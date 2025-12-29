Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

«Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках города. За прошедшие две недели на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован точечный рост, а кое-где — заметное снижение по одной позиции.
На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.
На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.
В сети «Идель» изменений за отчетный период не зафиксировано. АИ-95 продается по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.
На «Лукойле» отмечен рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,50 руб. — до 71,10 руб., АИ-92 — также на 0,50 руб., до 67,19 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 79,58 руб. за литр, либо 74,58 руб. с учетом акции.
На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.
В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,45 руб. — до 71,01 руб., АИ-92 — на 0,50 руб., до 67,18 руб., дизельное топливо — на 0,15 руб., до 76,35 руб. за литр.
На заправках «Teboil» динамика оказалась разнонаправленной. Цена АИ-95 выросла на 0,40 руб. — до 70,19 руб. (АИ-95+ — до 72,66 руб.), при этом АИ-92 подешевел на 2,84 руб. — до 66,95 руб. Стоимость дизельного топлива практически не изменилась и составляет 77,64 руб. за литр.
В целом за две недели резких изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, при этом у отдельных операторов отмечен небольшой рост цен на бензин. Существенным исключением стало снижение стоимости АИ-92 на одной из сетей, что несколько уравновесило общую динамику.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 8 февраля, ниже — 25 января.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
70,00
(-)
70,00
|
66,00
(-)
66,00
|
70,00
(-)
70,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,49
(-)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
75,99
(-)
75,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,10
(-)
69,10
|
65,50
(-)
65,50
|
72,00
(-)
72,00
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
71,10
(+0,50 руб.)
70,60
|
67,19
(+0,50 руб.)
66,69
|
79,58/74,58*
(-)
79,58/74,58*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
69,79
(-)
69,79
|
65,99
(-)
65,99
|
75,39
(-)
75,39
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
71,01
(+0,45 руб.)
70,56
|
67,18
(+0,50 руб.)
66,68
|
76,35
(+0,15 руб.)
76,20
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
70,19/72,66**
(+0,40 руб.)
69,79/72,26**
|
66,95
(-2,84 руб.)
69,79
|
77,64
(-)
77,64
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»
