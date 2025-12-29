Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

Все новости по теме: Инфляция
Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

«Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках города. За прошедшие две недели на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован точечный рост, а кое-где — заметное снижение по одной позиции.

На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» изменений за отчетный период не зафиксировано. АИ-95 продается по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.

На «Лукойле» отмечен рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,50 руб. — до 71,10 руб., АИ-92 — также на 0,50 руб., до 67,19 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 79,58 руб. за литр, либо 74,58 руб. с учетом акции.

На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,45 руб. — до 71,01 руб., АИ-92 — на 0,50 руб., до 67,18 руб., дизельное топливо — на 0,15 руб., до 76,35 руб. за литр.

На заправках «Teboil» динамика оказалась разнонаправленной. Цена АИ-95 выросла на 0,40 руб. — до 70,19 руб. (АИ-95+ — до 72,66 руб.), при этом АИ-92 подешевел на 2,84 руб. — до 66,95 руб. Стоимость дизельного топлива практически не изменилась и составляет 77,64 руб. за литр.

В целом за две недели резких изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, при этом у отдельных операторов отмечен небольшой рост цен на бензин. Существенным исключением стало снижение стоимости АИ-92 на одной из сетей, что несколько уравновесило общую динамику.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 8 февраля, ниже — 25 января.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

70,00

(-)

70,00

66,00

(-)

66,00

70,00

(-)

70,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,49

(-)

74,49

69,99

(-)

69,99

75,99

(-)

75,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,10

(-)

69,10

65,50

(-)

65,50

72,00

(-)

72,00

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

71,10

(+0,50 руб.)

70,60

67,19

(+0,50 руб.)

66,69

79,58/74,58*

(-)

79,58/74,58*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

69,79

(-)

69,79

65,99

(-)

65,99

75,39

(-)

75,39

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

71,01

(+0,45 руб.)

70,56

67,18

(+0,50 руб.)

66,68

76,35

(+0,15 руб.)

76,20

«Teboil»

Московский проспект, 242А

70,19/72,66**

(+0,40 руб.)

69,79/72,26**

66,95

(-2,84 руб.)

69,79

77,64

(-)

77,64

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter