Картошка дешевле, огурцы дороже: сравниваем цены в Калининграде и Минске

Фото: Денис Шелеметьев / «Новый Калининград»
В ноябре корреспондент «Нового Калининграда» побывал в Минске и, пользуясь случаем, решил сравнить цены на продукты в магазине Green с калининградскими. Наша условная продуктовая корзина в белорусском супермаркете оказалась немного дешевле, хотя объём упаковок ряда товаров был больше. Подробности в нашем обзоре.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на ценники в указанном белорусском магазине, — два варианта цены: за фактический объём упаковки и, к примеру, за килограмм или литр. Безусловно, это помогает покупателям легче ориентироваться в стоимости продуктов. В калининградских магазинах наблюдается противоположная тенденция: цены в некоторых случаях указаны за упаковку, в других — за 100 граммов, что периодически создаёт путаницу. «Сюрприз» покупатели, особенно пожилые, порой обнаруживают лишь при оплате на кассе.

Стоит отметить, что цены в калининградских магазинах были зафиксированы 4 ноября, а в минском — 15 ноября. Несмотря на это, закупиться в белорусской столице по нашему списку обошлось бы немного дешевле. Разница со «Спаром» — порядка 55 рублей, с «Викторией» — почти 185 рублей, с «Пятёрочкой» — 106 рублей. При этом упаковки молока, кефира и сметаны оказались больше по объёму.

В Минске заметно дешевле творог, куриное филе, тушёная говядина, сливочное масло и картофель. Дороже — лимоны, апельсины, помидоры и яйца. Есть и специальные ценники на социально значимые товары. Подробности — на фото и в таблице. Белорусские рубли переведены в российский по курсу ЦБ на 18 ноября — 27,29 руб. за один белорусский.

Товар

Калининград

Минск

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Green****

Хлеб, 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

32,60 (+3,1 руб.)

29,49 (цена не изм.)


36,02

(1,32 Br)

Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

57,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)


53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

59,22 (цена за 900 мл)

(2,17 Br)

Кефир, 2,5%,

800 мл

72,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)


72,90 «Залесский фермер» (+5 руб.)


72,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)

58,94 (цена за 0,93 л)

2,16 Br

Сметана, 15%, 315 г

89,99 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)


87,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.)

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,04 (цена за 0,38 кг)

(2,64 Br)

Творог, 5%, 200 г

129,99 «Залесский фермер» (+14 руб.)


119,90 «Нежинская» (+20 руб.)



129,99 «Залесский фермер» (+15 руб.)

52,40

(1,92 Br)

Филе куриное, 1 кг

499,99 (по акции, −30 руб.)


529 (цена не изм.)

529,99 (цена не изм.)


435

(15,94 Br)

Фарш, 400 г

169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)



169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции)

159,99 «Свиной», «Гвардейский МК», (+10 руб.)

174,4

«Купеческий»

(6,4 Br)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)


147,09

«Домашняя»

(5,39 Br)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

38,39 «Зернофф» (цена не изм.)

64,90 «Селяночка»

89,99 «Макфа»

38,75

«Столичная мельница» (1,42 Br)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

89,99 (по акции, −10 руб.)


79,90 (по акции, −20 руб.)

119,99 (+20 руб.)

125,53

(4,60 Br)

Рис

69,99 (-40 руб.)

82,90 (цена не изм.)

62,49 (-67,5 руб.)

78,05

(2,86 Br)

Гречка

49,99 (+7 руб.)

43,20 (-0,7 руб.)

45,49 (+5 руб.)

79,96

(2,93 Br)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (+10 руб.)


79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)

59,99 (по акции, −30 руб.)

97,98 (по акции)

Barilla (3,59 Br)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.)

259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(+40 руб.)

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)

125,53

«Славянские традиции» (4,60 Br)

Масло подсолнечное, 1 л

149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.)

179,90 «Олейна» (-10 руб.)

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

178,48

«Слобода» (6,54 Br)

Сахар, 1 кг

76,99 (-3 руб.)

76,90 (цена не изм.)

73,99 (по акции, −2,5 руб.)

73,42

(2,69 Br)

Овощи и фрукты


Картофель, 1 кг

49,99 (+10 руб.)

45,90 (+7 руб.)

38,99 (цена не изм.)

29,20

(1,07 Br)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (по акции, цена не изм.)

69,90 (по акции, +10 руб.)

79,99 (+20 руб.)

96,61

(3,54 Br)

Капуста белокочанная, 1 кг

39,99 (+5 руб.)

44,50 (+3,6 руб.)

35,99 (+6 руб.)

34,93

(1,28 Br)

Морковь, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

59,90 (по акции, +3 руб.)

49,99 (по акции, +10 руб.)

81,60

(2,99 Br)

Огурцы, 1 кг

159,99 (+20 руб.)

179,90 (по акции, −40 руб.)

159,99 (по акции, −20 руб.)

209,04

(7,66 Br)

Помидоры, 1 кг

199,99 ( +20 руб.)

219,90 (+70 руб.)

199,99 (-10 руб.)

286,01

(10,48 Br)

Лимоны, 1 кг

199,99 (по акции. цена не изм.)

229,90 (цена не изм.)

199,99 (-30 руб.)


272,63

(9,99 Br)

Апельсины, 1 кг

129,99 (по акции, −20 руб.)

119,90 (по акции, −30 руб.)

149,99 (+5 руб.)

218,05

(7,99 Br)

Яблоки, 1 кг

119,99 «Голден» (-40 руб.)

159,90 «Голден» (-40 руб.)

149,99 «Голден» (-26 руб.)

117,07 (по акции)

(4,29 Br)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)


144,36

(5,29 Br)

Общая стоимость корзины

3377,14

3507,10

3428,44

3322,31

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 ноября 2025 года для калининградских магазинов и за 15 ноября — для минского.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Куйбышева, 95.

**** В таблице приведены цены в магазине Green на ул. Льва Толстого, 1 в Минске.


