Картошка дешевле, огурцы дороже: сравниваем цены в Калининграде и Минске

В ноябре корреспондент «Нового Калининграда» побывал в Минске и, пользуясь случаем, решил сравнить цены на продукты в магазине Green с калининградскими. Наша условная продуктовая корзина в белорусском супермаркете оказалась немного дешевле, хотя объём упаковок ряда товаров был больше. Подробности в нашем обзоре.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на ценники в указанном белорусском магазине, — два варианта цены: за фактический объём упаковки и, к примеру, за килограмм или литр. Безусловно, это помогает покупателям легче ориентироваться в стоимости продуктов. В калининградских магазинах наблюдается противоположная тенденция: цены в некоторых случаях указаны за упаковку, в других — за 100 граммов, что периодически создаёт путаницу. «Сюрприз» покупатели, особенно пожилые, порой обнаруживают лишь при оплате на кассе.
В Минске заметно дешевле творог, куриное филе, тушёная говядина, сливочное масло и картофель. Дороже — лимоны, апельсины, помидоры и яйца. Есть и специальные ценники на социально значимые товары. Подробности — на фото и в таблице. Белорусские рубли переведены в российский по курсу ЦБ на 18 ноября — 27,29 руб. за один белорусский.
|
Товар
|
Калининград
|
Минск
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Green****
|
Хлеб, 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
32,60 (+3,1 руб.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
36,02
(1,32 Br)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
57,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)
|
53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
59,22 (цена за 900 мл)
(2,17 Br)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
72,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)
|
72,90 «Залесский фермер» (+5 руб.)
|
72,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)
|
58,94 (цена за 0,93 л)
2,16 Br
|
Сметана, 15%, 315 г
|
89,99 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)
|
87,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.)
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,04 (цена за 0,38 кг)
(2,64 Br)
|
Творог, 5%, 200 г
|
129,99 «Залесский фермер» (+14 руб.)
|
119,90 «Нежинская» (+20 руб.)
|
129,99 «Залесский фермер» (+15 руб.)
|
52,40
(1,92 Br)
|
Филе куриное, 1 кг
|
499,99 (по акции, −30 руб.)
|
529 (цена не изм.)
|
529,99 (цена не изм.)
|
435
(15,94 Br)
|
Фарш, 400 г
|
169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)
|
169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции)
|
159,99 «Свиной», «Гвардейский МК», (+10 руб.)
|
174,4
«Купеческий»
(6,4 Br)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)
|
147,09
«Домашняя»
(5,39 Br)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
38,39 «Зернофф» (цена не изм.)
|
64,90 «Селяночка»
|
89,99 «Макфа»
|
38,75
«Столичная мельница» (1,42 Br)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
89,99 (по акции, −10 руб.)
|
79,90 (по акции, −20 руб.)
|
119,99 (+20 руб.)
|
125,53
(4,60 Br)
|
Рис
|
69,99 (-40 руб.)
|
82,90 (цена не изм.)
|
62,49 (-67,5 руб.)
|
78,05
(2,86 Br)
|
Гречка
|
49,99 (+7 руб.)
|
43,20 (-0,7 руб.)
|
45,49 (+5 руб.)
|
79,96
(2,93 Br)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (+10 руб.)
|
79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)
|
59,99 (по акции, −30 руб.)
|
97,98 (по акции)
Barilla (3,59 Br)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.)
|
259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(+40 руб.)
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)
|
125,53
«Славянские традиции» (4,60 Br)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.)
|
179,90 «Олейна» (-10 руб.)
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
178,48
«Слобода» (6,54 Br)
|
Сахар, 1 кг
|
76,99 (-3 руб.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
73,99 (по акции, −2,5 руб.)
|
73,42
(2,69 Br)
|
Овощи и фрукты
|
|
Картофель, 1 кг
|
49,99 (+10 руб.)
|
45,90 (+7 руб.)
|
38,99 (цена не изм.)
|
29,20
(1,07 Br)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (по акции, цена не изм.)
|
69,90 (по акции, +10 руб.)
|
79,99 (+20 руб.)
|
96,61
(3,54 Br)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
39,99 (+5 руб.)
|
44,50 (+3,6 руб.)
|
35,99 (+6 руб.)
|
34,93
(1,28 Br)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
59,90 (по акции, +3 руб.)
|
49,99 (по акции, +10 руб.)
|
81,60
(2,99 Br)
|
Огурцы, 1 кг
|
159,99 (+20 руб.)
|
179,90 (по акции, −40 руб.)
|
159,99 (по акции, −20 руб.)
|
209,04
(7,66 Br)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 ( +20 руб.)
|
219,90 (+70 руб.)
|
199,99 (-10 руб.)
|
286,01
(10,48 Br)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (по акции. цена не изм.)
|
229,90 (цена не изм.)
|
199,99 (-30 руб.)
|
272,63
(9,99 Br)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99 (по акции, −20 руб.)
|
119,90 (по акции, −30 руб.)
|
149,99 (+5 руб.)
|
218,05
(7,99 Br)
|
Яблоки, 1 кг
|
119,99 «Голден» (-40 руб.)
|
159,90 «Голден» (-40 руб.)
|
149,99 «Голден» (-26 руб.)
|
117,07 (по акции)
(4,29 Br)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
144,36
(5,29 Br)
|
Общая стоимость корзины
|
3377,14
|
3507,10
|
3428,44
|
3322,31
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 ноября 2025 года для калининградских магазинов и за 15 ноября — для минского.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Куйбышева, 95.
**** В таблице приведены цены в магазине Green на ул. Льва Толстого, 1 в Минске.
