкой) области. Андрей Круглов содержался в различных лагерях для военнопленных, в марте 1944-го был переведён в Шталаг 1Ф. У него не было правой руки. Скорее всего, он потерял её во время падения самолёта. В ночь на 1 июля 1944 года боец пытался бежать, был тяжело ранен, умер на операционном столе...

Фотография на учётной карточке военнопленного Андрея Круглова.

Первые переселенцы

Акт о прибытии 27 августа 1946 года в Калининградскую область, в город Гумбиннен, эшелона с советскими переселенцами из Брянской области в особых комментариях не нуждается. Этот эшелон стал первым эшелоном с советскими переселенцами, направленными осваивать новую советскую область, бывшую Восточную Пруссию.

Акт о прибытии в Калининградскую область первого переселенческого эшелона.

Как хранить бумагу

Хранить бумагу — очень непросто. Во-первых, бумага бумаге рознь. В разные времена выпускали разные виды бумажных носителей, технологии постоянно менялись.

Иногда просто лист бумаги — настоящее произведение искусства. Например, в архиве нам показали листы бумаги, произведённые в 16 — 17-м веках. Лист, как лист. Но если посмотреть этот «лист как лист» на просвет, то хорошо видны уникальные водяные знаки.

Бумага, как и написанный или напечатанный на ней текст, — очень капризная вещь. Поэтому документы в хранилищах областного архива хранятся при строго определённой влажности и температуре. Время от времени архивные документы проходят обязательное обеспыливание и противогрибковую обработку. Для этого используются самые современные технологии.

Иногда документы поступают в архив в ужасном состоянии, пролежав на чердаках и в подвалах десятки лет, отсыревшие, с цементированными, слипшимися страницами, поражёнными грибками.

Иногда документы попадают в архив в плачевном состоянии.

И тогда за жизнь документа начинают борьбу реставраторы Государственного архива Калининградской области.

Для восстановления старых архивных документов применяются современные технологии. Вера Макарова, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учёта: сохранение бумажных носителей и текстов на нём — сложный процесс. Специальные реставрационные инструменты для бережного «расцементирования» слипшихся страниц.

Сейчас сотрудники, например, работают над сохранностью недавно поступившего в архив в плачевном состоянии «Боевого дневника» 13-го гренадерского танкового полка вермахта.

Текст: Александр Адерихин для «Нового Калининграда», фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»