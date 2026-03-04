В центре внимания яйца и огурцы: как изменились цены в Калининграде за месяц

0 0

За месяц условная продуктовая «Нового Калининграда» подорожала в двух из трёх сетей, участвующих в мониторинге. В одном из магазинов цены выросли более чем на десять позиций. В центре внимания в последние недели были ценники на яйца и огурцы. Подробности — в нашем обзоре.

На этот раз «вырваться» из всеобщей тенденции к повсеместному росту цен удалось лишь «Спару». Условный набор продуктов «Нового Калининграда» там даже немного подешевел — на 1,6 руб. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 162,39 руб., в «Виктории» — на 289,2 руб.

Единственным продуктом, который за месяц подорожал во всех трёх сетях, стали яйца. Цена десятка выросла на 10-40 рублей, везде достигнув отметки в 129 рублей. В двух магазинах также прибавили огурцы (разница доходит до 149 рублей), помидоры (+10-25 руб.), морковь (+2-4 руб.), капуста (+1-18 руб.) и подсолнечное масло (+10-15 руб.). В «Виктории» подняли цены сразу на 11 позиций из нашего списка, в том числе в рамках акций.

Список временно подешевевших продуктов традиционно скромнее и не превышает четырёх пунктов. Ни один продукт не стал доступнее сразу в трёх сетях. В двух магазинах — «Виктории» и «Пятёрочке» — немного подешевел картофель. Разница составила 8-10 рублей за килограмм. В «Спаре» на фоне общероссийского «огуречного скандала» смогли снизить цену на продукт. Килограмм самых доступных огурцов и помидоров там сейчас можно приобрести по одной цене — 223,23 руб.

«Голубые ценники» по-прежнему можно найти на прилавках магазинов. К примеру, в «Спаре» в рамках региональной программы доступных цен можно приобрести килограмм яблок за 99,23 руб., бутылку подсолнечного масла объёмом 0,8 л за 97,99 руб., 180-граммовую упаковку сметаны жирностью 20% за 59,99 руб. «Виктория» предлагает в числе прочего лук-репку за 95,50 руб. за килограмм, пачку пшена за 44,90 руб., килограмм соли за 18,60, килограмм замороженной путассу за 146,90. В «Пятёрочке» мы нашли голубой ценник на 150-граммовую пачку творога жирностью 5% — 55,49 руб. Самого творога на полке не оказалось. Та же ситуация с гречкой. Также в магазине по-прежнему много пустых голубых ценников.

Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 32,99 (по акции, цена не изм.) 32,60 (цена не изм.) 32,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

55,99 «Залесский фермер» (+2,8 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл 72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.) 89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 129,99 «Залесский фермер»

109,90 «Нежинская» (по акции, −20 руб.)



129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 569,99 (+40 руб.)

569 (цена не изм.) 569,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 179,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)



179,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, +30 руб.) 169,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (по акции) Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 359,00 "Барс«(по акции) 284,99 «Великолукский мясокомбинат» (по акции, −35 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 40,31 «Зернофф» (+1,92 руб.) 69,90 «Селяночка» 64,99 «Селяночка» (цена не изм.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 (+40 руб.)

129,90 (по акции, +30 руб.) 129,99 (+10 руб.) Рис 69,99 (цена не изм.) 82,90 (цена не изм.) 134,99 (+79 руб.) Гречка 49,99 (цена не изм.) 43,20 (цена не изм.) 42,99 (цена не изм.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (цена не изм.)

89,90 «Макфа» (+20 руб.) 64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна» (по акции, −10 руб.) 159,90 «Олейна» (по акции, +10 руб.) 159,99 «Олейна» (+15 руб.) Сахар, 1 кг 69,99 (цена не изм.) 76,90 (цена не изм.) 68,99 (цена из приложения) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 49,99 (цена не изм.) 41,50 (-8,2 руб.) 39,99 (-10 руб.) Лук репчатый, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 79,90 (по акции, цена не изм.) 89,99 (цена не изм.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 59,90 (+1 руб.) 74,99 (+18 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 68,90 (+4,2 руб.) 70,99 ( +2 руб.) Огурцы, 1 кг 223,23 (по акции, −46,76 руб.) 369,00 (+149,1 руб.) 279,99 (+85 руб.) Помидоры, 1 кг 223,23 ( по акции, −26,76 руб.) 229,90 (+10 руб.) 229,99 (+25 руб.) Лимоны, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 229,90 (+10 руб.) 169,99 (-60 руб.)

Апельсины, 1 кг 99,99 (по акции, цена не изм.) 129,90 (по акции, +10 руб.) 119,99 (-10 руб.) Яблоки, 1 кг 129,99 «Голден» (-10 руб.) 139,90 «Голден» (по акции, цена не изм.) 186,99 «Голден» (+17 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 129,90 (по акции, −30 руб.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3591,54 3862,30 3756,24

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 марта 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград»