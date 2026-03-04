Клад в кирхе Тарау и проклятые визитки: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. На очереди — начало марта.

​​В начале марта 1991-го калининградцев волновало то же, что и сегодня — дороговизна жизни. При этом журналисты не просто фиксировали рост цен, они порой, можно сказать, живописали этот процесс. «Уважаемые товарищи и господа, — написал некто с инициалами „В.Т“ в газете „Проспект Мира“ , — предлагаю порыться в своих кошельках и на последние деньги купить... яблок. Может быть, вам повезет и они окажутся нитратными, а вы очутитесь в прекрасном саду Эдема. Вкусите блаженство Рая и навсегда забудете, что такое добро и зло, а также стыд. Ведь с 25 февраля услуги „Бытсоюза“ по мытью в бане, стрижке в парикмахерской, а также ремонту и химчистке вещей подорожали. Вариации новых коэффициентов колеблются от 1,22 до 2,9. Жизнь дорожает ежедневно, а вот смерть — в первый раз. Услуги по ритуалам тоже возросли в цене. Но если расценки на ремонт обуви и швейных изделий, услуги парикмахерских и ритуальных услуг еще как-то ограничены (они регулируемые), то по ряду других услуг — они в раскрепощенном полете. Больше всего „повезло“ тем, кто не умеет шить, вязать, сапожничать, изготавливать ювелирные и меховые изделия и т.д., так как на этот вид продукции цены совершенно свободны».

В статье, кстати, приведены цены на продукты:



свинина (15-17 руб. за кг на рынке и 4.3 руб. за кг в потребкооперации), говядина (15-18 и 5.50),

мед (25-30 и 17-20)

лук репка (5 и 2.7-3.5)

капуста свежая (2 и 1,7)

яблоки (5-7 и 3.3)

колбаса (20-25 и 6.70-10.90)

В торговом зале продовольственного магазина по ул. Ленинградской в Черняховске, 1989, из архива ГАКО

Как и прежде, продукты продавали по предъявлении документов с калининградской пропиской, так называемых визиток. Из-за этого возникали конфликты. В номере «Калининградской правды» за 1 марта опубликована статья «Рвение и здравый смысл», в которой приводится целая подборка мнений по этому поводу. Там и непонимание покупателей, и боль... продавцов.

«В магазине № 62 на ул. Куйбышева моей 13-летней дочери не продали пачку вафель, потребовав визитку, — пишет Т. Козлова. — Но она ей не положена! Дочь попытался доказать, что она живет в Калининграде, показав библиотечную книжку. Однако продавца это не убедило».

Как выяснилось в письме, размещенном следом, работников торговли за отпуск продуктов без визиток наказывали материально и понижали в категориях. «Работаю в торговле 14 лет <...> последние годы в магазине № 14 на ул. Машиностроительной, — написала Т.Б. Логачева. — <...> С вводом визиток работать стало труднее. Я понимаю, что их ввели не от хорошей жизни, а чтобы как-то ограничить скупку товаров впрок, чтобы понемногу, но хватило всем». А дальше продавец рассказывает, что при очередной проверке её наказали, так как она отпускала без визиток продукты покупателям, которых знает не первый день. «Бабушка расплатилась за одну селедочку восемью копейками, визитки у нее нет (потеряла). Ходит в магазин с пенсионным удостоверением, завернутым в носовой платок, там же у неё и деньги. Я это знаю, потому что она заходит в магазин по 3-4 раза на день. Мужчина. Купил приспособление для раздвижки гардин за 85 коп. Час назад он покупал томат-пасту, показывая мне свою визитку. Следующие — двое молодых людей. У них — „Солянка“ из квашенной капусты, одна банка на двоих. Были еще дети — покупали рыбешку для кошки. Вот и все. Все покупки мелкие, одноразовые, требовать визитку я посчитала лишним, да и покупатели — все наши. Но акт был составлен незамедлительно...» — пишет она. Продавщицу понизили в должности, а значит, наказали рублем.

На утро под угрозой увольнения она стала действовать строго по инструкции. «В этот день я у всех спрашивала визитку, как попугай. У дряхлых бабок забирала хлеб, хотя они плакали и кляли меня. У детей, которые, как обычно, пришли за молоком. <...> Порой кого-то прорывало и он возмущенно бросал оскорбление: подавись, мол, свои товаром. <...> Сейчас я на больничном, боюсь идти на работу. Для кого издаются и для чего существуют приказы? Наверное, для того, чтобы был порядок, была справедливость. Но этот приказ ни к чему хорошему не привел, — заканчивает свое письмо в газету женщина. — Мне стыдно перед покупателями за нашу торговлю, за пустые полки, за то, что по визитке продаются хлеб, молоко, что я требую её даже у ребенка...»

Талоны на продукты, 1992 г., из архива ГАКО

Талоны на продукты тоже никто не отменял. В «Калининградской правде» за 5 марта сообщили нормах на этот месяц, которые были установлены облисполкомом: мука любого сорта — полкилограмма, крупа любая — 1 кг, сахар — 2 кг, вино-водочные изделия — 2 бутылки. При этом уточнялось, что «в связи с недостатком ресурсов, мартовские талоны на вино недействительны». А вот с водочными талонами можно было сделать выбор: отоварить их либо вином, либо водкой...

Со зрелищами тоже не все было слава Богу. В области продолжалась история с продажей телевизоров. «Тысячам калининградцев памятна ноябрьская эпопея с записью на телевизоры, закончившаяся к великому счастью вполне благополучно, — рассказывал в статье „Записался город на дефицит“ корреспондент „Калининградки“ Ю. Розанов. — Несколько истерик, помятые бока и вырванные с клочьями пальто пуговицы — не в счет. Город записался на дефицит и стал ждать весточку на его получение». Отоваривание заветных открыток обещали начать по весне. Корреспондент взялся выяснить, много ли заветной техники прибудет в область. Оказалось — не очень. «Договоры удалось заключить лишь на поставку 1115 телевизоров, — сообщил он цифры. — В прошлом году, напомним, торг имел в наличии более 7 тысяч приемников. Что такое 1115 телевизоров? Даже если их всех бросить на отоварку очередников, и то не хватит, а ведь есть еще и льготные категории населения». Но чтобы не ввергать читателей в уныние, журналист уточнил, что речь идет только о телевизорах, поступающих по линии горпромторга. А еще есть военторг, горрыбкооп и т.д. «И есть технико-торговый центр „Гарант“ от минского завода „Горизонт“, — продолжает автор. — Похоже, в руках этого центра львиная часть телевизоров, которые должны поступить в область». Как выяснялось, предприятие выделило местному филиалу 7 тысяч приемников. Из них Калининграду оставили 3 тысячи. Остальные будут распределены в другие города области.

А пока новых телевизоров еще не было, народ внимательно отслеживал происходящее за окнами своих домов. Так, жителей поселка Владимирово в Багратионовском районе напрягло появление экскаваторов близ местной кирхи Тарау. Об этом в статье «Еще один набег» в газете «Проспект Мира» от 2 марта написал журналист И. Сапунов. «Многострадальная кирха <...> подверглась очередному, третьему по счету (после первых военных поселенцев и печально знаменитой рижской экспедиции) нашествию людей с лопатами, вернее, с экскаваторами», — сообщил он.

Председатель исполкома Владимирского сельсовета Костенков приехал на место, когда уже через сбитые с петель ворота к кирхе загоняли технику. Он попытался понять, что происходит на подведомственной ему территории, но «всполошившемуся представителю местной народной власти указали на власть более высокую». На первого заместителя председателя облисполкома В. В. Торопова, непосредственно руководящего работами и курсантами школы милиции, призванными на подмогу. Местные жители хотели остановить работы, назревал серьезный конфликт с «копателями».





