Очередной «скачок» филе: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в двух торговых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила 118-203 рубля. Подешевел набор продуктов — на 31 рубль — в одной сети. Заметно выросло в цене, в числе прочего, куриное филе. Подробности — в нашем обзоре.
В этом месяце дороже всего продукты по нашему списку обошлись бы в «Пятёрочке». Общая стоимость корзины составила там 3631,64 руб. За месяц она выросла на 203 рубля. В «Спаре» итоговая сумма — 3495,14 руб. (+118 руб.), в «Виктории» — 3475,70 руб. (-31,4 руб.).
Сразу на 40 рублей — до 569 рублей — подорожал килограмм куриного филе в «Виктории» и «Пятёрочке». Более доступную цену — 529 рублей — удалось зафиксировать только в «Спаре» на ул. Дадаева в рамках акции. На следующий день свежего филе там уже не было в продаже. В двух сетях из трёх на 3 руб. подорожала буханка «Дарницкого» хлеба. Килограмм лука прибавил 10-20 рублей. Капуста выросла в цене на 17-20 рублей, яблоки — на 20 руб., огурцы — на 40-60 руб., морковь — на 1-9 руб.
Ни один продукт не подешевел сразу в трёх сетях. Два ритейлера снизили цены на подсолнечное масло (-20-30 руб.) и помидоры (-20-50 руб.).
«Голубые ценники» в «Пятёрочке» по-прежнему сложно найти. Под них, если не вчитываться, «маскируются» отметки «Выбираю калининградское», которые бывают и синие, и голубые, и сине-красные. Во время нашего визита в магазин ценник региональной программы доступных цен мы нашли только на сметану «Нежинская», правда, самой сметаны на полке не оказалось. Рядом с тушкой цыплёнка, напротив, был пустой ценник. Из доступных в рамках программы продуктов удалось найти минтай. Килограмм можно приобрести за 259,49 руб.
В «Спаре» к оформлению «голубых ценников» подходят всё так же ответственно — их видно издалека. Пачка пшена, к примеру, стоит 37,99 руб, минтай — 229,99. В «Виктории» спецценником отмечены в числе прочего лук-репка в сетке (80,90) и путассу (138,90). Творог «Добрая кормилица» за 55,60 на прилавке отсутствовал.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
32,99 (по акции, +3 руб.)
|
32,60 (цена не изм.)
|
32,49 (+3 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
89,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.)
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
125,90 «Нежинская» (+6 руб.)
|
119,99 «Залесский фермер» (-10 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (+30 руб.)
|
569 (+40 руб.)
|
569,99 (+40 руб.)
|
Фарш, 400 г
|
179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)
|
169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)
|
199,99 «Домашний», «Гвардейский МК»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
38,39 «Зернофф» (цена не изм.)
|
69,90 «Предпортовая»
|
69,99 «Селяночка»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
89,99 (по акции, цена не изм.)
|
99,90 (по акции, +20 руб.)
|
119,99 (цена не изм.)
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
82,90 (цена не изм.)
|
134,99 (+72,5 руб.)
|
Гречка
|
49,99 (цена не изм.)
|
43,20 (цена не изм.)
|
42,99 (-2,5 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)
|
62,99 «Шебекинские» (по акции)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
234,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −25 руб.)
|
259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
159,90 «Олейна» (-20 руб.)
|
139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
76,99 (цена не изм.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
70,19 (по акции, −3,8 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
49,99 (цена не изм.)
|
43,30 (-2,6 руб.)
|
42,99 (+4 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
79,99 (+20 руб.)
|
89,90 (+20 руб.)
|
89,99 (+10 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (+20 руб.)
|
61,70 (+17,2 руб.)
|
53,99 (+18 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
60,90 (+1 руб.)
|
58,99 ( +9 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
219,99 (+60 руб.)
|
139,90 (по акции, −40 руб.)
|
199,99 (+40 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
179,99 ( по акции, −20 руб.)
|
169,90 (по акции, −50 руб.)
|
199,99 (цена не изм.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (по акции. цена не изм.)
|
199,90 (по акции, −30 руб.)
|
229,99 (+30 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99 (по акции, цена не изм.)
|
119,90 (по акции, цена не изм.)
|
129,99 (-20 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
139,99 «Голден» (+20 руб.)
|
159,90 «Голден» (цена не изм.)
|
169,99 «Голден» (+20 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3495,14
|
3475,70
|
3631,64
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 декабря 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
