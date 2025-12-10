Бесхозный Шиллер, кооператив, пальто в «ёлочку»: о чём писали газеты в 1990 году

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — начало декабря.



В конце 1980-х — начале 1990-х годов пресса довольно активно писала о неважном состоянии памятников истории. Частым героем публикаций становился памятник Шиллеру, которому откровенно не везло. Например, в августе 1989 года он был покрашен блестящей черной краской, отчего перестал быть похожим на самого себя. В декабре 1990-го стряслась новая беда — кто-то исписал неприличными надписями постамент и подпорную стенку. Впрочем, материал «Калининградской правды» под названием «Подумаешь, Шиллер» не столько о выходке вандалов, сколько о том, почему это стало возможно и кто, собственно, отвечает за работу Станислава Кауэра.

Выяснить это оказалось не так-то просто. Журналист Н. Перова честно пыталась это сделать, но столкнулась с классическим чиновничьим футболом. Изначально памятник вроде как был поручен заботам не существующего ныне Октябрьского района, однако его руководство заверило журналиста, что это не так, и отправило в горком, а там — в Центральный район.





Памятник Шиллеру. Примерно конец 1950-х годов. Фото является приложение к Охранному свидетельству. ГАКО

В итоге приводить скульптуру в порядок по просьбе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) взялось КСУРС — Калининградское специализированное управление ремонтно-строительных и реставрационных работ. Но ВООПиК — организация общественная. Деньги у неё есть не всегда. Поэтому было принято решение искать для памятника «шефов» — то есть организацию, которая приглядывала бы за ним. В зоопарке почти каждая зверюшка такую имеет. Чем Шиллер хуже? В конце статьи журналист задается вопросом о том, что подумал бы автор «Разбойников», если бы узнал, что для его памятника ищут шефа? Действительно, интересно...

Не менее любопытно и то, чем руководствовались в областном комитете охраны природы, вознамерившись со следующего, 1991-го, года издавать газету под названием... «Сукин сын». Правда, начальник этой структуры Владимир Литвиненко в интервью «Калининградскому комсомольцу» уточнил, что название это окончательно не утверждено, но не стал отрицать, что такой вариант рассматривается. В целом же газета, по его словам, ставит своей целью освещение проблем защиты окружающей среды.

«Во время, когда держава наша стоит на грани, а иногда и за гранью экологической катастрофы, экология — „самовыстреливающая“ тема, — высказал уверенность Литвиненко. — Покажите мне человека, безразличного к радиационной опасности или к проблеме „грязных“ в химическом отношении продуктов...» Он также заверил, что цель издания заключается не в том, чтобы нагнетать страсти, а в том, чтобы давать правдивую и всестороннюю экологическую информацию. «Мир природы — это и лирический уголок души человека, и сфера познавательной деятельности, и предмет коммерции. Значит, в газете будет место и для очерков о природе, и для рекламы, и для полезных советов», — добавил Литвиненко.





Киоск «Союзпечати» в поселке Большаково. 1978 год. Автор — Ф. Бойко. ГАКО

В 1991 году в киосках «Союзпечати» действительно появилось много новых изданий, однако вышеназванная газета автором этих строк среди них замечена не была. Возможно, просто проглядел. При таком ворохе только что рожденных газет — немудрено...

Зато трудно было не заметить нововведения в торговле. Появление кооперативных магазинов с изобилием товаром было для многих шоком. Об этом реплика в «Калининградке» под названием «Всё выше, и выше, и выше...». «Если верить людской молве, то магазин-салон кооператива „Союз“ на Советском проспекте стал одной из достопримечательностей Калининграда, — писал Н. Артемьев. — Сюда идут и едут. Поодиночке, с друзьями и целыми семьям. Словно в театр или зоопарк».

Ассортимент, по словам автора, действительно поражал воображение. Особенно на фоне полупустых прилавков государственных магазинов: парфюмерия, косметика, головные уборы, хрусталь, меха, импортная техника! Впрочем, многие посещали «кооперативный рай» только с целью полюбоваться его «широком ассортиментом». Японский утюг за 800 рублей или пару мужских полуботинок за 300-400 рублей могли позволить себе единицы. Сумасшедшие для 1990 года деньги. У кого-то из посетителей магазина сдавали нервы, и они начинали обзывать сотрудников торговой точки спекулянтами. Кто-то, напротив, их хвалил, называл «предприимчивыми ребятами».

Автор заметки свое мнение предпочел не высказывать. «Мы, собственно, о другом, — отметил он. — О калининградских достопримечательностях!»

Надо сказать, что купить дефицитную вещь без очереди можно было тогда не только в кооперативном магазине или на рынке, но и на аукционе. О такой форме торговли рассказала «Калининградская правда» в небольшой заметке «Прибавка в госбюджет». «Всякий, кто располагал приличной суммой, мог приобрести японские телевизоры и видеомагнитофоны фирмы „Сони“ и видеомагнитофоны производства „Самсунг-Электроника“, — сообщал журналист Ю. Анатольев. — Вся эта остродефицитная техника была получена торгом специальным назначением для реализации именно на аукционе».

За час торгов удалось выручить 400 тысяч рублей. Например, комплект «Сони» «ушел» за 17 тысяч, а видеомагнитофон за 5200. Это были запредельные для того времени деньги, учитывая, что средняя зарплата тогда колебалась в районе 200 рублей.





Магазин «Кооператор» . Конец 1990-х – начало 2000-х годов. Автор — А.Бахтин. ГАКО

Капитализм изо всех сил стучал в двери еще формально советской страны. При этом на улицах городов, и Калининград здесь не исключение, еще повсеместно висела так называемая наглядная агитация, призывающая сплотиться вокруг партии и выполнить задачу очередного съезда. На этот анахронизм обращается внимание в статье «Калининградского комсомольца» — «Ненаглядная агитация».

В частности, речь в публикации ведется об огромном панно на крыше КТИ (сегодня КГТУ — прим. «Нового Калининграда») с таким текстом: «Энергию перестройки — делу социализма!» «Хлопот это сооружение доставляет институту предостаточно, — отмечает корреспондент И. Сапунов. — Дело в том, что несущие стойки конструкции закреплены непосредственно на балках крыши, и сильные ветры — частые гости в наших широтах — немилосердно раскачивая транспарант, заодно расшатывают и стропила. Проливные дожди — визитная карточка нашего края — сквозь разошедшуюся крышу регулярно заливают верхние этажи здания».

Корреспондент напоминает, что в былые времена партийные начальники направо и налево раздавали распоряжения о размещении наглядной агитации. При этом забота о создании этих «произведений», их монтаже и содержании целиком и полностью лежала на предприятиях и организациях, владевших зданиями. Кстати, в КТИ журналиста заверили, что готовы за свои средства демонтировать конструкцию — постоянное замазывание подтеков всё равно обходится дороже. Однако городская партийная организация лишь «обещает подумать». Можно ли убрать конструкцию по своей инициативе — вопрос? Время переходное — не очень понятно, кто за что отвечает.

«А это означает, что долго еще будут колыхаться на ветру полинявшие и выгоревшие образцы отечественно масскульта, — заключает автор. — Если только не подрядятся снять их предприимчивые кооператоры. За свой счет...»

Но, наверное, хватит о проблемах. Писали газеты и о радостных событиях. Например, «Калининградская правда» сообщила о том, что швейники Советска впервые приступили к изготовлению зимних пальто для женщин. «Конечно же, в том помог опыт — специализация на плащах, — выдвинул идею корреспондент Л. Семенов в статье „Обнова для зимы“. — Но главное — это новые возможности, которые появились на предприятии после реконструкции производства с помощью иностранных фирм».

В заметке отмечается, что «пальто из драпа „в елочку“ модного силуэта выглядит элегантно». Воротник, правда, из искусственного меха, но есть надежда, что его скоро заменит норка. Завершается публикация информацией о том, что до конца года в торговые организации области поступит более трех тысяч обнов.





Демонстрация новых моделей одежды в Советске 1988 год. Автор — Я. Розенблюм. ГАКО.

Погода в декабре 1990-го года, похоже, была примерно такая же, как сейчас. «Не всем в досаду бесснежная балтийская зима, — справедливо отметил корреспондент «Маяка» Е. Семенов в заметке «Будем благоустраиваться». — Коллективу участка по озеленению «Спецремстройтреста» она дает возможность продолжать летние работы. В настоящее время их проводят в сквере между облдрамтеатром и Площадью Победы. Сквер обрамляется новыми поребриками и чугунной решеткой, отлитой на Вагоностроительном заводе. Таким же образом обустраивать дом у старого Дома профсоюзов (Ленинский проспект, 28 — прим. «Нового Калининграда).

Повезло рабочим Неманского ЦБЗ, которые уже начали получать подарки к Новому году. «Они приносят домой после смены дефицитные ныне сгущенку, конфеты, чай, другие продукты питания, — сообщает корреспондент В. Валентинова в заметке „Приятные подарки“. — Причем денег на них не тратят — все „дефициты“, поступающие в результате взаимовыгодных контактов ЦБЗ с различными предприятиями, оплачиваются из заводских фондов. Решение о бесплатной „продовольственной помощи“ своему коллективу приняли совместно администрация и профком завода».

В другой заметке этого же автора рассказывается о том, что на Неманском ЦБЗ изготовлена первая опытная партия обоев. «Новая продукция участка беловых товаров получила высокую оценку специалистов, — уверяет В. Валентинова. — Она реализована рабочим предприятия. А скоро шанс приобрести этот дефицитный товар получат и другие жители Немана и области: завод приступает к серийному производству обоев». Неманский ЦБЗ давно ушел в историю. Интересно, сохранились ли у кого-нибудь изготовленные там обои? Было бы интересно посмотреть.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО)