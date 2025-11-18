Работа в Калининграде: топ вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы анализируем свежие предложения в разных сферах. По традиции изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе на самые высокие зарплаты могут рассчитывать водители и начальник производства. Меньше повезёт традиционно учителям, младшим воспитателям, уборщицам, а также монтажнику ламината. Диапазон предлагаемых зарплат — от 400 рублей до 138 тыс. Подробности в нашем обзоре.

Вакансии для рабочих специальностей

Гурьевская компания, занимающаяся грузоперевозками спецтранспортом, находится в поисках водителя категории СЕ. Соискатель со средним образованием и стажем работы от одного года может рассчитывать на зарплату от 115 до 138 тыс. рублей. Заниматься предстоит перевозкой грузов в пределах области и оформлением сопроводительных документов. График работы: 6/1 с 7:00 до 18:00.

Монтажника ламината с высшим образованием и стажем работы более пяти лет ждут на радио в Калининграде. Предлагаемая зарплата за монтаж ламината и плинтуса — 400 рублей (подробности предложения не приводятся). В графе «Опыт работы» указаны «качество и порядок». График работы — свободный.

Вакансии для квалифицированного персонала

Компания, занимающаяся производством мебели для ванной комнаты, ищет начальника производства со стажем от пяти лет. За 100 — 140 тыс. рублей в месяц ему предстоит заниматься оптимизацией производства, штата и процессов, выявлением и анализом проблем, поиском решений, повышением эффективности производства, созданием матрицы мотивации (KPI) для сотрудников, руководить разработкой производственных планов, вести ежедневный оперативный учёт хода производства, выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре изделий и т.д. График работы — полный рабочий день.

Учитель музыки в школе может рассчитывать на заработную плату в размере 27 — 37 тыс. рублей. Для этого требуются среднее образование и стаж работы от одного года. В перечень обязанностей педагога входит разработка и реализация программы по профилю преподаваемого предмета в рамках основной общеобразовательной программы. Необходимо «владеть формами и методами обучения, объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля, разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, владеть ИКТ-компетентностями, организовывать различные виды внеурочной деятельности».

Вакансии без опыта работы

113 084 рубля готовы платить за 15 смен в месяц водителю погрузчика в международной логистической компании. Сообщается, что она осуществляет свою деятельность с 2019 года и находится на территории автопредприятия. «Мы ищем талантливого сотрудника, который готов внести свой вклад в развитие нашей компании», — отмечает работодатель. Сотрудник должен в числе прочего знать способы и правила погрузки и выгрузки грузов, строго соблюдать технологию погрузки, иметь удостоверение тракториста-машиниста категорий В и С с отметкой «Водитель погрузчика» или пройти соответствующее обучение за счёт организации. Приветствуются такие качества как внимательность, пунктуальность и исполнительность. Работать предстоит с 8:00 до 20:30. Работодатель сообщает о ряде преимуществ для сотрудников. В их числе «горячие вкусные обеды на территории предприятия», доставка служебным транспортом со всех районов города, 13-ая заработная плата, увеличение заработной платы за выслугу лет до 250%, подарки ко дню рождения, материальная помощь к 1 сентября, подарки детям на Новый год, акция «Приведи друга» (если работник пришёл по вашей рекомендации и отработал более 2-х месяцев, вы получаете единоразовую выплату 8 000 рублей).





Младший воспитатель без стажа работы сможет получать 25 — 32 тыс. рублей. Требования — наличие среднего образования, санитарной книжки и справки об отсутствии судимости, чистоплотность, аккуратность, пунктуальность, ответственность, а также готовность работать полный рабочий день. Обязанности: обеспечивать состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарным правилам, проводить влажную уборку групповых помещений с применением моющих средств, чистку ковров влажной щёткой и с применением пылесоса, санитарную обработку посуды, детских столов перед каждым приёмом пищи, детских горшков после каждого использования, смену постельного белья по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, ежедневную гигиеническую обработку санузлов два раза в день и т.д.

Вакансии с неполной занятостью

На свободный график может рассчитывать менеджер по продаже недвижимости. Для трудоустройства в группу компаний желательно иметь начальный опыт, быть активным и целеустремлённым. «В остальном всему научим», — обещает работодатель. Указанные преимущества — оплата связи, предоставление базы данных, юридическое сопровождение сделок, поддержка на всех этапах работы. Заработная плата — договорная.

Клининговая компания готова платить уборщице 800 рублей за смену, которая длится от одного до полутора часов. Работать предстоит в офисе по средам и пятницам в первой половине дня. Работодатель обещает «очень приятный коллектив».

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр приглашает помощника администратора со средним (предпочтительно — медицинским) образованием на полный рабочий день. Стаж не требуется. Работодатель желает видеть в соискателе следующие качества: коммуникабельность, доброжелательность, собранность, активность, аккуратность и внимательность. Также приветствуются чёткая грамотная речь и желание научиться работать в режиме многозадачности. На рабочем месте сотруднику предстоит встречать пациентов, информировать их об услугах, оформлять документы, работать с кассой, поддерживать чистоту и порядок. Работодатель обещает шестичасовые смены, соцпакет, льготы на медуслуги для сотрудников и их родственников, а также перспективу стать администратором медцентра. Зарплата — 35 — 45 тыс. рублей.

Государственному предприятию Калининградской области, занимающемуся строительством и содержанием автомобильных дорог, на постоянную работу требуется водитель автомобиля категории С. Кандидат должен иметь среднее образование и стаж работы не менее трёх лет. Работать предстоит на автомобилях марок Shacman, Volvo и КАМаЗ в посёлке Берёзовка Гурьевского округа. До участка предлагается подвоз служебным транспортом. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, материальную помощь к отпуску раз в год, «гарантированную белую заработную плату» два раза в месяц «без задержек» в размере 80 — 100 тыс. рублей. Работодатель берёт на себя компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, готов обеспечить спецодеждой и обувью по сезону. От сотрудника ожидают, что он будет «выполнять безопасное и эффективное управление автомобилем», а также «обеспечивать сохранность и техническую исправность закреплённого автомобиля во время эксплуатации».

Фото: «Новый Калининград»