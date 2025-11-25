Барак, дырявая крыша и труба: почему семья с детьми переселилась жить в гараж

Семья из Полесского района рассказала «Новому Калининграду» о своих мытарствах. С 25 октября супруги из поселка Григорьевка — Людмила Полищук и Сергей Горгола — с детьми-первоклассниками вынуждены были жить в гараже. Причиной тому стал ремонт кровли в многоквартирном доме, бывшем бараке, который местные власти начали делать осенью. В ходе работ рухнул дымоход над соседней квартирой, в жилище Людмилы и Сергея появились дыры на потолке, нельзя было пользоваться печкой. Чтобы не жить с маленькими детьми в холоде, семейство перебралось в гараж. Другого жилья им не предоставили. В ситуации разбирался наш корреспондент.



Жители Полесского района обратились в редакцию две недели назад. Всего в семействе четверо детей — 26-летняя дочь, 19-летний сын и двойняшки-первоклашки. Старшая дочка давно живет самостоятельно, у нее трое детей. Старший сын приезжает домой только на выходные, а вот маленькие брат и сестра живут с родителями. «В 2009 году мне, как нуждающейся, дали жилье в доме на ул. Гвардейской, 1, — рассказала „Новому Калининграду“ Людмила. — Это бывший барак на 6 квартир, которому уже сто лет в обед. Мы все там делали сами. Выкопали за свои деньги колодец и септик, провели воду в дом, вставили окна, полы все перебрали, потому что на 6-м месяце беременности я провалилась на кухне в подвал. Словом, пришлось делать все — от пола до потолка. И даже печку сами выкладывали».

Рядом с жильем супругов многие годы пустовала квартира. «Соседи говорят, что последний раз видели ее жителей году так в 79-м. С тех пор она так и стояла без окон, дверей», — продолжает Людмила. Со временем прохудилась и крыша, пустующую квартиру стало заливать. И, конечно, заброшенное жилье приходило в негодность. «Это стало сказываться и на нашей квартире, — продолжает женщина. — Начала мокнуть стена, потолок, полы — все что примыкало к пустующей квартире».

Как утверждает женщина, супруги не раз указывали на проблему местной администрации, но соседняя квартира так и оставалась заброшенной. В конце концов семья написала жалобу через соцсети губернатору Алексею Беспрозванных. «Он еще в июле дал поручения заняться ремонтом крыши, но к нему приступили только в октябре, — продолжает жительница. — В ходе работ упала дымоходная труба. И с 25 октября у нас отсутствует отопление». Как уточнил Сергей, семиметровая труба завалилась и повисла на балке. «От этого у нас пошли трещины по потолку и стенам, появились дыры в потолке, — говорит он. — Строители „зашили“ их гипсокартоном».

«Глава администрации знает о нашей ситуации, но нам не предложили какое-то временное жилье, — говорит Людмила. — Вместо этого мне вменили, что у меня есть доля в еще одной квартира. Но это было жилье мамы, которое досталось брату. Он погиб на СВО, и в ту квартиру въехала семья моей старшей дочери с тремя детьми — семи, шести и четырех лет. Мы на какое-то время старшей дочери, конечно же, близнецов привозим, но пятеро маленьких детей на квартиру в 37 кв. м, как вы понимаете, это многовато и сложно».

В связи с этим семья переехала в гараж, который Сергей использует для своей работы в автосервисе (он расположен тут же, во дворе их дома). Также у них свое хозяйство — держат коров, уток, кур. По словам супруга, к ним приезжал глава администрации Константин Перов вместе с представителями отдела ЖКХ. Но разговор с корреспондентом «Нового Калининграда» состоялся уже после этого визита, то есть семья продолжала жить в гараже. «В нем стоит печка, пока топится — тепло, но все время следить надо», — рассказал нам Сергей. О сложившейся ситуации супруги написали заявление в Гурьевский межрайонный следственный отдел регионального управления СК и встречались со следователем. «Ситуация с заброшенной квартирой не решалась долгое время, а в итоге пострадали мы», — поясняет свою позицию глава семьи.

Редакция обратилась за комментариями в администрацию Полесского округа. Ответа нам пришлось ждать несколько положенных по закону «О СМИ» дней. В ответе первый замглавы администрации округа Елена Павлова сообщила, что многодетной семье предоставлено жилое помещение из маневренного фонда Полесска.



В администрации подтвердили, что в одной из квартир, которая является частной собственностью, никто не проживает уже долгое время. «Вследствие отсутствия должного ухода за жилым помещением со стороны собственника оно разрушается, — пояснила Павлова. — Письменных обращений со стороны жильцов вышеуказанного дома не поступало. Администрацией в 2025 году был запланирован ремонт кровли дома. С этой целью нами была разработана смета, определен подрядчик, в октябре 2025 года были начаты работы по ремонту кровли. Однако вследствие того, семьей Людмилы и Сергея без должного разрешения администрации на реконструкцию самовольно была разобрана печь, это повлекло нарушение конструкции стены и дымохода, который держится на металлических подпорках. При осуществлении работ по разборке крыши дома дымоход остался без точки опоры, потерял связку, что повлекло его обрушение. Администрация на время проведения ремонтных работ в квартире многодетной семьи (жильё муниципальное, в отличие от соседских квартир) и приведении ее в нормативное состояние предоставила семье жилое помещение из маневренного фонда в Полесске».

Также в администрации сообщили, что «в настоящее время специалистами ведется подготовка документов по передаче данного дома в Фонд капитального ремонта для проведения работ по капитальному ремонту». «Новый Калининград» будет следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фотографии предоставлены героями публикации