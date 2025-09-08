«Ставьте бойлеры»: почему жители хрущевки уже месяц живут без газа и горячей воды

В редакцию «Нового Калининграда» вновь поступила жалоба на отсутствие газа — уже месяц, как жители четырёхэтажки на 36 квартир по ул. Больничной, 21-25, готовят пищу на электроплитках и на них же подогревают воду. «Новый Калининград» разбирался в проблеме.



Дом в центре города на ул. Больничной — не совсем обычная советская хрущевка. Она была построена в 1962 году с центральным отоплением, но холодным водоснабжением — для горячего установлены газовые колонки. Чтобы выводить так называемые продукты горения, над каждым подъездом было построено по три кирпичных трубы.

«Седьмого августа без предупреждения были срезаны газовые трубы по дому, — написали жители. — Причиной нам называют разрушенную при капитальном ремонте вентиляционную шахту. Работы по её восстановлению неизвестно начаты или нет, сроки возобновления подачи газа нам не сообщаются. Мы не можем получить внятную информацию и конкретные сроки ни от одной инстанции. Просим редакцию публично запросить официальные комментарии и обозначить сроки».





В «Калининградгазификации» «Новому Калининграду» сообщили, что при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования как раз 7 августа специалисты организации обнаружили, что в многоквартирном доме... отсутствуют общедомовые вентиляционные каналы. Кроме того, разбиты короба дымовых шахт, что расположены на чердаке.

К чему может привести такая ситуация, рассказал замгенерального директора АО «Калининградгазификация» Андрей Гатилло: «Из-за нехватки кислорода в условиях недостаточной вентиляции помещений невозможно обеспечить условия для нормального горения газа. В результате падает эффективность работы газового оборудования в доме, а кроме того, происходит неполное сгорание газа, что, в свою очередь, может привести к образованию большего количества угapнoгo газа и других вредных веществ». Из-за этого существует опасность, что в квартирах на Больничной жители отравятся угарным газом.

Как сообщили в организации, «отрезанный» газ вновь подадут в дом только после того, как будут устранены все замечания, влияющие на безопасную эксплуатацию сетей газопотребления, а в адрес АО будет представлен актуальный акт проверки технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем.

«Сроки возобновления подачи газа зависят от оперативности УК», — сообщили редакции в «Калининградгазификации».



В «Фонде капитального ремонта» (ФКР) рассказали, что дому на Больничной в этом году исполняется 63 года. «В настоящее время идёт капремонт крыши и подвала, уже выполнены ремонт стропильной системы, устройство обрешётки под металлочерепицу, ремонт кирпичных дымоходов с утеплением, а сейчас выполняется демонтаж старого утепления перекрытий на крыше, — сообщил замгенерального директора „Фонда капитального ремонта“ Сергей Сызин. — В подвале произведены демонтаж перегородок и устройство новых из кирпича, оштукатурены стены и потолки, залиты бетонные полы, заменены оконные блоки и смонтировала электропроводка. Капремонт не завершён, работы еще не приняты».

А вот к ремонту вентканалов и вентшахт подрядная организация еще и не приступала. «Дымоходы, находящиеся в части чердачного перекрытия, были разрушены и находились в аварийном состоянии до начала производства работ по капремонту крыши, — пояснили в фонде. — На чердачном перекрытии находятся вентиляционные каналы в нерабочем состоянии — они не выведены на нормативную отметку на крыше и не заглушены. Горизонтальные же каналы, сообщающиеся между собой и расположенные по принципу „лабиринтов“ с поворотами 90 градусов, не могут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству воздуха внутри помещений на уровне, обеспечивающем здоровье, безопасность и комфорт людей».

В Фонде также рассказали, что направляли в адрес УК письмо о необходимости проведения проверки работоспособности дымовентиляционных каналов, с дальнейшим выполнением работ по их расчистке. Но вместо этого на чердак с проверкой успели подняться специалисты АО «Калининградгазификация»...

В ФКР утверждают, что именно несвоевременное проведение ООО «ЖЭУ № 7» работ по техническому диагностированию внутридомового газопровода (а он входит в состав общего имущества) и привело к приостановлению газоснабжения на Больничной, 21-25. «Ответственность за технически исправное состояние дымовых и вентиляционных систем, их своевременную, периодическую проверку возлагается на организацию по обслуживанию фонда», — закончил свой ответ замгенерального директора ФКР.





В ООО «ЖЭУ № 7» на наш запрос получаем... кипу документов — переписку УК с Фондом капремонта. «Дом был построен в 1962 году, — подтвердил нам гендиректор УК Александр Белоконь, — и в августе этого года исполнилось пять лет, как мы ведем переписку с руководством ФКР о капремонте дома на Больничной. Все эти годы мы настоятельно просили Фонд срочно выполнить работы по капремонту шахт систем вентиляции, дымовентиляционных труб и газоходов в чердачном помещении и выше уровня кровли. И еще в декабре 2020-го предоставили копию техзаключения от специалистов „Калининградского института независимой оценки“, где рядом с большим объемом фотографий, фиксирующих разрушения, эксперт сделал вывод об аварийном состоянии системы вытяжной вентиляции и ограниченной работоспособности дымовых кирпичных труб. В мае 2023 г. мы получили ответ от Фонда, что работы по ремонту дымовентиляционных каналов включены, проектная документация на капитальный ремонт крыши находится в стадии разработки».



В апреле этого года ФКР приступил к работам. «Но в проектной документации на капремонт крыши не были включены работы по демонтажу, монтажу, восстановление воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов, устройство, усиление, утепление дымовентиляционных шахт в чердачном помещении и выше уровня кровли. Именно те работы, выполнение которых мы добивались в 5-летней переписке», — говорит Александр Белоконь.

Сейчас управляющая организация активно пишет письма и в министерство регионального контроля, и и.о. гендиректора ФКР Елене Шацких: «Только сейчас нашей компании стало понятно о серьезных недостатках проектной документации на капремонт крыши <...> Прошу вас, уважаемая Елена Евгеньевна, вмешаться в ход работ по капремонту дома и обязать ответственных сотрудников Фонда в кратчайшие сроки составить акт о необходимости выполнения дополнительных работ по капремонту крыши в части выполнения необходимых работ по капремонту вентшахт систем вентиляции и газоходов, в т.ч. в капитальных стенах дома, в чердачном помещении и выше уровня кровли».

Как сообщил «Новому Калининграду» директор УК, к решению возникшей проблемы подключилось региональное министерство строительства и ЖКХ. Еще 20 августа его глава Сергей Черномаз провел совещание с участием и.о. министра регионального контроля (надзора) Калининградской области Дениса Белозерова. Решали вопрос, как оперативно восстановить газоснабжение дома на Больничной.

«На этом совещании министром было озвучено решение о необходимости выполнения дополнительных проектных и ремонтно-строительных работ в доме с целью ликвидации аварийного состояния систем вентиляции и газоудаления, прежнее проектное решение по которым не отвечает современным требованиям строительных норм», — пояснил Александр Белоконь.





На данный момент нанятый «управляйкой» эксперт детально обследовал вентиляционную систему, газоходы и вентканалы в доме. «Его отчет обеспечит исходными данными выполнение необходимых проектно-сметных работ, — пояснили в компании. — определит размер, сколько еще средств нужно для ввода в эксплуатацию дома после капремонта».

Оказалось, что жители дома на Больничной, 21-25, сейчас оказались в ситуации, похожей на случившуюся в Калининграде в августе 2018-го. В регионе тогда с успехом прошел Чемпионат мира по футболу, а чтобы не ударить в грязь лицом перед туристами, власти еще до мундиаля преобразили дома на Ленинском проспекте. Но за фактически заново отстроенными красивыми фасадами в доме № 10-14 спрятались огромные проблемы. После работ на крыше здания появились красивые фронтоны и многое другое, но перестала работать вентиляция. Хотя до этого, по словам жителей, проблем с ней не было. По стечению обстоятельств этим домом также управляет ООО «ЖЭУ № 7». А само здание, как и на Больничной, также возвели в начале 60-х по тому же проекту.

«Поэтому мы для ускорения выполнения необходимых проектных работ на ул. Больничной предложили Фонду использовать в качестве аналога проект дополнительного капремонта крыши в доме на Ленинском проспекте, 10-14», — говорит Белоконь.

К слову, на Ленинском люди жили без газа 14 месяцев. «Только после активного вмешательства в решение проблемы со стороны заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова и министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза были выполнены проектные и ремонтно-строительные работы и в доме было восстановлено газоснабжение», — вспоминает директор УК.





О сроках ремонта на Больничной в ЖЭУ № 7 говорят обтекаемо: «Надеемся, что в этот раз на ликвидацию проблемы уйдет намного меньше времени, чем это было в 2018 г. Тогда работы по восстановлению дымовентиляционных каналов в кирпичных домах 1960-х годов постройки оказались пилотным проектом, с большим количеством всяких сложных технических проблем. А сейчас проектировщикам и строителям при активном участии опытных специалистов Фонда капитального ремонта должно быть проще решить задачу в максимально сжатые сроки».

Иначе сейчас и нельзя. Зима, как говорится, близко. К слову, обратившиеся в редакцию «Нового Калининграда» жители задали важный вопрос: «Должна ли УК в такой ситуации предусмотреть какие-то временные меры по обеспечению людей горячей водой?» «Единственной возможной мерой является устройство в каждой квартире водогрейного электробойлера, — пояснили нам в компании. — Именно так выходили из ситуации жители дома на Ленинском, 10-14».



Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова