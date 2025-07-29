Свобода, зарплата и кайф-баланс: на что смотрят зумеры при выборе профессии

В России продолжается приемная кампания в вузы и колледжи. Зачастую этот процесс наполнен волнениями и сомнениями в выборе специальности как со стороны подрастающего поколения, так и их родителей. «Новый Калининград» поговорил с экспертами о том, какие сильные и слабые стороны есть у зумеров, что является для них определяющим фактором при выборе профессии, что делать, если студент осознал, что ошибся в выборе специальности.

Варвара Алтунина, доктор педагогических наук, замруководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития», эксперт по профориентации и профессиональному самоопределению

— Для современных выпускников предопределяющими при выборе профессии являются несколько факторов, в зависимости от степени осознанности, зрелости и установок в семьях. В первую очередь, в большинстве случаев — это престижность и уровень оплаты. Конечно, для современной молодежи очень важно сохранять независимость и свободу в процессе профессиональной деятельности, поэтому сейчас выигрывают в привлечении талантливой молодежи те работодатели, которые грамотно могут обеспечить эту свободу или создать впечатление — это особое искусство. Третьим важным фактором является интерес и учет своих способностей к тому или иному виду профессиональной деятельности.

Сегодняшние выпускники как раз принципиально отличаются тем, что не готовы поступиться своей свободой и независимостью в угоду работодателю практически ни за какие деньги.

Среди сильных сторон у современной талантливой молодежи (не у всех, конечно) высоко развита креативность и уровень взаимодействия с цифровыми технологиями и ИИ. Слабые их стороны как раз связаны со свободой и независимостью, т. е. не готовностью брать ответственность. Сегодняшние выпускники, к сожалению, зачастую инфантильны и при этом излишне требовательны к работодателю.





Варвара Алтунина. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Особенности зумеров напрямую связаны с их желанием быть независимыми, свободными и при этом иметь возможность соблюдать баланс рабочего и личного времени. Работодатели (особенно ведущие) сейчас очень неплохо разбираются в специфике требований современных молодых сотрудников. Чтобы понять, как привлекать и удерживать молодые талантливые кадры, достаточно посмотреть опыт успешных компаний. Среди эффективных инструментов можно назвать наставничество, стажировки, возможность удаленной работы и гибкого графика, командную работу, интересные задачи, грамотный менеджмент на уровне руководителей низшего и среднего звена, прозрачную систему поощрений и продвижений по карьерной лестнице, предоставление различных дополнительных приятных мелочей — абонементы на йогу и фитнес, подарочные сертификаты на пользование электронными библиотеками и различными обучающими платформами, возможность работы с психологом и т.п.

Для определения сильных и слабых сторон современная молодежь может обращаться к различным специалистам — психологам, профориентологам, а также как можно раньше начать себя пробовать в различных видах деятельности. Благо, сейчас возможностей таких очень много — предоставляют их как работодатели в виде различных стажировок, так и государство в виде различных сервисов, конкурсов и грантовой поддержки.

Самыми популярными направлениями для поступления сейчас, безусловно, являются программы подготовки IT-специалистов. Также не теряют своих позиций программы подготовки экономистов, маркетологов. При этом особой популярностью пользуются программы на стыке, например, экономики и IT (такие, как экономика и анализ данных, бизнес-информатика). Безусловно, при выборе профессии в первую очередь нужно ориентироваться на интерес и свои сильные стороны в том или ином профессиональном направлении.

Зарплата достойная обязательно приложится, если работать там, где нравится, и делать то, что получается и в чем удается развиваться и расти профессионально.





Елена Дыкина, учитель математики в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»

— Сейчас для выпускников в приоритете — престижные и хорошо оплачиваемые профессии. Лет 10-30 тому назад многие делали выбор профессии по принципу «мне это нравится». Сейчас тоже есть такие варианты, особенно когда ребята идут в колледж, знакомятся с профессией и понимают: «Да, это моя профессия. Я буду этим заниматься». Тогда они могут поступать в высшие учебные заведения. Дальше уже их выбор.

Нынешние выпускники мало чем отличаются от ребят 5-10 лет тому назад. Сейчас они становятся более целеустремленными и многие из них, приходя в 10-11 класс, знают, чего они хотят и зачем пришли.

