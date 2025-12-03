Очередной «скачок» филе: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в двух торговых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила 118-203 рубля. Подешевел набор продуктов — на 31 рубль — в одной сети. Заметно выросло в цене, в числе прочего, куриное филе. Подробности — в нашем обзоре.

В этом месяце дороже всего продукты по нашему списку обошлись бы в «Пятёрочке». Общая стоимость корзины составила там 3631,64 руб. За месяц она выросла на 203 рубля. В «Спаре» итоговая сумма — 3495,14 руб. (+118 руб.), в «Виктории» — 3475,70 руб. (-31,4 руб.).

Сразу на 40 рублей — до 569 рублей — подорожал килограмм куриного филе в «Виктории» и «Пятёрочке». Более доступную цену — 529 рублей — удалось зафиксировать только в «Спаре» на ул. Дадаева в рамках акции. На следующий день свежего филе там уже не было в продаже. В двух сетях из трёх на 3 руб. подорожала буханка «Дарницкого» хлеба. Килограмм лука прибавил 10-20 рублей. Капуста выросла в цене на 17-20 рублей, яблоки — на 20 руб., огурцы — на 40-60 руб., морковь — на 1-9 руб.

Ни один продукт не подешевел сразу в трёх сетях. Два ритейлера снизили цены на подсолнечное масло (-20-30 руб.) и помидоры (-20-50 руб.).


«Голубые ценники» в «Пятёрочке» по-прежнему сложно найти. Под них, если не вчитываться, «маскируются» отметки «Выбираю калининградское», которые бывают и синие, и голубые, и сине-красные. Во время нашего визита в магазин ценник региональной программы доступных цен мы нашли только на сметану «Нежинская», правда, самой сметаны на полке не оказалось. Рядом с тушкой цыплёнка, напротив, был пустой ценник. Из доступных в рамках программы продуктов удалось найти минтай. Килограмм можно приобрести за 259,49 руб.

В «Спаре» к оформлению «голубых ценников» подходят всё так же ответственно — их видно издалека. Пачка пшена, к примеру, стоит 37,99 руб, минтай — 229,99. В «Виктории» спецценником отмечены в числе прочего лук-репка в сетке (80,90) и путассу (138,90). Творог «Добрая кормилица» за 55,60 на прилавке отсутствовал.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

32,99 (по акции, +3 руб.)

32,60 (цена не изм.)

32,49 (+3 руб.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


89,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.)

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


125,90 «Нежинская» (+6 руб.)



119,99 «Залесский фермер» (-10 руб.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 (+30 руб.)


569 (+40 руб.)

569,99 (+40 руб.)


Фарш, 400 г

179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)



169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)

199,99 «Домашний», «Гвардейский МК»

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

38,39 «Зернофф» (цена не изм.)

69,90 «Предпортовая»

69,99 «Селяночка»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

89,99 (по акции, цена не изм.)


99,90 (по акции, +20 руб.)

119,99 (цена не изм.)

Рис

69,99 (цена не изм.)

82,90 (цена не изм.)

134,99 (+72,5 руб.)

Гречка

49,99 (цена не изм.)

43,20 (цена не изм.)

42,99 (-2,5 руб.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (цена не изм.)


79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)

62,99 «Шебекинские» (по акции)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

234,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −25 руб.)

259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

159,90 «Олейна» (-20 руб.)

139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.)

Сахар, 1 кг

76,99 (цена не изм.)

76,90 (цена не изм.)

70,19 (по акции, −3,8 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

49,99 (цена не изм.)

43,30 (-2,6 руб.)

42,99 (+4 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

79,99 (+20 руб.)

89,90 (+20 руб.)

89,99 (+10 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (+20 руб.)

61,70 (+17,2 руб.)

53,99 (+18 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

60,90 (+1 руб.)

58,99 ( +9 руб.)

Огурцы, 1 кг

219,99 (+60 руб.)

139,90 (по акции, −40 руб.)

199,99 (+40 руб.)

Помидоры, 1 кг

179,99 ( по акции, −20 руб.)

169,90 (по акции, −50 руб.)

199,99 (цена не изм.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (по акции. цена не изм.)

199,90 (по акции, −30 руб.)

229,99 (+30 руб.)


Апельсины, 1 кг

129,99 (по акции, цена не изм.)

119,90 (по акции, цена не изм.)

129,99 (-20 руб.)

Яблоки, 1 кг

139,99 «Голден» (+20 руб.)

159,90 «Голден» (цена не изм.)

169,99 «Голден» (+20 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3495,14

3475,70

3631,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 декабря 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Центральный спуск к морю как лицо приморского города

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о спуске к морю в Пионерском.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter