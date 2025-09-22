«Гнёзда» на Филинской бухте: проект из Москвы получил первую премию «ЭкоБерега» (фото)

Жюри XIV Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег», проходившего в конце минувшей недели в Светлогорске, подвели итоги конкурса по разработке проекта туристической инфраструктуры в районе Филинской бухты.

Первая премия и денежный приз 500 тысяч рублей достался авторскому коллективу из Москвы за работу «Эко-парк „Гнёзда“». Награда присуждена компании «Пауэр Технолоджис», а сам проект представили А.В. Полищук, П.И. Балабанова, М.В. Анкудинова, А.Н. Полякова, К.В. Уваров, Я.А. Орешкин и К.С. Лебедева.

Второе место и денежный приз 300 тысяч рублей присудили группе BGMZ за работу «Мост!». В состав авторского коллектива вошли: Е.М. Богомаз, Е.К. Михневич и А.Д. Голдобина.

На третьем месте сразу два коллектива, ПСФ «Эриэл» (Ю.В. Рыбина и Ю.А. Листова) и PLAN BURO (О.А. Солодянкина, И.А. Багмет, Л.А. Сяноженский и Л.Р. Грозова). ПСФ «Эриэл» представили работу «Балтийский эрингиум», а PLAN BURO — «ШТИЛЬ»

Всего на конкурсе было рассмотрено 50 работ. Все проекты участников организаторы обещают опубликовать в ближайшее время на сайте фестиваля.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

