Картошка дешевле, огурцы дороже: сравниваем цены в Калининграде и Минске

В ноябре корреспондент «Нового Калининграда» побывал в Минске и, пользуясь случаем, решил сравнить цены на продукты в магазине Green с калининградскими. Наша условная продуктовая корзина в белорусском супермаркете оказалась немного дешевле, хотя объём упаковок ряда товаров был больше. Подробности в нашем обзоре.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на ценники в указанном белорусском магазине, — два варианта цены: за фактический объём упаковки и, к примеру, за килограмм или литр. Безусловно, это помогает покупателям легче ориентироваться в стоимости продуктов. В калининградских магазинах наблюдается противоположная тенденция: цены в некоторых случаях указаны за упаковку, в других — за 100 граммов, что периодически создаёт путаницу. «Сюрприз» покупатели, особенно пожилые, порой обнаруживают лишь при оплате на кассе.

Стоит отметить, что цены в калининградских магазинах были зафиксированы 4 ноября, а в минском — 15 ноября. Несмотря на это, закупиться в белорусской столице по нашему списку обошлось бы немного дешевле. Разница со «Спаром» — порядка 55 рублей, с «Викторией» — почти 185 рублей, с «Пятёрочкой» — 106 рублей. При этом упаковки молока, кефира и сметаны оказались больше по объёму.

В Минске заметно дешевле творог, куриное филе, тушёная говядина, сливочное масло и картофель. Дороже — лимоны, апельсины, помидоры и яйца. Есть и специальные ценники на социально значимые товары. Подробности — на фото и в таблице. Белорусские рубли переведены в российский по курсу ЦБ на 18 ноября — 27,29 руб. за один белорусский.

Товар Калининград Минск «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Green**** Хлеб, 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 32,60 (+3,1 руб.) 29,49 (цена не изм.)

36,02 (1,32 Br) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 57,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 59,22 (цена за 900 мл) (2,17 Br) Кефир, 2,5%, 800 мл 72,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)

72,90 «Залесский фермер» (+5 руб.)

72,99 «Залесский фермер» (+3 руб.) 58,94 (цена за 0,93 л) 2,16 Br Сметана, 15%, 315 г 89,99 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

87,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,04 (цена за 0,38 кг) (2,64 Br) Творог, 5%, 200 г 129,99 «Залесский фермер» (+14 руб.)

119,90 «Нежинская» (+20 руб.)



129,99 «Залесский фермер» (+15 руб.) 52,40 (1,92 Br) Филе куриное, 1 кг 499,99 (по акции, −30 руб.)

529 (цена не изм.) 529,99 (цена не изм.)

435 (15,94 Br) Фарш, 400 г 169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)



169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции) 159,99 «Свиной», «Гвардейский МК», (+10 руб.) 174,4 «Купеческий» (6,4 Br) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)

147,09 «Домашняя» (5,39 Br) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (цена не изм.) 64,90 «Селяночка» 89,99 «Макфа» 38,75 «Столичная мельница» (1,42 Br) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 89,99 (по акции, −10 руб.)

79,90 (по акции, −20 руб.) 119,99 (+20 руб.) 125,53 (4,60 Br) Рис 69,99 (-40 руб.) 82,90 (цена не изм.) 62,49 (-67,5 руб.) 78,05 (2,86 Br) Гречка 49,99 (+7 руб.) 43,20 (-0,7 руб.) 45,49 (+5 руб.) 79,96 (2,93 Br) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (+10 руб.)

79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.) 59,99 (по акции, −30 руб.) 97,98 (по акции) Barilla (3,59 Br) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.) 259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(+40 руб.) 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.) 125,53 «Славянские традиции» (4,60 Br) Масло подсолнечное, 1 л 149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.) 179,90 «Олейна» (-10 руб.) 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 178,48 «Слобода» (6,54 Br) Сахар, 1 кг 76,99 (-3 руб.) 76,90 (цена не изм.) 73,99 (по акции, −2,5 руб.) 73,42 (2,69 Br) Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг 49,99 (+10 руб.) 45,90 (+7 руб.) 38,99 (цена не изм.) 29,20 (1,07 Br) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (по акции, цена не изм.) 69,90 (по акции, +10 руб.) 79,99 (+20 руб.) 96,61 (3,54 Br) Капуста белокочанная, 1 кг 39,99 (+5 руб.) 44,50 (+3,6 руб.) 35,99 (+6 руб.) 34,93 (1,28 Br) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 59,90 (по акции, +3 руб.) 49,99 (по акции, +10 руб.) 81,60 (2,99 Br) Огурцы, 1 кг 159,99 (+20 руб.) 179,90 (по акции, −40 руб.) 159,99 (по акции, −20 руб.) 209,04 (7,66 Br) Помидоры, 1 кг 199,99 ( +20 руб.) 219,90 (+70 руб.) 199,99 (-10 руб.) 286,01 (10,48 Br) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции. цена не изм.) 229,90 (цена не изм.) 199,99 (-30 руб.)

272,63 (9,99 Br) Апельсины, 1 кг 129,99 (по акции, −20 руб.) 119,90 (по акции, −30 руб.) 149,99 (+5 руб.) 218,05 (7,99 Br) Яблоки, 1 кг 119,99 «Голден» (-40 руб.) 159,90 «Голден» (-40 руб.) 149,99 «Голден» (-26 руб.) 117,07 (по акции) (4,29 Br) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

144,36 (5,29 Br) Общая стоимость корзины 3377,14 3507,10 3428,44 3322,31

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 ноября 2025 года для калининградских магазинов и за 15 ноября — для минского.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Куйбышева, 95.

**** В таблице приведены цены в магазине Green на ул. Льва Толстого, 1 в Минске.