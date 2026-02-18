Блуждающие постаменты и «День капиталиста»: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя февраля.

Калининградцы давно привыкли к бронзовому Канту, что стоит у корпуса БФУ на Университетской. В 1991 году памятника еще не было, но работа над тем, чтобы он появился, уже велась. «Калининградская правда» в материале под названием «Смешались кони, люди, или кто на ком стоит» обратила внимание на то, что сохранился оригинальный постамент исчезнувшего во время войны памятника философу.

«Пьедестал оставался на виду, — писала корреспондент Н. Николаева. — Только принадлежит он теперь другому герою. А именно — вождю немецкого пролетариата Э. Тельману. Наконец, Тельман обрел „свой“ постамент, а тот, что принадлежал Канту, предположительно, дожидается своего часа на хоздворе автоагрегатного завода».







Действительно, после войны на пересечении улиц Тельмана и Гоголя установили бюст Эрнста Тельмана, водрузив его на постамент, на котором раньше стояла бесследное исчезнувшая скульптура Иммануила Канта работы Кристиана Рауха. В 1976 году в Калининграде решили поставить новый бюст Тельману — уже не гипсовый, а гранитный. Изготовил его известный скульптор Борис Едунов. Работу эту поместили также на улице Тельмана, но чуть дальше, напротив бывшего кинотеатра «Ленинград» (сегодня это детская музыкальная школа им. Гофмана — прим. «Нового Калининграда»), причём на новый постамент. Старый же в 1992 году был, так сказать, возвращен Канту. На него была установлена изготовленая Харальдом Хааке копия работы Кристиана Рауха.

«Если покопаться среди наших городских достопримечательностей — старых и новых, — можно обнаружить еще немало любопытного, — продолжила Н. Николаева. — Воистину, как сказал поэт, „смешались в кучу кони, люди...Так, выдающийся русский полководец М. Кутузов „присвоил“ пьедестал от бронзовой статуи герцога Альбрехта, которая прежде стояла в полный рост у стен Королевского замка».

Через несколько лет после выхода этой статьи ситуация изменилась. Бюст Кутузова, напомним, стоял на пересечении проспекта Мира и, собственно, улицы Кутузова. В 1995 году на другом конце этой улицы, то есть на стыке с проспектом Победы, был установлен еще один памятник полководцу — работы скульптора Михаила Аникушина. В связи с этим ставший ненужным старый бюст Михаила Илларионовича (два памятника одному историческому деятелю на одной улице все же, согласитесь, многовато) решено было подарить Правдинску, где он сейчас и находится. Постамент при этом остался в Калининграде.

Еще через десять лет, в 2005-м, на него поставили копию созданного в 1891 году Фридрихом Ройшем памятника герцогу Альбрехту. Изготовил ее скульптор Федор Мороз.

В общем, за 35 лет много чего произошло, но в итоге два постамента, пусть и не без приключений, нашли своих «хозяев».





Памятная доска, висевшая на здании по адресу ул. Сергеева, 2. Она сообщала, что в располагавшемся там до войны «Парк-отеле» дважды останавливался Владимир Маяковский. 1985 год. Фото А. Бахтина. ГАКО.

Газета «Проспект Мира» решила развенчать один из самых стойких калининградских мифов, связанных с Владимиром Маяковским. Сделано это было в формате «вопрос-ответ». Правда, совершенно непонятно, кто спросил и кто ответил. Подписи под материалом нет.

«На административном здании на ул. Сергеева висит доска в знак пребывания здесь советского поэта В. В. Маяковского в 1923 и в 1925 годах. Когда построено это здание?» — поинтересовался некто.

Ответ, впрочем, оказался весьма обстоятельным: «Это бывшая гостиница „Парк-отель“ на 132 места, построенная в 1929 году архитектором Гансом Гоппом (сейчас этого архитектора принято назвать Ханнс Хопп — прим „Нового Калининграда“). З июля 1923 года В. Маяковский вылетел из Москвы в Кенигсберг. Другой самолет с багажом совершил в Литве вынужденную посадку, багаж поэта был подвергнут досмотру, рукописи изъяты. 25 мая 1925 года В. Маяковский опять летит самолетом из Москвы в Кенигсберг. Весь вечер он пробродил с летчиком Шибановым по Кенигсбергу. Вот только неизвестно, был ли он на улице, которая сейчас носит его имя. И уж, конечно, Маяковский никак не мог останавливаться в „Парк-отеле“, построенном после его приезда».

«Калининградская правда» нагнала страху сообщением о том, что в Перу произошла мощная вспышка эпидемии холеры. Казалось бы — где Перу, а где мы. Но перуанский порт Кальяо — один из традиционных портов захода рыболовных судов, ведущих промысел в океане.

«Там базируются четыре ремонтно-подменные команды „Калининградрыбпрома“, — напомнил корреспондент О. Леонидов. — Естественно, возникает тревожная мысль о возможности заражения и последующей „транспортировки“ опасной инфекции в Калининград. А к нашим проблемам только холеры не хватало...»

Исполняющий обязанности начальника службы эксплуатации тралового флота Л. Л. Заборовский, к которому журналист обратился за комментариями, сообщил, что запланированные рейсы в Кальяо не отменяются, но кое-какие меры предосторожности морякам соблюдать придется. Нельзя будет, например, купаться в прибрежных перуанских водах, пускать на борт представителей местного населения, да и самим лишний раз на берег лучше не сходить. На всякий случай в Кальяо приедет эпидемиолог.

