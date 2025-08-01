Непарадный зоопарк: какие «красные зоны» будут ремонтировать в первую очередь (фото)

Калининградский зоопарк, имеющий массу объектов (в том числе являющихся памятниками истории и культуры), для мэрии города — одна из самых болевых точек, так как требует перманентных финансовых вливаний. О том, что зоопарк собирается ремонтировать в первую очередь и когда, в пятницу, 1 августа, рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.

Самое сложное для руководства зоопарка — выбрать, где приложить руки подрядчиков в первую очередь. Соколова утверждает, что на сегодняшний день есть как минимум пять «красных зон», требовавших ремонта ещё вчера.

«Расставить приоритеты — это всегда самое сложное, потому что кажется, что нужно всё и сразу, поэтому у себя в организации я внедрила систему светофора: красная зона — это аварийные объекты или те, которые могут стать аварийными в ближайшее время. Жёлтая зона — это то, что ограниченно работоспособно. Ну и зелёная зона — наши мечты (например, строительства нового слоновника). Очень сложно каждый год выбирать», — рассказала директор.

Соколова пояснила, что второй год подряд в число приоритетов зоопарка попадает хозяйственный двор, который она назвала «сердцем снабжения», так как там находятся: виварий, кормокухня, где готовят корма, ветеринарная клиника, гараж, мастерские стройбригады и так далее.

«Этим объектом мы продолжим заниматься ещё несколько лет, потому что его общая стоимость достаточно высока. Реализуем мы его этапами», — сообщила директор, проводя журналистов в помещения, недоступные для обычных посетителей.

Второй объект, который руководству зоопарка очень хочется закончить как можно быстрее — это жирафник. На него горадминистрация выделяет деньги уже три года подряд.

«Тут высокая стоимость и очень ограниченные сроки работы, — объясняет Светлана Соколова. — Мы можем проводить их только с мая по сентябрь, когда тропические животные гуляют на улице. Мы сделали в 2022 году вентиляцию, в 2023 году мы восстановили канализацию и ремонтировали полы у слонихи, а в этом году мы восстанавливаем канализацию и делаем полы у жирафов, а также ставим новые перегородки. Косметику будем наводить только в следующем году».

Следующий приоритетный объект — это исторический медвежатник, состояние которого тоже плачевно. В этом году проходит его инженерное обследование, по результатам которого будет понятно состояние. При этом на капитальный ремонт медвежатника зоопарк сможет выйти не раньше 2027 года.

Наконец, остро встала проблема по зимнему содержанию крокодилов.

«Мы очень надеялись, что дождемся ввода в эксплуатацию нового террариума, но, к сожалению, подрядчик никак не может сдаться на Госэкспертизе. Там уже буквально, насколько я знаю, осталось последний шаг сделать. В сентябре, надеюсь, мы получим положительное заключение».

Построить новое крокодилье зимовье зоопарк сможет не раньше 2027 или даже 2028 года, и сейчас принято решение приспособить под них другое помещение.

«Помещения, в которых они содержатся сейчас, в таком состоянии, что эксплуатировать их нельзя. Это небезопасно для персонала, поэтому в этом году мы решили приспособить под крокодилов помещение старого птичника. Там будет сделано два вольера для крокодилов, построена система очистки воды, будут поставлены стекла. Там же мы сможем демонстрировать их круглогодично», — уточняет Соколова.

К слову, в ходе экскурсии журналистов пустили и на новую площадку для кормления жирафов, куда посетителям пока вход запрещён. Откроется она только после полного окончания ремонта вольера.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»