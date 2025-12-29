Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

0 0

«Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках города. За прошедшие две недели на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован точечный рост, а кое-где — заметное снижение по одной позиции.



На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» изменений за отчетный период не зафиксировано. АИ-95 продается по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.

На «Лукойле» отмечен рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,50 руб. — до 71,10 руб., АИ-92 — также на 0,50 руб., до 67,19 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 79,58 руб. за литр, либо 74,58 руб. с учетом акции.

На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,45 руб. — до 71,01 руб., АИ-92 — на 0,50 руб., до 67,18 руб., дизельное топливо — на 0,15 руб., до 76,35 руб. за литр.

На заправках «Teboil» динамика оказалась разнонаправленной. Цена АИ-95 выросла на 0,40 руб. — до 70,19 руб. (АИ-95+ — до 72,66 руб.), при этом АИ-92 подешевел на 2,84 руб. — до 66,95 руб. Стоимость дизельного топлива практически не изменилась и составляет 77,64 руб. за литр.

В целом за две недели резких изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, при этом у отдельных операторов отмечен небольшой рост цен на бензин. Существенным исключением стало снижение стоимости АИ-92 на одной из сетей, что несколько уравновесило общую динамику.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 8 февраля, ниже — 25 января.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (-) 70,00 66,00 (-) 66,00 70,00 (-) 70,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,49 (-) 74,49 69,99 (-) 69,99 75,99 (-) 75,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 69,10 (-) 69,10 65,50 (-) 65,50 72,00 (-) 72,00 «Лукойл» Московский проспект, 6А 71,10 (+0,50 руб.) 70,60 67,19 (+0,50 руб.) 66,69 79,58/74,58* (-) 79,58/74,58* «Балтнефть» Московский проспект, 180 69,79 (-) 69,79 65,99 (-) 65,99 75,39 (-) 75,39 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 71,01 (+0,45 руб.) 70,56 67,18 (+0,50 руб.) 66,68 76,35 (+0,15 руб.) 76,20 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,19/72,66** (+0,40 руб.) 69,79/72,26** 66,95 (-2,84 руб.) 69,79 77,64 (-) 77,64

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»