В центре внимания яйца и огурцы: как изменились цены в Калининграде за месяц

В центре внимания яйца и огурцы: как изменились цены в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая «Нового Калининграда» подорожала в двух из трёх сетей, участвующих в мониторинге. В одном из магазинов цены выросли более чем на десять позиций. В центре внимания в последние недели были ценники на яйца и огурцы. Подробности — в нашем обзоре.

На этот раз «вырваться» из всеобщей тенденции к повсеместному росту цен удалось лишь «Спару». Условный набор продуктов «Нового Калининграда» там даже немного подешевел — на 1,6 руб. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 162,39 руб., в «Виктории» — на 289,2 руб.

Единственным продуктом, который за месяц подорожал во всех трёх сетях, стали яйца. Цена десятка выросла на 10-40 рублей, везде достигнув отметки в 129 рублей. В двух магазинах также прибавили огурцы (разница доходит до 149 рублей), помидоры (+10-25 руб.), морковь (+2-4 руб.), капуста (+1-18 руб.) и подсолнечное масло (+10-15 руб.). В «Виктории» подняли цены сразу на 11 позиций из нашего списка, в том числе в рамках акций.

Список временно подешевевших продуктов традиционно скромнее и не превышает четырёх пунктов. Ни один продукт не стал доступнее сразу в трёх сетях. В двух магазинах — «Виктории» и «Пятёрочке» — немного подешевел картофель. Разница составила 8-10 рублей за килограмм. В «Спаре» на фоне общероссийского «огуречного скандала» смогли снизить цену на продукт. Килограмм самых доступных огурцов и помидоров там сейчас можно приобрести по одной цене — 223,23 руб.

«Голубые ценники» по-прежнему можно найти на прилавках магазинов. К примеру, в «Спаре» в рамках региональной программы доступных цен можно приобрести килограмм яблок за 99,23 руб., бутылку подсолнечного масла объёмом 0,8 л за 97,99 руб., 180-граммовую упаковку сметаны жирностью 20% за 59,99 руб. «Виктория» предлагает в числе прочего лук-репку за 95,50 руб. за килограмм, пачку пшена за 44,90 руб., килограмм соли за 18,60, килограмм замороженной путассу за 146,90. В «Пятёрочке» мы нашли голубой ценник на 150-граммовую пачку творога жирностью 5% — 55,49 руб. Самого творога на полке не оказалось. Та же ситуация с гречкой. Также в магазине по-прежнему много пустых голубых ценников.

Подробнее — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

32,99 (по акции, цена не изм.)

32,60 (цена не изм.)

32,49 (цена не изм.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


55,99 «Залесский фермер» (+2,8 руб.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

129,99 «Залесский фермер»


109,90 «Нежинская» (по акции, −20 руб.)



129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

569,99 (+40 руб.)


569 (цена не изм.)

569,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)



179,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, +30 руб.)

169,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (по акции)

Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

359,00 "Барс«(по акции)

284,99 «Великолукский мясокомбинат» (по акции, −35 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

40,31 «Зернофф» (+1,92 руб.)

69,90 «Селяночка»

64,99 «Селяночка» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99 (+40 руб.)


129,90 (по акции, +30 руб.)

129,99 (+10 руб.)

Рис

69,99 (цена не изм.)

82,90 (цена не изм.)

134,99 (+79 руб.)

Гречка

49,99 (цена не изм.)

43,20 (цена не изм.)

42,99 (цена не изм.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (цена не изм.)


89,90 «Макфа» (+20 руб.)

64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна» (по акции, −10 руб.)

159,90 «Олейна» (по акции, +10 руб.)

159,99 «Олейна» (+15 руб.)

Сахар, 1 кг

69,99 (цена не изм.)

76,90 (цена не изм.)

68,99 (цена из приложения)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

49,99 (цена не изм.)

41,50 (-8,2 руб.)

39,99 (-10 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

79,90 (по акции, цена не изм.)

89,99 (цена не изм.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

59,90 (+1 руб.)

74,99 (+18 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

68,90 (+4,2 руб.)

70,99 ( +2 руб.)

Огурцы, 1 кг

223,23 (по акции, −46,76 руб.)

369,00 (+149,1 руб.)

279,99 (+85 руб.)

Помидоры, 1 кг

223,23 ( по акции, −26,76 руб.)

229,90 (+10 руб.)

229,99 (+25 руб.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

229,90 (+10 руб.)

169,99 (-60 руб.)


Апельсины, 1 кг

99,99 (по акции, цена не изм.)

129,90 (по акции, +10 руб.)

119,99 (-10 руб.)

Яблоки, 1 кг

129,99 «Голден» (-10 руб.)

139,90 «Голден» (по акции, цена не изм.)

186,99 «Голден» (+17 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

129,90 (по акции, −30 руб.)



159,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3591,54

3862,30

3756,24

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 марта 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград»

