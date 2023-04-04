Детокс для свалки: что ждёт закрытый полигон ТБО в посёлке им. Космодемьянского (фото)

Экологическая обстановка в микрорайоне имени Александра Космодемьянского может немного улучшиться уже в следующем году. В 2026 году на полигоне ТБО, закрытом после протестов экологов и проходившем рекультивацию с 2017 года, планируют начать очищать выделяемый свалкой ядовитый фильтрат. О том, как токсичную жидкую субстанцию будут фильтровать и перекачивать в сети «Водоканала», «Новый Калининград» узнал в четверг, 10 июля, во время выезда на полигон главы администрации города Елены Дятловой. На встрече присутствовал и подрядчик, которому предстоит построить очистные сооружения и выполнить ещё ряд манипуляций на общую сумму 408 млн рублей.

Подряд на очистку ещё в конце мая выиграла компания «Калининграднефтестрой СМУ», директор которой Александр Перегудов сообщил, что все запланированные работы он должен выполнить до августа следующего года. В контракт входит постройка станции очистки, а также двух насосных станций: одна будет закачивать неочищенный фильтрат, а вторая — перегонять обезвреженную жидкость в приёмную камеру «Водоканала». Кроме того, подрядчику предстоит возвести насыпь по периметру полигона, которая должна будет его защищать от подтоплений во время нагонных явлений на Преголе (на это уйдёт почти половина выделенных средств).

Перегудов пояснил, что будущая производительность его станции предварительно оценивается в 350 кубов в сутки.

На текущий момент, как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, у рекультивированного полигона функционирует лишь насосная станция, которая перекачивает неочищенный фильтрат в сети «Водоканала».

«Мы платили два платежа: за приём [фильтрата] и за то, что отдавали неочищенные стоки, то есть за превышение ПДК (превышение предельно допустимой концентрации — прим. „Нового Калининграда“)», — рассказала Дятлова.

После того, как будут сданы очистные сооружения и построена новая заглублённая (чтобы избежать промерзания) труба, по которой чистые и соответствующие экологическим нормам стоки будут подаваться всё в те же сети «Водоканала», затраты должны снизиться.

Фильтрат выдавливался рекультивированным полигоном в окружающую среду более пяти лет. Перегудов сообщил, что прямая его отправка на очистные сооружения «Водоканала» была нарушением природоохранных норм. Но кроме проблемных жидкостей есть ещё и токсичный осадок.

«Отложения будут вывозиться в контейнере на полигон для последующей утилизации, — продолжил предприниматель, — но они минимальные. Производство будет практически безотходным».

Основная сложность, по его словам, будет связана с подготовкой к монтажу и прокладкой трубопровода. Саму же станцию привезут в 12 контейнерах и смонтируют в готовом состоянии. Кроме того, в контракт заложено научное исследование, результаты которого должны повлиять на выбор монтируемого оборудования.

«Когда я заключу контракт с предусмотренной проектом компанией, она ещё раз проведёт анализ фильтрата (на это уйдёт полгода), — объяснил Перегудов. — Само оборудование будет подобрано в зависимости от результатов анализа. Нужно понять, какой там объем твёрдых и взвешенных частиц. Каждый полигон индивидуален. Далее останется только пусконаладка, и всё заработает». Он пообещал, что «в августе следующего года всё будет сделано».

После официального общения журналисты напомнили главе администрации Елене Дятловой о мечте экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова превратить полигон в микрорайоне имени Космодемьянского в горнолыжный курорт (об этом он сообщал в январе 2017 года). Подобные идеи, правда, в отношении многострадальной Барсуковки высказывал в июне 2014 года Сергей Восковщук, бывший на тот момент главой администрации Неманского района. При этом замах муниципального главы был даже более глобальным: если Алиханов сравнивал свалку в Косме со склоном в Малых Бобрах Озёрского района, то Восковщук намеревался превратить Барсуковку в маленький Куршевель.

Елена Дятлова предложила так высоко не взлетать и согласилась обсуждать курортные перспективы полигона лишь при выключенных диктофонах. По её словам, если окуршевеливание свалки на окраине Калининграда когда-то и произойдёт, то заниматься этим будут уже другие главы.

Напомним, что выделение фильтрата свалкой у Балтийского шоссе в сентябре 2019 года обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд». Тогда же они обратились надзорные органы с просьбой оценить результаты работы подрядчика на предмет эффективности применяемых им проектных решений, и указали на халатность при приёмке работ. Городские власти в свою очередь отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в него вносились корректировки без согласования с ними уже после передачи полномочий областному правительству.

В апреле 2023 года апелляционный и Кассационный суды подтвердили законность сброса фильтрата со свалки в поселке имени Александра Космодемьянского в систему водоотведения. С расширенным комментарием по поводу этого решения выступило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. В пресс-службе министерства напомнили, что рекультивации крупнейшей регионе свалки проходила «под пристальным вниманием экологов и жителей».

Полигон ТБО в посёлке имени Космодемьянского эксплуатировался с 1978 года, объем накопленных в нём отходов превысил 37 млн кубометров. Его проектная ёмкость была превышена на четверть, а высота участков складирования отходов достигала 30 метров.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»