На первом месте среди направлений для поступления сейчас — это IT-технологии, инженерные специальности. Ребята больше стали выбирать физику, информатику, профильную математику. Многие стали выбирать военные специальности. По крайней мере, сейчас у меня есть группа ребят, которые пришли в 10-11 класс, чтобы поступить в военные институты.

Как и всегда родители оказывают влияние на выбор, потому что всё же не каждый ребенок, придя в 10-й класс, понимает, чего хочет. С другой стороны, сталкиваясь с родителями нынешних 11-классников, многие говорят, что это выбор детей, их желание и стремление прийти в 11-й класс, и они сами выбирают дальнейший путь.

Ольга Шевчук, практический психолог, аккредитованный гештальт-терапевт

Примечание: ответы психолога основаны на личном опыте работы со студентами и касаются примерно 50-ти человек этой группы, обратившихся к специалисту за пять лет работы.

— Многие опираются на свои склонности. Допустим, девушки хотят стать психологами — они опираются на то, что у них самих есть вопросы, с которыми они обращаются к психологам. Они замечают, что к ним часто обращаются их знакомые с просьбой решить тот или иной вопрос, и им интересно помогать разбираться с проблемами других.

Многие любят рисовать и идут учиться на дизайнера. Бывает по-разному: кто-то понимает, что если рисовать для себя — это одно, а если рисовать профессионально, то я начинаю рисовать, что надо и когда нужно. Кто-то это выдерживает и уходит в эту профессию, а кто-то ищет себя в чем-то другом.

У парней часто — это IT. Многие думают, что если им нравится играть в компьютер, то из них получатся хорошие программисты. Соответственно, не всегда получается, что это совпадает. Важны деньги. Сейчас популярна айтишная профессия, потому что этим можно заработать.

Также есть семейная история, когда есть династии врачей, учителей или юристов, и дети идут по проторенной дороге. Кому-то это не заходит — тут зависит от ребенка, насколько у него есть силы, чтобы бороться с семейной системой и отстаивать свое право, что он не хочет быть юристом или переводчиком.

Очень многое зависит от баллов ЕГЭ. Сколько ты набрал и к чему готовился — туда ты и поступаешь. Если у тебя и твоей семьи есть деньги, чтобы оплатить тебе обучение — поступаешь, нет — идешь во что-то другое. Выбор зачастую основывается на таком техническом вопросе — куда смог, туда и поступил, а там дальше разберусь. Многие идут в 11-й класс для того, чтобы не делать выбор в 9-м. Зачастую поступают куда-то, чтобы пересидеть и не делать самостоятельные шаги.

Небольшой процент людей знает со школьной скамьи, кем бы они хотели быть. Есть такие люди, которые решают, что будут врачом, идут в мед и работают всю жизнь. Таких не очень много.

Ошибиться с выбором профессии можно. Человек может не знать, что он будет делать дальше: «Поступить на эту специальность? Перевестись? Работать по своей специальности или по другой? Получить второе высшее или пройти переподготовку». Это зависит от ситуации, и выбор есть. Важно не нагнетать со стороны родителей, учителей и самого выпускника, что «если я сейчас не определюсь, то это край и конец света». Но не нужно и впадать в другую крайность, что «всё это ерунда, я могу поступать сколько угодно, у меня впереди бесконечность».

Выпускнику важно ориентироваться на реальные вещи: материальное состояние семьи, а также на свои склонности и интересы. Второе — это то, насколько мне хватает выносливости. «Я могу сидеть целыми днями и выдерживать очень большую нагрузку» — это одна история. Или ребёнок понимает, что не может выдерживать большую нагрузку — тогда выбор профессии очень сужается.

Плюс если, допустим, есть мечта стать пилотом, то надо посмотреть, что с этой специальностью. Там физкультура, а у меня плохое зрение. Следовательно, чем раньше я пойму, что не смогу поступить, то тем больше у меня будет времени подготовиться к другому. Есть определенные критерии поступления в разных вузах. Если я хочу поступать на ФСБ, то, может быть, не пройду из-за состава семьи, переезда или работы родственников. Все надо узнавать заранее, чтобы процесс поступления прошел легче. Чем больше информации, тем лучше.

Из сильных сторон — многие выпускники отличаются прагматичностью. Им важно, чтобы профессия кормила и на это можно было жить. Я знаю, что есть ребята, которые идут работать курьерами в доставку, потому что «зачем идти работать в школу, когда там ты будешь работать пять дней, потратишь кучу нервов, а здесь рабочий день сокращенный, проблем намного меньше, а денег больше». Многие выбирают жить прямо сейчас, не строя карьеру и не вкладываясь в будущее.

Ко мне часто обращаются с тем, что непонятно, куда идти работать дальше. Бывает, что получают профессию и понимают, что они не устроятся по ней работать. Также есть другая категория студентов, которые обращаются с тревогой, но это уже из серии перфекционизма, что они недостаточно много делают или боятся, что они не сдадут и их отчислят.

Я, как психолог, очень хотела, чтобы люди учились опираться на себя и понимали, что нельзя жить вслепую, используя чьи-то слова, потому что жизнь многогранна и у каждого своя ситуация. Советы в общем — это советы ни о чем, поэтому важно рассматривать свою конкретную ситуацию — семью, уровень дохода, желания, возможность учиться, здоровье и работоспособность. Лучше всего приглядеться к себе, выписать список сильных и слабых сторон, посоветоваться с родителями, обратиться к психологу. Решения всегда находятся, но они могут быть очень разными у разных людей.

Наталья Воронцова, руководитель рекрутингового агентства «Персонал-Янтарь»

— Многие студенты на третьем-четвертом курсе осознают: «Я выбрал не ту профессию». Это происходит при глубоком погружении в профессиональную среду. Неслучайно современные вузы внедряют стажировки с первого курса — не формальные, а на площадках работодателей с реальными профессиональными программами. Мир и технологии стремительно меняются: за карьеру человек может сменить направление 3-7 раз. Хотя радикальные смены (например, бухгалтер в архитекторы) сложны, молодежи в 18-20 лет легче перейти в смежные специализации, осознав: «Это не моё». Сегодня для проб доступны онлайн-образование и программы работодателей, готовых обучать на месте. Раньше рабочие профессии осваивали прямо на производстве через наставничество — и сейчас мы возвращаемся к такой модели.

Однако сложность в том, что каждый пятый-десятый ребенок поступает в вуз по выбору родителей. Родительское «лучшее» не всегда совпадает с осознанным выбором детей. Осознанность приходит через пробы и ошибки, а не через «тоннельное мышление» при взгляде на рынок труда. Примерка профессий помогает найти свое истинное направление. Технари (IT, физики, инженеры) реже меняют сферу из-за сложности обучения и осознанного выбора, в отличие от гуманитариев с их широким спектром смежных областей (педагогика, туризм).





Наталья Воронцова. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В рейтингах престижа лидируют нанотехнологии, биотехнологии и IT. Но как карьерный консультант предупреждаю: эти сферы всё больше автоматизируются ИИ, так как там высокая стоимость человеческого труда. Останутся лишь топ-специалисты, чей путь требует 5+ лет в сильном вузе, постоянного углубления в профессию и огромных усилий.

Выбор часто определяют династии (врачи, инженеры, педагоги) — семейный культурный код передается новому поколению, несмотря на сложности профессий.

Для современной молодежи (82% по опросам) критически важен интерес к работе. Они ищут «место силы», где труд приносит удовольствие. В профессиональной среде даже появился термин для выпускников — «кайф-баланс» (работа как источник кайфа).

Задача работодателей — стать привлекательными для молодежи, которая не настроена быть «достигаторами». Пример: проект «Медиакласс» в гимназии, куда пришли специалисты из колледжей и бизнеса. Школьники высоко оценили такое живое взаимодействие. Подобные программы нужны повсеместно. Привлекательность работодателя — не просто слова, а необходимость в условиях демографического спада и нехватки кадров. Молодежь ищет работодателя, с которым можно выстроить отношения для совмещения работы и удовольствия от труда.

Парадокс рынка: сфера услуг (особенно самозанятость, как у курьеров) растет, но здесь зарплаты новичков часто выше, чем у выпускников-инженеров (в Калининграде стартовая зарплата инженера — ~50 тыс. руб.). Предприятия не готовы платить больше совсем зеленым специалистам. Однако те, кто осознанно выбрал инженерию/строительство, готовы расти внутри профессии. Через 3-5 лет они получают новые предложения и привносят в компании актуальные технологии. Именно за технологическими компетенциями молодежи охотятся работодатели. Ключевое: быть ценным специалистом — значит не только владеть «хардами» (профессиональными знаниями), но и «софтами» (мягкими навыками): умение говорить, презентовать, работать в команде. Этому стоит учиться уже со школы.

Беседовала Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград