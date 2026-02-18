Нависшая угроза: как Калининград борется с сосульками и сколько это стоит

Калининградские управляющие компании, а также владельцы магазинов, предприятий и других сооружений столкнулись этой зимой с нетипичной для региона проблемой сосулек и схода снега с крыш. Во время оттепели, посетившей регион в конце прошлой недели, жители завалили мэрию жалобами на работу управляющих компаний, которые не убирали крыши, и на протечки в квартирах, которые стали появляться из-за забившего желоба и водостоки льда. Новая оттепель, которая наступает на Калининградскую область, опять заставляет шевелиться городские власти, УК и предпринимателей. «Новый Калининград» выяснил, как город борется с проблемой, которая в буквальном смысле нависает над жителями, и в какую сумму она обходится.

После оперативного совещания в мэрии Калининграда 17 февраля глава администрации Елена Дятлова уделила сосулькам в беседе с журналистами примерно пять минут своего времени. Для начала она решила напомнить, что убирать сосульки с крыш должны собственники зданий, строений и сооружений либо управляющие компании, если речь идет о многоквартирных домах. Городские власти же занимаются собственными зданиями.

«Все директора школ, дошкольных учреждений, все директора нашей библиотечной системы, учреждений дополнительного образования точно так же обязаны обеспечить безопасность пребывания людей на своей территории. Прежде всего мы, конечно, начинаем с себя и обеспечиваем устранение опасности на наших учреждениях», — сообщила Дятлова, напомнив, что соответствующие поручения уже даны.

Глава добавила, что сосульки сейчас сбивают примерно на ста детских садах и на 50 школах, а потом решила напомнить, что люди ходят и в магазины, собственники которых точно так же должны побеспокоиться о безопасности горожан.

«Управляющая компании — это тоже многочисленная группа организаций, — продолжила чиновница. — Они также должны обеспечить безопасность на территории. И вот здесь уже подключается наш комитет муниципального контроля, который отрабатывает с управляющими компаниями в случае поступления жалоб».

Добровольно ликвидировать опасность, как отметила Дятлова, УК не всегда соглашаются. В противном случае на них составляют административные протоколы и направляют их в региональный минконтроль, который имеет право воздействовать на «управляйки» штрафами.

Что касается техники, то несколько автовышек, как уверяет глава, есть в собственности муниципальных предприятий. Они сейчас заняты заявками от школ, библиотек и детсадов.

«А вот управляющим компаниям нужно как-то взаимодействовать с частными лицами, которые имеют соответствующую технику и соответствующих аккредитованных специалистов, которые могут работать в люльке на высоте. Это отдельная квалификация, которую необходимо иметь. Не любой человек может работать на данной вышке. Есть ли там проблемы, мне сейчас сказать сложно, потому что наши предприятия мы обслуживаем нашим оборудованием, а коллеги из управляющих компаний должны заблаговременно иметь такого рода договоры», — заключила она.

«Новый Калининград» связался с несколькими калининградскими предпринимателями, сдающими в аренду автовышки. Как оказалось, стоимость этой услуги успела подрасти, а сосульки в городе сбивают не только по заказу управляющих компаний.

Предприниматель Сергей, чьё объявление об аренде 22-метровой автовышки занимает первую строчку портала «Яндекс.Исполнители», уверяет, что заказы на очистку крыш от сосулек у него есть, однако очередь небольшая — занята пока только пара-тройка дней. При этом, несмотря на указанную стоимость 1400 рублей за час, услуга успела значительно подорожать. «По городу у нас две тысячи рублей за час. Минимальное время четыре часа. 1400 рублей за час — это некорректная информация», — сообщил он.

Представитель компании «Балтийские вышки», в парке которой пять автовышек с высотой подъема до 28 метров, также сообщил, что указанный на портале «Яндекс.Исполнители» ценник (от 2200 до 3000 рублей) «летний». Сейчас он будет значительно выше из-за холодов.

«У нас все машины дизельные, и на них очень влияет погодный фактор. При низкой температуре они не заводятся, потому что в городе нет зимней солярки. Вся солярка летняя. Вот сегодня было минус десять, у меня одна из машин завелась, но пару километров проехала и встала. В общем, из-за погоды дополнительные издержки», — сообщил предприниматель.

Стоимость работ, как уточнил он, зависит еще и от высоты подъема. Сейчас она начинается от 2500 рублей за час.

«Наши заказчики по сосулькам — частный сектор и управляющие компании, — продолжил бизнесмен. — Правда, УК по пальцам можно перечесть. Чаще это собственники коммерческих помещений. В этом году у нас подобных выездов было около 15. Прямо в эту минуту у меня одна вышка сбивает сосульки по заказу частной организации».

ИП Воронин, владеющий автовышкой ВС-22, сообщил «Новому Калининграду», что сосульки он по Калининграду бьет с января и его заказчиками в основном являются управляющие компании. В объявлении сервиса «Яндекс.Исполнители» стоимость его услуги 800 рублей в час, однако по факту она «от 2000 рублей и выше».

«Обычно это 2100-2300 за час в зависимости от объема работы, но минимум четыре часа, — сообщил предприниматель. — Цену на „Яндексе“ я никак не могу исправить. Этой цене лет 10, наверное, она не актуальна. Цена от 2000 рублей в час у всех стала с того момента, как топливо вверх попёрло. В прошлом году было 1700-1800, а теперь и 2500 это стоит, и выше».

Владелец автовышки также отметил, что спрос на его работу в связи со снежной погодой и оттепелью, спровоцировавшей появление сосулек, в этом году значительно вырос.

«Уже где-то с 6 января нас начали вызывать бить сосульки и снег с крыш чистить, — добавил он. — Управляющие компании нас зовут, чтобы людей не прибило. На одну пятиэтажку на четыре подъезда у нас не один час уходит. Вчера мы три дома били семь часов. Это был один заказ. Сегодня четыре стояка водосточных уже семь часов бьем. Ребята еще крышу чистят параллельно».

В целом часовая аренда автовышки в Калининграде в зависимости от объекта и высотности сегодня стоит 2000-4000 рублей. В связи с приближением оттепели и опасностью падения сосулек на прохожих спрос на эту технику только растет, и цена, как уточняют предприниматели, ниже точно не будет.

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков, Юлия Власова / «Новый Калининград»