Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы анализируем свежие предложения в разных сферах. По традиции изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе диапазон предлагаемых зарплат составил от 1 до 250 тысяч рублей. Подробности — в нашей публикации.

Вакансии для рабочих специальностей

Индивидуальный предприниматель ищет отделочника, который готов работать с различными материалами, готовить поверхности и выполнять отделочные работы, соблюдая технологии и сроки. Также необходимо взаимодействовать с прорабами и другими членами бригады. За это соискателю готовы предложить заработную плату в размере 100-150 тыс. рублей. Необходимый стаж — один год. Заниматься отделочными работами предстоит полный рабочий день.

Кухонного рабочего ждут в детском саду. Содержать в чистоте и порядке кухонный инвентарь и оборудование, включая бочки, поддоны и противни, а также мыть овощи и фрукты предстоит за 25-30 тыс. рублей в месяц. Стаж для этого не требуется.

Вакансии для квалифицированного персонала

Компания, которая занимается строительством дорог, находится в поисках начальника участка дорожно-строительной организации с зарплатой 200-250 тыс. рублей. Для трудоустройства требуются высшее образование в сфере строительства и стаж работы «на данной должности и в этой сфере» не менее трёх лет. В числе обязанностей организация и планирование текущей деятельности, обеспечение своевременного и качественного дорожного строительства при наименьших затратах (материальных, трудовых и прочих), контроль за правильным и рациональным использованием материальных, технических, финансовых и трудовых ресурсов, сокращением затрат на дорожное строительство, осуществление технического надзора на всех этапах работ. «Все обязанности и нюансы» обещают обсудить на собеседовании «с лучшим кандидатом».

Педагог-психолог в средней общеобразовательной школе Калининграда может рассчитывать на 30-35 тыс. рублей. Для этого необходимо иметь высшее образование и стаж от одного года (желательно — в школе). В обязанности специалиста входит отслеживание поведения учащихся и выявление причин возможных проблем, составление профессиональных заключений по документам, затрагивающим психолого-педагогическую сторону деятельности учреждения, проведение психодиагностических мероприятий в соответствии с заданными критериями.

Вакансии без опыта работы

Производственная компания готова предложить пекарю без стажа от 70 до 90 тыс. рублей. Для работы необходимы медицинская книжка, физическая выносливость, обучаемость, ответственность, умение работать в команде и применять инструкции и технологические рекомендации. Сотруднику предстоит наблюдать за режимом расстойки тестовых заготовок, контролировать процесс выпечки хлебной продукции, загружать её в печь и выгружать обратно, отбраковывать и укладывать готовую продукцию в лотки.

Стажёр-проектировщик может набраться опыта, сотрудничая удалённо с физическим лицом, и получить при этом от 1 тыс. до 10 тыс. рублей за «небольшие объёмы» работ. На вакансию может претендовать студент технического вуза, умеющий работать в программе AutoCad. Ему предстоит заниматься проектированием мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, системами пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Возможно обучение за счёт работодателя.

Вакансии с неполной занятостью

Старший контролёр караоке-клуба сможет заработать до 71 тыс. рублей, выполняя обязанности по графику сутки через двое. Бонус — двухразовое бесплатное питание. Требования: среднее образование и стаж не менее года. Указанные обязанности: обеспечение порядка на всех постах развлекательного комплекса, а также сохранности имущества, урегулирование конфликтных ситуаций, контроль работы всех работников отдела контроля, находящихся на смене.





«Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде» ждёт дворника, готового работать за 12,5 тыс. рублей. Рассматриваются кандидаты со средним образованием. Режим работы — «по договорённости». Обязанности — уборка «небольшой» территории.

Другие вакансии

Индивидуальный предприниматель ищет продавца-комплектовщика мужского пола со средним образованием и без стажа работы. За 60-70 тыс. рублей ему предстоит заниматься сборкой товаров для дома по накладным, перемещением и размещением продукции, внутрискладскими работами, в редких случаях — разгрузкой и приёмкой товара. Необходимо также соблюдать чистоту и уметь общаться с покупателями. Платить обещают каждую неделю по 2500 −2700 рублей (во время стажировки — 2200). «Бывают премиальные», — обещает работодатель.

Компании-разработчику и производителю оборудования требуется экономист с высшим образованием. Необходимые навыки: знание «1С:Бухгалтерии», уверенное владение ПК, MS Excel, аналитическое мышление. От соискателя ждут точности и внимания к деталям, готовности заниматься планированием, вести деловую переписку и работать с большим объёмом информации, изучать новые инструменты и направления деятельности. Также к вакансии приложен список из 18 обязанностей. В их числе регистрация на тендерных площадках, мониторинг закупочных процедур, оформление договоров и выполнение поручений руководителя. Предлагаемая зарплата — 80 тыс. рублей.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»