Ущерб в 22 млн: как землю у свалки в Круглово признали ценными сельхозугодьями

Пенсионер из Янтарного Алексей Петрович Рогачёв обратился в редакцию «Нового Калининграда» с удивительной, на первый взгляд, историей: Россельхознадзор присудил ему ущерб в 22 млн рублей за неправильное обращение с земельным участком, расположенным буквально в 100 метрах от полигона твёрдых бытовых отходов в пос. Круглово. Сам пенсионер участок долгое время не навещал и не был в курсе, что там происходит. «Новый Калининград» разбирался в проблеме.

Алексей Рогачёв рассказал, что участок около полигона в Круглово с кадастровым номером 39:05:030617:22 площадью 45700 кв. м они приобрели вместе с единомышленниками несколько лет назад, когда власти стали заявлять о скором закрытии свалки. Участок имел назначение «под крестьянско-фермерское хозяйство», но поскольку находился недалеко от полигона ТБО, то развивать там КФХ никто не стал. Пенсионер рассказывает, что вместе с единомышленниками они планировала в перспективе перевести землю из сельхозначения под другое и реализовать бизнес-идею типа горнолыжных «Малых бобров» в Озерском районе (проект до 2013 года реализовывал экс-глава Гурьевского района Юрий Юхтенко). Ведь свалку обещали рекультивировать, но горки бы на ней остались.

Однако получилось так, что полигон продолжал работать, несмотря на заверения властей, и всё ближе надвигался на участок несостоявшегося бизнес-проекта. Со временем партнеров у Алексея Рогачёва не осталось, и участок стал числиться за ним. Свои земельные владения не навещал — смысла в этом особого не было.

В июне 2023 года на свалке произошел сильный пожар, после него, в начале июля, Россельхознадзор провел на участке пенсионера выездную проверку и выявил факт «снятия плодородного слоя почвы» и его уничтожение. Специалисты взяли пробы почвы, после провели вторую проверку — внеплановую. В результате в почве обнаружились вредные вещества. Россельхознадзор составил против собственника участка протокол об административном правонарушении, выписал штраф, после дело дошло до суда, который в конце июня 2025 года присудил Алексею Рогачёву выплатить 22 млн рублей.

Алексей Рогачёв



Пенсионер уверен, что его права были нарушены, — по его мнению, верхний слой почвы с участка могли снять представители ЕСОО — ТБО «Круглово», когда тушили масштабный пожар на полигоне в июне 2023 года. Оттуда же — превышение вредных веществ на участке, расположенном в ста метрах от свалки: Алексей Рогачёв считает, что на его землю в стоках со свалки попала «вся таблица Менделеева», а бензопирен, который нашли в почве — это результат масштабного пожара, который длился несколько дней в непосредственной близости от участка. Он пытается оспорить сами факты проверок, поскольку его о них не извещали, видеозаписи процедур не было, отбор проб, как он уверен, проводился с нарушениями ГОСТов и т.п.

«В протоколах нет данных о привлечении экспертов, видны исправления номеров, а сами пробы брались как „объединенные образцы“, — уверен пенсионер. — И на основе этих спорных отборов подведомственная Россельхознадзору лаборатория насчитала астрономический ущерб: 9,6 млн рублей — за „снятие и перемещение плодородного слоя“ и 12,5 млн рублей — за загрязнение участка бензапиреном». Рогачёв обратил внимание, что к его участку, который фактически расположен в санитарно-защитной зоне свалки, применялись нормы для высокоплодородных земель сельхозназначения, что серьезно увеличило расчет ущерба.

«Россельхознадзор, зная о том, что земельные участки поражены химически, и зафиксировав в своих протоколах, что работники полигона ТБО снимали грунт, погрузил вину за это на меня. Причём только лишь потому, что я владел участком. Хотя ко мне имели право применить наказание только в том случае, если бы я занимался фермерской деятельностью в сфере применения пестицидов и агрохимикатов, — считает пенсионер. — Россельхознадзор к этому отношения вообще не имеет, вещество бензапирен — это компетенция Росприроднадзора».

Пенсионер подал жалобу на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с требованием провести служебное расследование в отношении сотрудников Россельхознадзора, которые, по его мнению, злоупотребили полномочиями, привлечь виновных к ответственности и отменить взыскание незаконного ущерба. Однако жалобу традиционно «спустили» на место, а Светлогорский районный суд вынес решение против собственника земельного участка, имеющего сельскохозяйственное назначение.

