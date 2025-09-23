Канализационный кошмар: пятиэтажки на ул. Красной утопают в нечистотах (фото)

0 0

Жители бывших общежитий гостиничного типа на улице Красной (на её отрезке между улицей Маршала Борзова и Советским проспектом) ежедневно сталкиваются с антисанитарными условиями, жутким запахом канализации и плесенью. Пятиэтажки, задуманные как временные жилища для строителей, переживают сегодня свой закат (износ местами до 84%), а вместе с разваливающимися изнутри домами страдают их обитатели, уверенные в том, что о коммунальных проблемах жителей городские и региональные власти вспоминать не любят. Как сегодня живут ветераны-строители, которым времянки были вручены в качестве постоянного жилья, и их потомки, выяснял «Новый Калининград».

Улица Красная в Калининграде, пожалуй, одна из самых разномастных в городе. У нее три «лица» уж точно. Первое начинается от проспекта Мира домами немецкой постройки, квартиры в которых сегодня ценятся очень высоко. А заканчивается улица частными домиками на пересечении с улицей Псковской.

Но есть у Красной ещё и середина, которая идёт от улицы Борзова. Она построена в советские годы и «похвастаться» может только блочными пятиэтажками — бывшими общежитиями гостиничного типа. Вид города они явно не красят, а «внутрянкой» и вовсе ужасают.

Заглянуть в подъезды этих домов корреспондентов «Нового Калининграда» пригласили жители дома № 133-139. На встречу пришли многие, в том числе и те, кто прожил в этих «хоромах» по 40 лет, а сегодня боится остаться и без них. По словам обитателей пятиэтажек, все к этому идет, но решений о ремонте или переселении пока нет и в планах.

Как оказалось, у комплекса советских домов на Красной очень необычная и, можно сказать, абсурдная история. «Они были построены в 1969-70-х годах как общежития для работников различных стройобъединений, входивших в огромный трест „Калининградстрой“, — рассказывает Мария Станиславовна, проживающая здесь с 1984 года. — Сегодня здесь еще остались немногие из тех строителей. Кто-то умер, а кто мог — съехал отсюда подальше».





Несмотря на пятиэтажную высоту и немалое число квартир, дома эти рассматривались строителями как временные.

«Спешили! — объясняет Мария Станиславовна. — Нужно было срочно расселить большое количество строителей, которые приехали сюда поднимать город. Предполагалось, что они поживут тут немного, поработают на славу Калининграда, а со временем переедут в нормальные квартиры. Наряду с общежитиями была отстроена даже столовая, чтобы работяги дома не готовили, а вернулись с работы, поели централизованно и пошли к себе в маленькую квартирку отдыхать».

Потому, говорит пенсионерка, дома изначально возводились плохо, несмотря на то, что строители это делали «для себя».

«Здания стоят фактически на земле, буквально без фундамента, — поясняет бывшая работница треста. — Квартиры первого этажа от грунта отделяют доски и небольшая, сантиметров в 20-30, воздушная прослойка. Нормального подвала нет, а только технические люки в общих коридорах. И если поднять крышку, то можно увидеть, что там внутри — вдоль всего дома пролегают трубы канализации и теплотрассы».

Как у нас принято говорить, нет ничего более постоянного, чем временное. Особенно если в историю вмешивается Перестройка. Так многие из тех, кто отстраивал этот город, остались жить в общежитиях. «Когда случилась приватизация, конечно, дома никто не обследовал, — продолжает жительница. — Отдали их на поруки жителям и все. Каких-то работ еще при мэре Александре Ярошуке смогли через суд добиться жители дома 127-131, входящего в комплекс бывших общежитий».

Здание привели в номинальный порядок, но и сегодня на пробежавших по фасаду трещинах стоят маячки.

«А нам так не повезло, в нашем доме капитального ремонта не было более 50 лет! — вступает в разговор активист дома 133-139 Анастасия, которая сегодня закидывает жалобами различные инстанции. — Я купила здесь квартиру в 2019-м. Перебралась из Красноярска с трехлетним ребенком, мать-одиночка. Сколько денег тогда было, на то и купила. Вроде и не окраина, центральная часть города, вся инфраструктура рядом, а дом оказался настоящей трущобой. А в последние годы стало только хуже!»

По словам Анастасии, управляющая компания провела обследование дома, и оно показало, что его износ составляет 84%. «Например, система канализации находится в крайне бедственном положении. А моя квартира на первом этаже как раз соседствует с одним из технических подвалов и из-за ветхости труб, что там проходят. Можно сказать, что сегодня все соседи гадят мне под дверь! Из дырявых сетей зловонные массы регулярно вытекают и в подпол в общем коридоре, и под мою квартиру. Дом просто разваливается изнутри. Постоянная влага тянет за собой плесень. Я только в минувшем мае сделала ремонт, а обои уже отваливаются. Чернота появляется снова, хотя я жестко в течение многих дней все обрабатывала спецсредствами и пропитками. Но прошло три месяца калининградского лета, и все вылезло по новой».

По словам женщины, от постоянной влаги вздуваются также встроенные шкафы и ламинат.

В том, что Анастасия не преувеличивает, корреспонденты «Нового Калининграда» убедились сами, заглянув в подъезд. Во-первых, лишь открыв его дверь, мы увидели странный мостик из фанеры. Как оказалось, его кладут для того, чтобы не наступать на те самые проходящие внутри дома трубы и то, что из них вытекает. Переходишь мост, как границу между мирами, и в нос сшибает непередаваемое подогретое канализационное амбре... «А мы этим годами дышим», — говорит одна из жительниц.

