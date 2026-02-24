Новое о проверке газовой плиты и котла: какие изменения ждут калининградцев

0 0

С 1 марта начнут действовать изменения, внесенные в «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению». Что изменится для жителей Калининградской области — об этом «Новому Калининграду» рассказали в АО «Калининградгазификация».



В частности, изменяется концепция при приостановлении подачи газа — в приоритет поставлена безопасность жизни и здоровья собственников.

1. Работы по ремонту, замене и установке ВДГО и (или) ВКГО осуществляются по отдельному договору.

— Собственники жилых помещений имеют право привлекать к ремонту внутриквартирного газового оборудования сторонние организации, — пояснили в АО, — но при этом обязаны уведомить об этом специализированную организацию в электронной или письменной форме либо по телефону не позднее чем за сутки до начала работ. Если работы касаются систем отопления в отопительный сезон — не позднее чем за шесть часов до начала работ.

2. Собственники жилых помещений обязаны заключать договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования.

Подать заявку на заключение договора можно одним из 4 способов:

— на бумажном носителе в двух экземплярах в офисе специализированной организации;

— на бумажном носителе в двух экземплярах письмом в адрес специализированной организации;

— в виде электронного документа через личный кабинет на сайте специализированной организации;

— в виде электронного документа с использованием личного кабинета на Едином портале госуслуг.

«С 1 марта специализированная организация (в нашем регионе это АО „Калининградкгазификация“) обязана обеспечить заявителям (заказчикам) доступ к личному кабинету в офисе обслуживания на безвозмездной основе, — рассказали в организации. — Для жителей Калининградской области данная возможность будет предоставлена с 01.03.2026 в центре обслуживания клиентов по адресу: г.Калининград, ул. Cт. лейтенанта Сибирякова, 17 А».

Список документов, которые необходимо приложить к заявке, ищите по ссылке.

Право на перенос проверки

Собственники жилых помещений теперь имеют право один раз перенести дату техобслуживания ВДГО и (или) ВКГО. «Заказчик может обратиться к исполнителю с предложением о переносе даты и времени техобслуживания не позднее 3 дней до даты проведения работ. Работы могут быть отложены не более чем на 30 дней от планируемой даты. Новая дата определяется по согласованию сторон», — пояснили в «Калининградгазификации».

Штрафы за нарушения

Как напомнили в организации, собственники жилых помещений несут ответственность за доступ проверяющих к газовому оборудованию, а также дымовым и вентиляционным каналам, расположенным в помещениях многоквартирного дома, не являющихся общедомовым имуществом.

Штраф от 5000 до 10 000 рублей грозит за следующие нарушения:

— уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО;

— отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО либо для приостановления подачи газа;

— уклонение от замены газового оборудования, входящего в состав общедомового или квартирного, при истечении срока службы или признания оборудования не подлежащим ремонту;

— самовольная замена указанного оборудования без привлечения специализированной организации.

За действия (или бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, гражданам грозит административный штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.