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на участке Алексея Рогачёва. Сельхозугодья пенсионера от свалки отделяет низкий полупрозрачный забор высотой в метр. Живущая неподалеку Полина, с которой нам удалось пообщаться, рассказывала, что что полигон сильно усложняет им жизнь: неприятный запах, птицы, загрязнённая почва. По её словам, несколько лет назад свалку собирались закрыть, на это рассчитывали многие, но в итоге полигон стал разрастаться ещё сильнее. Полина утверждает, что после многодневного пожара в 2023 году у её участка тоже без предупреждения брали пробы воздуха, но до разбирательств с Россельхознадзором дело, к счастью, не дошло.

Руководитель регионального управления Россельхознадзора Владимир Чухарев в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщил, что «контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия» (выездное обследование) на земельном участке сельхозназначения, который принадлежит Рогачёву, состоялось 3 июля «на основании задания № 264 от 27.06.2023 в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора)».

Проверяющие нашли признаки «снятия и перемещения, а также уничтожения плодородного слоя почвы», «с целью оценки соответствия состояния качества и безопасности почвы на соответствие требований СанПиН» произвели отбор почвенных проб «в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 „Охрана природы Почвы. Общие требования к отбору“, ГОСТ 17.4.4.02-2017 „Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа“».

В дальнейшем, «в связи с выявлением соответствия объекта контроля утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований», Россельхознадзор согласовал в прокуратуре Калининградской области проведение внеплановой выездной проверки.

«Вышеуказанный земельный участок, согласно выписке из ЕГРН, на праве собственности на момент внеплановой проверки принадлежал гражданину Рогачеву. <...> По результатам внеплановой выездной проверки в отношении Рогачева А.П. 25.10.2023 в том числе вынесены постановления о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.6., ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа, который в дальнейшем был оплачен Рогачевым А.П. с учетом скидки, предусмотренной ч 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. Тем самым Рогачев А.П. согласился с выявленными нарушениями», — утверждается в ответе.

Что касается исчисления «в стоимостной форме размера вреда в результате снятия плодородного слоя почвы», то оно производилось ФГБУ «ВНИИЗЖ» на основании соответствующей методики.

«Размер вреда (ущерба), причинённого почве земельного участка с кадастровым номером 39:05:030617:22 на площади 1,5115 га в результате порчи почв при снятии и (или) перемещении плодородного слоя почвы составляет 9 673 600 рублей. Также размер вреда в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих веществ, приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей среды для почв, составил 12 480 000 рублей. Общая сумма вреда (ущерба) составила 22 153 600 рублей», — говорится в ответе.

Поскольку «какие-либо меры о добровольном возмещении причинённого вреда почве Рогачёвым А.П. не предприняты», Россельхознадзор обратился в суд, который в конце июня принял решение о признании деятельности по использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения «не по целевому назначению» и взыскании с Рогачёва ущерба в размере 22 153 600 рублей.

В министерстве по природным ресурсам и экологии Калининградской области в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что полигон ТБО в Круглово в настоящее время используется в качестве резервного, «одновременно проводится комплекс мероприятий по инженерным изысканиям и проектированию полноценной рекультивации». Кроме того, «регулярно ведется мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду». Для проведения лабораторных исследований ГП КО «ЕСОО» заключены договоры с аккредитованной лабораторией. Что касается земельного участка с кадастровым номером: 39:05:030617:22, то «мониторинг состояния компонентов окружающей среды ГП КО „ЕСОО“ не проводится». И какие-либо работы с использованием техники ГП КО «ЕСОО», в частности вывоз грунта, на земельном участке Рогачёва не проводились.

«Оценка влияния пожара на полигоне ТБО и применявшихся методов его тушения на почву прилегающих земельных участков, а также правомерность и целесообразность ведения на них какой-либо хозяйственной деятельности (включая КФХ) к полномочиям министерства не относится», — сообщили в правительстве.

Сам Алексей Рогачёв судебное решение намерен оспаривать. Он утверждает, что никаких штрафов Россельхознадзору (об оплате которых говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Нового Калининграда») он не оплачивал и вину не признавал. «Какая моя вина, если на участок из-за свалки — вся таблица Менделеева», — говорит он. Пенсионер также написал письма в различные органы власти с просьбой обратить внимание на его ситуацию и надеется на справедливость.

«Новый Калининград» направил также запрос в прокуратуру Калининградской области с просьбой дать оценку этой ситуации. На момент публикации материала ответ не поступил. Но вся эта история говорит о том, что жителям региона, в собственности которых находятся участки сельхозназначения, стоит быть начеку. Ещё правильнее — использовать сельхозугодия по назначения, а то не ровен час — придет проверка и насчитает миллионный ущерб.

Текст: Оксана Майтакова, Евгения Лазарева, Марк Терехов, фото авторов и Юлии Власовой / «Новый Калининград»