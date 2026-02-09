Папка и конверт: как прошло очередное заседание суда по делу экс-ректора БФУ

0 0

В минувший четверг, 5 февраля, в суде Ленинградского района состоялось очередное заседание по рассмотрению дела бывшего ректора БФУ Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. Обоих обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В ходе этого заседания сторона обвинения закончила представлять доказательства. За ходом процесса следил корреспондент «Нового Калининграда».

Заседание всё не начиналось, а затем его и вовсе перенесли в соседний зал. Как пояснила судья Елена Зимина, это сделали, чтобы можно было смотреть видеозаписи на большом экране. Правда, изображение на нем было хорошо видно только судье, адвокатам и сидевшему в прозрачной камере Александру Федорову. Елена Мялкина, как и прежде, находится под домашним арестом, потому в суд приходит самостоятельно, её место — на скамейке для свидетелей. Чтобы рассмотреть видео, ей порой приходилось вытягиваться всем корпусом. Но казалось, что чаще она все же смотрела в окно слева от себя, пока все находившиеся в зале слушали записанные сотрудниками ФСБ ее разговоры с коллегами.

В ходе расследования уголовного дела оперативная съемка в основном велась в ее кабинете, приемной ректора, возле кассы вуза и т. д. В последний день представления доказательств гособвинитель Максим Бубенов выбрал ряд видео, где проректор много и откровенно говорила с коллегами о том, что ей нужны деньги, так как она вынуждена покупать квартиру. Это уже известная история — еще на предыдущих заседаниях демонстрировались видео, где Елена Малкина сожалела, что университет не смог оформить ей служебную квартиру в собственность, она вложила в ту немало средств, а теперь приходится покупать в кредит другую.

На что защитник Елены Мякиной — Алексей Галактионов — попросил судью зафиксировать, что адвокаты уже видели и читали распечатки всех этих разговоров ранее. В ходе просмотра нарезок видео он несколько раз бросал вопросы в зал: «При чем здесь квартира Мялкиной? Какое отношение это имеет к нашему делу? Что вы хотите этим показать?»





Также в ходе заседания было продемонстрировано много видео, где в кабинетах обсуждается распределение разных сумм между сотрудниками и что записки с ними надо направить на подпись ректору. Затем следуют обсуждения — подписал ли их Федоров или нет, и т.д.

«Елена Васильевна, прокомментируйте, о чем идет речь», — в один из таких моментов задал вопрос ее защитник.

«Речь идет о служебных записках, это общие рабочие вопросы, которые к делу отношения не имеют, — ответила Мялкина. — Здесь ничего такого нет. Мы всегда так делаем».

Последнюю часть заседания присутствующие следили по видеокамерам за перемещениями не только Мялкиной, но и других работников вуза. К примеру, интересно видео от 19 апреля 2024 г., где ряд сотрудников стоит в очереди в кассу.

«С. расписывается, подходит К., расписывается, но денег не забирает, — комментировал происходящее на видео гособвинитель. — Подходит Б., расписывается и уходит, деньги не получает. Затем кассир передает С. желтый конверт, и та уходит».

На видео от 8 июля (это день задержания Федорова и Мялкиной) видно, что сотрудница принесла проректору конверт в её кабинет, Мялкина пересчитала деньги, вернула их в конверт, а тот положила в синюю папку. Вместе с несколькими другими документами она заходит в приемную Федорова. Ждет, затем заходит в кабинет ректора. Там она подает синюю папку Федорову. Он относит папку в соседнюю комнату и тут же выходит.

Просмотр всех видео занял почти три часа. «Когда человека обвиняют в хищении или растрате, то всегда встает вопрос о том, а где же, собственно, похищенные деньги, тем более когда речь идет о 35 млн руб? Мы их в деле на данный момент так и не увидели. На распространенном видео, где на столе у ректора разложены купюры, их там 1,044 млн. При обыске ни у Федорова, ни у Мялкиной больших денег также не нашли», — рассказал «Новому Калининграду» один из адвокатов экс-ректора Сергей Кузьмин (он защищает Федорова с коллегой Олегом Полленским),

Кроме того, не все так просто, по словам адвокатов, с той самой синей папкой, в которой сотрудница принесла деньги в кабинет ректора. «На кадрах мы видим, что Федоров берет переданную ему папку и не заглядывает внутрь, — продолжает защитник. — Обнаруженные у него на руках при задержании частицы светящегося порошка вполне могли быть до этого на обложке папки. Предполагаю, что Мялкина, когда пересчитывала деньги, перемазалась, поскольку те были промаркированы, а потом этими руками испачкала все папки и документы, которые несла с собой. Позже Федоров всего этого касался, и краска частично попала ему на руки. Когда оперативники зашли в кабинет, папка была обнаружена в комнате отдыха на кресле, куда он её и положил. Факт хищения университетских денег он отрицает, а вот вины за совершенные управленческие ошибки с себя не снимает. Потому продал свою недвижимость и погасил нанесенный, по мнению следствия, ущерб полностью».

Напомним, 9 июля 2024 года пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывшего ректора БФУ Александра Федорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024-го обвиняемые посредством разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников присвоили свыше 18 миллионов рублей (затем сумма увеличилась до 35 млн). В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что данное решение продиктовано не предъявленным обвинением, а «признанием своей управленческой ответственности» и «определенным чувством раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

В январе Фёдорову предъявили второе обвинение. Следствие считает, что в период с декабря 2019-го по июль 2024-го он и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат минимум 21 сотруднику университета. При этом часть премий присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В середине июля Александр Фёдоров попросил суд оставить его в СИЗО. Такое решение он объяснил тем, что после продажи недвижимости в качестве возмещения ущерба ему «некуда идти».

Уже на следующем заседании 10 февраля свои доказательства суду будет представлять защита. Затем наступит время прений.

Текст: Ольга Саяпина, фото: пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, архив «Нового Калининграда»