Насколько известно, все это сработало. Зараза из Южной Америки в Калининград вроде как не пробралась.





Проверка качества продукции на Гвардейской макаронной фабрике. 1983 год. Автор — Л. Гаркавый. ГАКО.

Зато потихоньку из дальних или не очень дальних краев стали просачиваться новые кулинарные привычки. В моду начали входить, например, спагетти. Не то чтобы в советское время их совсем не было. Иногда продавались, да и моряки из рейсов привозили. Но в основном в ходу была мелкая вермишель, «толстые» макароны да какие-нибудь рожки-витушки. И вот местный производитель решил сделать шаг навстречу потребителям, немного приблизить их к персонажам фильмов с участием Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Об этом небольшая заметка в «Калининградке» под названием «Пар для спагетти». В ней рассказывается, что на ремонтно-механическом заводе объединения «Калининградхлебпром» изготовлена опытная партия сепараторов пара.

«Такие сепараторы очень нужны предприятиям пищевой промышленности, на которых к качеству пара предъявляются высокие требования, — писал корреспондент Л. Рыбин. — Заказ выполнен по разработкам ученых и специалистов Калининградского технического института. Сейчас работники РМЗ устанавливают первые сепараторы на Гвардейской макаронной фабрике, где монтируется импортная линия по производству спагетти».

В известном смысле эти макаронные изделия стали своего рода символом начала другой эпохи. Но одних символов для перехода к рынку мало. Необходимы кадры. А их, как тогда говорили, нужно «ковать». Газета «Маяк» в небольшой заметке под названием «Учись бизнесу смолоду» рассказала, что светловский учебно-информационный центр провел экономический семинар для учащихся 8-10 классов под своеобразным названием — «День капиталиста». Проходил он в течение трех дней на турбазе под Ладушкиным.

«Семинар представлял собой деловую игру, в процессе которой школьники знакомились с основами бизнеса и предпринимательства в условиях западной экономики, — уточнялось в публикации. — Около 60 ребят приняли участие в этом семинаре. Возможно, кто-то из них в будущем займется профессиональным бизнесом». Ирония заключается в том, что участники игры как пить дать были комсомольцами. Во всяком случае, большинство. Да и преподаватели вряд ли имели длительный опыт легальной коммерческой деятельности. В стране, где слово «бизнес» еще пару-тройку лет назад было почти ругательным, такому опыту просто негде было взяться...

Впрочем, потребность в те годы ощущалась не столько в «акулах капитализма», сколько, например, в лесорубах. Заметка в «Калининградке» там и называлась: «Когда нужны лесорубы». Рассказывалось в ней о том, что районное производственное объединение «Нестеровское» организовало курсы, на которых обучают этой важной профессии.

«Слушатели двухнедельных курсов — будущие вальщики леса из колхозов и совхозов района, — пояснил корреспондент В. Васильев. — Специалисты этого профиля понадобились хозяйствам в связи с тем, что сейчас приходится самим заготавливать древесину для строительства хозспособом. Овладеть новой профессией помогают слушателям работники учебно-курсового комбината Полесского лесничества, читающие им лекции и проводящие практические занятия».





Обувной магазин в Славске. 1980 год. Автор Ф. Бойко. ГАКО.

Как и во все времена, люди в 1991 году хотели счастья. Но не все понимали, где его искать. Журналист «Проспекта мира» Н. Герасимова, что называется, «вышла в народ» и провела небольшой опрос на очень сложную тему — «Для чего нужно жить?»

«Я хочу жить только для себя, — честно призналась студентка университета Инна В. — Хочу иметь деньги, красиво одеваться и каждое утро говорить себе: я прекрасно выгляжу, и у меня отличное настроение. Но это еще далеко не все. Я хочу чувствовать себя человеком. Для этого, наверное, и поступала в университет. Да только что говорить? Моя бывшая одноклассница после того, как стала работать продавщицей в универмаге, прекратила со мной здороваться, потому что продавцы сейчас — люди, а наше высшее образование никому не нужно».

Нашла ли в конце концов свое счастье Инна? Научилась ли радоваться жизни? Вот другой респондент — работник сберкассы Ирина Викторовна, похоже, научилась. «Конечно, все это уже страшно надоело, — начала она свой монолог. — Моя мать (ей семьдесят лет) пишет мне из деревни, просит прислать зимние сапоги, хотя бы войлочные. А в обувных магазинах у нас одни галоши стоят. И мне стыдно перед матерью... Но как бы там ни было, все равно живет надежда на что-то лучшее. Верится, что когда-нибудь все будет по-другому. Но, на мой взгляд, даже сейчас нельзя прекращать радоваться жизни. Честное слово, когда я еду в автобусе и вижу лица хмурые, серые, мне хочется рассмеяться. Я начинаю потихоньку улыбаться, и на меня удивленно смотрят, а ведь, заметьте, у нас люди почему-то избегают открыто смотреть друг другу в глаза. А я улыбаюсь. Хотя бы потому, что вспоминаю, как здорово мы с мужем провели выходной — были на море. В конце концов, я радуюсь просто тому, что живу».

Автор: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, Виталий Невар /«Новый Калининград»