«Фактические глупости»: эксперт нашёл ошибки в новых учебниках истории края

Историк, главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ имени И. КантаАльберт Адылов раскритиковал учебники по истории края, подготовленные для 5-7-х классов. На своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале он указал на несколько ошибок, которые допустили авторы учебных пособий. Ознакомиться с учебниками можно на сайте госзакупок.



Адылов обратил внимание на закупку, опубликовал несколько постов и призвал министерство образования отложить печать учебников, которые он назвал «заведомо негодными — переполненными фактическими ошибками и скрывающими от школьников целые пласты русской истории региона». Так, по его словам, на с. 101 учебника для 5-го класса указано, что «театрального режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко разочаровали грязные улицы Кёнигсберга и неопрятность населявших его людей». При этом, как обратил внимание историк, на самом деле автором «пассажа» был «не театральный режиссёр Владимир Иванович, а его старший брат-журналист Василий Иванович». Также он отметил, что в оригинале путевых заметок Василия Немировича-Данченко «вышеперечисленные „недостатки“ объясняются... близостью и прямым влиянием России».





Иллюстрация: скриншот учебника

Кроме того, историк обратил внимание на фрагмент из учебника для 6-го класса про Первую мировую войну, в котором указано, что в марте 1915 года русские отряды неожиданно для немцев захватили город Таурогген. Альберт Адылов полагает, что авторы учебника «спутали Россию с Германией», поскольку «город Тауроген (с одной „г“), хоть и очень по-немецки на слух воспринимается, был всё-таки... русским». «Брокгауз и Ефрон так прямо и указывают: „местечко Ковенской губернии, Россиенского уезда“. И даже на немецких картах его воспроизводили хоть и (как в этом учебнике) с двумя „г“, но — всё-таки по русскую сторону границы. Отчего авторы включили его в состав Восточной Пруссии — затрудняюсь ответить, зато моментально вспоминается, как их воспетые Ильфом и Петровым предшественники выпустили карту, на которой отсутствовал Берингов пролив», — отметил он.

Историк также написал, что в учебнике можно прочитать про «не существовавший в природе „Ливонский орден“, движение армии Фермора на Кёнигсберг в январе 1758 года „по льду Куршского залива“, новую дату гибели армии Самсонова — „с 7 по 14 сентября 1914 года“, утверждение, что калининградцы „завели огороды и дачи“ в 90-е годы и т.д., и т.п».

Альберт Адылов обратился публично к министру образования Светлане Трусенёвой, которую назвал «человеком доброй воли» и отметил, что в её власти «не подкладывать Калининградской области к её юбилею такую свинью» и «остановить это безумие. «Время, чтобы написать качественный текст, по-моему, ещё есть», — считает историк.

Отметим, что Институт развития образования в начале февраля объявил аукцион на оказание услуг по печатанию учебников и методического пособия. Начальная цена контракта — 8,4 млн руб. Для участия в аукционе заявились восемь компаний, допущены — пять. В итоге цена была снижена до 5,389 млн рублей. Итоговый протокол опубликован 13 февраля, однако победитель торгов не указан. Подрядчик должен будет напечатать 14830 учебников «История нашего края. Калининградская область» для пятого класса, 14610 учебников для шестого класса, 14700 — для седьмого класса и 430 методических пособий.

Правительство Калининградской области сообщало о формировании в 2021 году под эгидой регионального минобразования рабочей группы по созданию такого учебника, состоящего из четырех частей и рассчитанного на все школьные возрастные группы. Планировалось, что учебник поступит в школы к 1 сентября 2023 года. Однако работа затянулась. Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания 19 ноября 2025 года, макет издания уже согласован на федеральном уровне, планируется выпустить его в 2026 году к 80-летию области. «Думаю, это очень важно — молодое поколение должно знать историю края», — сообщил губернатор.

«Новый Калининград» направил в правительство Калининградской области запрос с просьбой прокомментировать публикации историка.