Бывшие жители Бальги (немецкие туристы) с сопровождающими и местными жителями. 1993 г. ГАКО

«Назревавший конфликт председателю исполкома удалась погасить, — продолжил журналист, — но тайну раскопок ему так и не открыли. Он удалился ни с чем, а на утро следующего дня обнаружил у левой стороны кирхи пятиметровую яму». По словам автора, в поселке никто так и не узнал, что конкретно искали, нашли или нет. «Слухи бродят самые фантастические — вплоть до обнаружения Янтарной комнаты, — сообщил он. — Но, скорее всего, была вскрыта могила прусского генерала Фабиана фон Браксайна, в которой, кроме останков самого военачальника, находился прах его жены, дочери и зятя. Более точно предположить пока ничего нельзя — В.В. Торопов на просьбу корреспондента о встрече ответил отказом, сославшись... на свою некомпетентность в этом отношении, и посоветовал обратиться лично к председателю облисполкома».

Кирху Тарау в те годы действительно называли одним из самых вероятных мест нахождения Янтарной комнаты. Но поиски, которые в 1988 году проводили специалисты из Риги ( в том числе с использованием специальной техники), желаемого результата не принесли. С 2010 года здание кирхи принадлежит РПЦ.

Регион, меж тем, продолжал жить своей жизнью. Началась весна. И в первую неделю марта в Драматическом театре состоялась презентация и первый концерт нового музыкального коллектива — областного духового оркестра. Его художественным руководителем и главным дирижером стал Эдуард Гантовский — Заслуженный деятель Литовской республики. Об этом сообщила газета «Маяк» за 5 марта.







Открытка с видом на гостиницу «Турист», 1975 г. Архив ГАКО

А еще Калининградская область готовилась широко открыть свои границы. Летом 1990 года горсовет после горячих споров принял такое решение, и Совет Министров СССР его в декабре поддержал. «Такие поездки планируется сделать постоянными, — ответила на вопрос журналиста газеты „Проспект Мира“ И. Сапунова об уже побывавших в Калининграде туристах из ФРГ председатель облсовета по туризму и экскурсиям С.И. Гармаш. — Для туристов из Германии разработана подробная программа посещения, на мой взгляд, достаточно интересная и разнообразная, рассчитанная на 4 дня. Расселять гостей планируем в гостинице „Турист“ — она полностью отвечает международным стандартам. <...> После необходимой реконструкции такого же уровня может достичь гостиница „Калининград“».

Кстати, о том, что происходило в Калининградской области в 90-е годы, пишут и другие издания. Наши коллеги из «Солецкой газеты» Новгородской области поговорили с местным мастером по пошиву и ремонту одежды Еленой Горюновой, которая в 90-х жила в Калининграде (мужа отправили служить в Калининградскую область). В Калининграде у молодожёнов появился сын. После того, как ребенок подрос, Елена устроилась на работу в ателье по пошиву изделий из меха и кожи, рассказывает газета.

«Я продолжала работать мастером, хотя у меня уже появилась мечта обучиться на закройщика-модельера, — рассказала Елена Владиславовна. — Фасоны моделей, которые я тогда шила, были очень необычные, из очень дорогих тканей: кожи кайманов и крокодилов, например. Помню, как у меня даже руки потели от волнения при их использовании. Был у нас один клиент — знаменитый спортсмен. Однажды заказал комбинезон из кожи питона, отделанный внутри мехом норки. Владелец ателье Юрий Викторович специально летал за тканями в Москву, кожа поставлялась из Италии. Со временем спрос на дублёнки и кожу стал падать, и я перешла в ателье по пошиву пальто: в конце 90-х они были на пике моды. Работа очень нравилась, у нас был представлен широкий выбор фасонов и моделей». Что это был за спортсмен, который ходил в комбинезоне из кожи питона, сейчас, наверное, остается только гадать.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: из архива ГАКО / «Новый Калининград»