Как водится, в такой ситуации хочется предать анафеме управляющую компанию, но... «Управляйка нам чем может помогает. После наших жалоб мы даже стали очень тесно общаться, — говорит на это Анастасия. — Так как у нас постоянные подтопления канализационными стоками, то раз в неделю-две мы вызываем работников УК, те поднимают крышку технического погреба и все там прочищают, насколько это возможно. И так мы живем до следующего раза. А если совсем не чистить, то все эти стоки потекут в коридор и в квартиры».

По словам жительницы, управляющая компания хоть и занимается регулярными чистками старых труб, но не может сделать капитальный ремонт всего дома: «Сегодня эти функции выполняет Фонд капитального ремонта, — поясняет она. — Мы же платим взносы, но долгожданный капремонт переносят уже в третий раз. А нам даже фасад красивый не нужен. Сделайте капремонт сетей, того же водоотведения, чтобы канализационные стоки нам под ноги не вытекали! Если же нет — все сгниет, а мы, глядишь, уйдем под землю!»

Анастасия утверждает, что в Фонде основной причиной переноса сроков ремонта называют плохую собираемость взносов с жителей на капремонт. Эту же причину в разговоре с корреспондентами «Нового Калининград» озвучили еще несколько жильцов.

«Мы узнавали, и оказалось, что дом должен был за предыдущие годы собрать около 2,9 млн рублей, а собрал 2,2 млн. То есть не хватает 700 тысяч. Неужели же это причина, что нам ремонт откладывают?» — говорит житель дома Максим (его семья купила квартиру на Красной в ипотеку). «Мы уже очень об этом пожалели, — признается он. — Пришлось самим менять систему водоснабжения, а она требовала вложений. Меняли фильтры, закладывали стенки между трубами, чтобы вода не вытекала прямо в подъезд, но она так и продолжает течь».

«Мы видели, как сотрудники УК прямо ведрами выносили фекалии из подъезда. Даже жалко людей стало. Соседка с третьего этажа говорила „Не хочу отсюда уезжать — район хороший, все есть. Но фекальные ароматы уже до пятого этажа доходят“», — делится местная жительница Римма. Здесь она поселилась в 1988 году. Жилье она также получила от «Калининградстроя».

«Я здесь живу уже 40 лет и не могу выбраться», — вступает в разговор еще одна жительница — Галина Афанасьевна. На вопрос, как она здесь оказалась, грустно шутит: «А для этого нужно было работать в обкоме профкома „Калининградстроя“ и остаться без нормального жилья».

Как и в советские годы, в ее в квартире нет ни газа, ни горячей воды. Только электричество. У кого-то в доме более благоустроенное жилье, поставлены бойлеры, но и это комфорту не особо помогает. «Приходится ходить в баню, а один визит туда обходится от 500 рублей. Часто не намоешься», — признается пожилая женщина.

На встречу с жителями, помимо журналистов «Нового Калининграда», пришел депутат Законодательного собрания Дмитрий Латушкин. По его словам, УК уже в этом году заказала очередное заключение о состоянии сетей центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации в доме. «Вывод эксперта — система водоснабжения находится в ограниченно работоспособном состоянии. Ее капремонт не производился с 1972 года, то есть с момента ввода здания в эксплуатацию. Гарантийный срок трубопроводов закончился более 20 лет назад. Если говорить о канализации, то она, по мнению эксперта, вообще в неисправном состоянии. Её 40-летний гарантийный срок завершился более 10 лет назад. Система отопления — также в ограниченно работоспособном состоянии. Наличие запаха канализации в жилом доме нарушает санитарно-гигиенические условия проживания людей».

Напрашивающийся вывод — дому нужен капремонт и как можно скорее. Но...

Мы направили запрос в СНОКО «Фонд капитального ремонта». И первое, что опровергли его специалисты, — утверждение жителей о переносе срока из-за неуплаты взносов.

«Наличие долга не является основополагающим критерием при принятии решения о проведении работ по капремонту, — прокомментировал ситуацию замгендиректора фонда Сергей Сызин. — Проведение работ в многоквартирных домах формируется из следующих критериев: год постройки дома, процент износа, ранее проведённые работы. Так, на Красной, 133-139, в 2007 году капитально ремонтировали крышу. А в первоочередном порядке фонд сейчас ремонтирует дома, построенные до 1945 года — таких в региональной программе капремонта более 7000. Ближайший срок проведения работ дома на Красной относится к 2024-2026 годам. Сроки не переносились».

В то же время в Фонде сообщили, что с учётом объема лимитов по взносам, запланированным к сбору по «общему котлу», на капремонт дома на Красной деньги можно направить в ближайшие годы только в том случае, если Фонду предоставят дополнительные средства из регионального бюджета.

«Для скорейшего проведения работ собственники могут сменить способ формирования фонда на капремонт — с „общего котла“ на спецсчёт, — рассказали в организации. — Для этого необходимо провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение. При формировании средств на специальном счете у собственников помещений есть возможность гибко подходить к планированию капремонта: самостоятельно принимать решения о сроках и видах работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме».

В фонде подтвердили, что на 17 сентября собственники дома на Красной своими взносами накопили 2 250 994,36 руб.

Дополнительно «Новому Калининграду» сообщили, что в 2025 году правительством области Фонду было выделено 1,083 млрд руб., средств местного бюджета — 47,724 млн руб., собственники накопили в виде взносов на сумму в 1,729 млрд руб.

На 2026 год предусмотрена поддержка правительства в размере 1,241 млрд рублей, средств взносов — 2,54 млрд рублей, средств местного бюджета — 1,89 млн рублей.

«Буду писать обращение в бюджетную комиссию о включении расходов на ремонт дома на Красной на 2026 год», — пообещал жителям в конце встречи депутат заксобрания Дмитрий Латушкин. А «Новый Калининград» продолжит следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»