Очередной «скачок» филе: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в двух торговых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила 118-203 рубля. Подешевел набор продуктов — на 31 рубль — в одной сети. Заметно выросло в цене, в числе прочего, куриное филе. Подробности — в нашем обзоре.

В этом месяце дороже всего продукты по нашему списку обошлись бы в «Пятёрочке». Общая стоимость корзины составила там 3631,64 руб. За месяц она выросла на 203 рубля. В «Спаре» итоговая сумма — 3495,14 руб. (+118 руб.), в «Виктории» — 3475,70 руб. (-31,4 руб.).

Сразу на 40 рублей — до 569 рублей — подорожал килограмм куриного филе в «Виктории» и «Пятёрочке». Более доступную цену — 529 рублей — удалось зафиксировать только в «Спаре» на ул. Дадаева в рамках акции. На следующий день свежего филе там уже не было в продаже. В двух сетях из трёх на 3 руб. подорожала буханка «Дарницкого» хлеба. Килограмм лука прибавил 10-20 рублей. Капуста выросла в цене на 17-20 рублей, яблоки — на 20 руб., огурцы — на 40-60 руб., морковь — на 1-9 руб.

Ни один продукт не подешевел сразу в трёх сетях. Два ритейлера снизили цены на подсолнечное масло (-20-30 руб.) и помидоры (-20-50 руб.).





«Голубые ценники» в «Пятёрочке» по-прежнему сложно найти. Под них, если не вчитываться, «маскируются» отметки «Выбираю калининградское», которые бывают и синие, и голубые, и сине-красные. Во время нашего визита в магазин ценник региональной программы доступных цен мы нашли только на сметану «Нежинская», правда, самой сметаны на полке не оказалось. Рядом с тушкой цыплёнка, напротив, был пустой ценник. Из доступных в рамках программы продуктов удалось найти минтай. Килограмм можно приобрести за 259,49 руб.

В «Спаре» к оформлению «голубых ценников» подходят всё так же ответственно — их видно издалека. Пачка пшена, к примеру, стоит 37,99 руб, минтай — 229,99. В «Виктории» спецценником отмечены в числе прочего лук-репка в сетке (80,90) и путассу (138,90). Творог «Добрая кормилица» за 55,60 на прилавке отсутствовал.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 32,99 (по акции, +3 руб.) 32,60 (цена не изм.) 32,49 (+3 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

89,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

125,90 «Нежинская» (+6 руб.)



119,99 «Залесский фермер» (-10 руб.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (+30 руб.)

569 (+40 руб.) 569,99 (+40 руб.)

Фарш, 400 г 179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)



169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.) 199,99 «Домашний», «Гвардейский МК» Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (цена не изм.) 69,90 «Предпортовая» 69,99 «Селяночка» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 89,99 (по акции, цена не изм.)

99,90 (по акции, +20 руб.) 119,99 (цена не изм.) Рис 69,99 (цена не изм.) 82,90 (цена не изм.) 134,99 (+72,5 руб.) Гречка 49,99 (цена не изм.) 43,20 (цена не изм.) 42,99 (-2,5 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (цена не изм.)

79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.) 62,99 «Шебекинские» (по акции) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 234,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −25 руб.) 259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 159,90 «Олейна» (-20 руб.) 139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.) Сахар, 1 кг 76,99 (цена не изм.) 76,90 (цена не изм.) 70,19 (по акции, −3,8 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 49,99 (цена не изм.) 43,30 (-2,6 руб.) 42,99 (+4 руб.) Лук репчатый, 1 кг 79,99 (+20 руб.) 89,90 (+20 руб.) 89,99 (+10 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (+20 руб.) 61,70 (+17,2 руб.) 53,99 (+18 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 60,90 (+1 руб.) 58,99 ( +9 руб.) Огурцы, 1 кг 219,99 (+60 руб.) 139,90 (по акции, −40 руб.) 199,99 (+40 руб.) Помидоры, 1 кг 179,99 ( по акции, −20 руб.) 169,90 (по акции, −50 руб.) 199,99 (цена не изм.) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции. цена не изм.) 199,90 (по акции, −30 руб.) 229,99 (+30 руб.)

Апельсины, 1 кг 129,99 (по акции, цена не изм.) 119,90 (по акции, цена не изм.) 129,99 (-20 руб.) Яблоки, 1 кг 139,99 «Голден» (+20 руб.) 159,90 «Голден» (цена не изм.) 169,99 «Голден» (+20 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3495,14 3475,70 3631,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 декабря 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.