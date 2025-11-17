Может оказать давление: почему экс-главу администрации Советска отправили в СИЗО

0 0

В минувший понедельник, 17 ноября, стало известно, что накануне был задержан бывший глава администрации Советского городского округа Евгений Макаров (покинул свой пост в начале июня этого года). Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на заседании суда, на котором решался вопрос о мере пресечения, и выяснил, почему суд выбрал ему нахождение в СИЗО, а не домашний арест.



Евгения Макарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области 40-летнему бывшему главе администрации Советского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — сообщили в региональном управлении Следственного комитета в понедельник. — Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий».

Вечером того же дня в суде Ленинградского района Калининграда судья Инга Прейбис принимала решение, где Евгений Макаров будет находиться в ходе следствия — в СИЗО либо под домашним арестом. На первом настаивали следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Калининградской области Виктория Кабанова и прокуратура.

Как рассказала представитель стороны обвинения, уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского округа было возбуждено еще 15 ноября, на следующий день ему предъявили обвинение.

«Евгений Макаров с 2017-го по ноябрь 2020-го состоял в должности советника главы администрации Гурьевского округа, с ноября 2020-го по декабрь 2021-го — в должности замглавы администрации Советского округа, а с декабря 2021-го по июнь 2025-го был в должности главы Советского округа. Не позднее 1 марта 2017 года у Макарова возник умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, а именно — хищение имущества МАУ „Спецсервис“ (предприятие создано в 2017 г. для организации похорон и связанных с ними услуг, директор — Юлия Сурикова, учредитель — Гурьевский городской округ, — прим. „Нового Калининграда“) в виде получения его еженедельной прибыли в размере не менее 75%. По данным следствия, в период с марта по сентябрь 2017 года Макаров сообщил при личной встрече директору МАУ, что у него, как у советника главы администрации Гурьевского округа, имеется возможность урегулировать с контрольными, надзорными, правоохранительными органами различные вопросы, возникающие у предприятия в ходе деятельности. В действительности не имея такой возможности и не намереваясь этого делать, — заключила следователь. — Директор учреждения, обманутая Макаровым, согласилась на это предложение. И с сентября 2017-го по ноябрь 2025-го Макаров еженедельно лично получал от директора МАУ часть еженедельной прибыли в размере 75%. В общей сложности за указанный период вышло не менее 40 млн рублей. После похищения денежных средств Макаров распоряжался ими по своему усмотрению».

Как сообщила следователь, на момент задержания Евгений Макаров нигде официально не трудоустроен. У него на иждивении двое маленьких детей. Зарегистрирован и проживает на территории Гурьевского округа.

«Макаров обвиняется в совершении тяжкого преступлении против собственности, которое характеризуется высокой степенью опасности и по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия с целью избежать ответственности за совершенное преступление. Также Макарову известны данные лиц, допрошенных в качестве свидетелей, так и только подлежащих допросу в качестве свидетелей, данные о которых следствию в настоящий момент неизвестны», — предположила обвинитель.

Кроме того, по ее словам, есть основания полагать, что Макаров может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, которые на данный момент не обнаружены следствием. Поэтому следствие посчитало необходимым заключить Макарова под стражу сроком на два месяца, до 15 января 2026 г..

Адвокат экс-главы Сергей Шилов настаивал на домашнем аресте, так как, по его мнению, у следствия нет доказательств того, что Евгений Макаров собирается скрываться от следствия или оказывать давление на свидетелей. «У нас имеются такие доказательства, — парировала его слова обвинитель. — Суду представлено заявление от директора муниципального предприятия, которая боится давления со стороны Макарова, поскольку ему известны данные ее семьи — детей, внуков, место проживания, и, оставаясь на свободе он может оказать давление в том числе на ее детей и внуков». Также она сообщила, что следствие пока находится на первоначальном этапе и еще не все доказательства собраны. И чтобы они не были уничтожены, Макаров должен продолжать находиться СИЗО.

Адвокат заметил, что подозрение в давлении — это лишь личные предположения свидетеля: «При назначении домашнего ареста у моего подзащитного также будут отсутствовать возможности совершать какие-либо нарушения».

Но сторона обвинения привела другие доводы: «Если обвиняемый будет находиться дома, то вся информация будет поступать к нему оперативно, поскольку с ним проживает его супруга (хотя в начале заседания на вопрос судьи о семейном положении Макаров ответил, что разведен). Она быстрее сможет оказать помощь и передать информацию тем лицам, которые могут уничтожить доказательства, — сказала следователь. На вопрос судьи об уже имеющихся доказательствах она напомнила, что при обвиняемом в момент задержания были обнаружены денежные средства, которые приобщены к доказательной базе.

Судья спросила Евгения Макарова, что сам он просит от суда. Надо сказать, что в самом начале заседания было оглашено, что с предъявленным обвинением он не согласился, вину не признал. «Куда-либо скрываться или на кого-либо давить точно не собираюсь, — высказался Макаров. — Я точно понимаю, что это не в моих интересах. У меня двое несовершеннолетних детей, с которыми я могу позаниматься, находясь дома. Вот это точно». Он попросил отправить его под домашний арест. «Кто будет содержать вас в случае удовлетворения ходатайства?» — спросила судья. «Супруга», — ответил Макаров. Но, как выяснилось, она также не работает. «Как она будет вас содержать, если она не трудоустроена?» — продолжала спрашивать Инга Прейбис. «У нее есть личные сбережения», — ответил обвиняемый.

В заключительном слове адвокат еще раз напомнил суду, что у следствия нет доказательств, будто Евгений Макаров как-то угрожал или будет угрожать директору МАУ «Спецсервис», если его не изолировать от общества:

«Мой подопечный готов сотрудничать со следствием, доказывая свою непричастность к инкриминируемым событиям. Более того, он готов предоставлять доказательства, требуемые документы. Еще на допросе в качестве подозреваемого мой подзащитный сказал, что готов сотрудничать с органами предварительного следствия».

И все же суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

Текст: Ольга Саяпина, фото: СУ СК России по Калининградской области