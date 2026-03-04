В центре внимания яйца и огурцы: как изменились цены в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая «Нового Калининграда» подорожала в двух из трёх сетей, участвующих в мониторинге. В одном из магазинов цены выросли более чем на десять позиций. В центре внимания в последние недели были ценники на яйца и огурцы. Подробности — в нашем обзоре.
На этот раз «вырваться» из всеобщей тенденции к повсеместному росту цен удалось лишь «Спару». Условный набор продуктов «Нового Калининграда» там даже немного подешевел — на 1,6 руб. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 162,39 руб., в «Виктории» — на 289,2 руб.
Единственным продуктом, который за месяц подорожал во всех трёх сетях, стали яйца. Цена десятка выросла на 10-40 рублей, везде достигнув отметки в 129 рублей. В двух магазинах также прибавили огурцы (разница доходит до 149 рублей), помидоры (+10-25 руб.), морковь (+2-4 руб.), капуста (+1-18 руб.) и подсолнечное масло (+10-15 руб.). В «Виктории» подняли цены сразу на 11 позиций из нашего списка, в том числе в рамках акций.
Список временно подешевевших продуктов традиционно скромнее и не превышает четырёх пунктов. Ни один продукт не стал доступнее сразу в трёх сетях. В двух магазинах — «Виктории» и «Пятёрочке» — немного подешевел картофель. Разница составила 8-10 рублей за килограмм. В «Спаре» на фоне общероссийского «огуречного скандала» смогли снизить цену на продукт. Килограмм самых доступных огурцов и помидоров там сейчас можно приобрести по одной цене — 223,23 руб.
«Голубые ценники» по-прежнему можно найти на прилавках магазинов. К примеру, в «Спаре» в рамках региональной программы доступных цен можно приобрести килограмм яблок за 99,23 руб., бутылку подсолнечного масла объёмом 0,8 л за 97,99 руб., 180-граммовую упаковку сметаны жирностью 20% за 59,99 руб. «Виктория» предлагает в числе прочего лук-репку за 95,50 руб. за килограмм, пачку пшена за 44,90 руб., килограмм соли за 18,60, килограмм замороженной путассу за 146,90. В «Пятёрочке» мы нашли голубой ценник на 150-граммовую пачку творога жирностью 5% — 55,49 руб. Самого творога на полке не оказалось. Та же ситуация с гречкой. Также в магазине по-прежнему много пустых голубых ценников.
Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
32,99 (по акции, цена не изм.)
|
32,60 (цена не изм.)
|
32,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
55,99 «Залесский фермер» (+2,8 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)
|
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
129,99 «Залесский фермер»
|
109,90 «Нежинская» (по акции, −20 руб.)
|
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
569,99 (+40 руб.)
|
569 (цена не изм.)
|
569,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)
|
179,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, +30 руб.)
|
169,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (по акции)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
359,00 "Барс«(по акции)
|
284,99 «Великолукский мясокомбинат» (по акции, −35 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
40,31 «Зернофф» (+1,92 руб.)
|
69,90 «Селяночка»
|
64,99 «Селяночка» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
129,99 (+40 руб.)
|
129,90 (по акции, +30 руб.)
|
129,99 (+10 руб.)
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
82,90 (цена не изм.)
|
134,99 (+79 руб.)
|
Гречка
|
49,99 (цена не изм.)
|
43,20 (цена не изм.)
|
42,99 (цена не изм.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
89,90 «Макфа» (+20 руб.)
|
64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна» (по акции, −10 руб.)
|
159,90 «Олейна» (по акции, +10 руб.)
|
159,99 «Олейна» (+15 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
69,99 (цена не изм.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
68,99 (цена из приложения)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
49,99 (цена не изм.)
|
41,50 (-8,2 руб.)
|
39,99 (-10 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
79,90 (по акции, цена не изм.)
|
89,99 (цена не изм.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
59,90 (+1 руб.)
|
74,99 (+18 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
68,90 (+4,2 руб.)
|
70,99 ( +2 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
223,23 (по акции, −46,76 руб.)
|
369,00 (+149,1 руб.)
|
279,99 (+85 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
223,23 ( по акции, −26,76 руб.)
|
229,90 (+10 руб.)
|
229,99 (+25 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
229,90 (+10 руб.)
|
169,99 (-60 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (по акции, цена не изм.)
|
129,90 (по акции, +10 руб.)
|
119,99 (-10 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
129,99 «Голден» (-10 руб.)
|
139,90 «Голден» (по акции, цена не изм.)
|
186,99 «Голден» (+17 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
129,90 (по акции, −30 руб.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3591,54
|
3862,30
|
3756,24
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 марта 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград»
