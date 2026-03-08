Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото)

Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото) Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото)
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградскую область вернулись журавли, которые прямо сейчас устраивают свои танцы на весенних полях региона. Еще 2 марта орнитологи биостанции «Рыбачий» на Куршской косе отметили, что наблюдают стройные косяки этих птиц, а также гусей и лебедей.

«В этом году последний зимний день показал температурный рекорд — выше +11С. И чуть опережая вторжение тропических воздушных масс, началась миграция некоторых видов пернатых, — сообщили орнитологи. — Жители Калининградской области массово сообщают о встречах стай чибисов, останавливающихся на полях, о гусях в небе. На прикормочной площадке у нашей станции, где в течение зимы „паслась“ лишь пара местных черных дроздов, сейчас можно наблюдать, как одновременно 6-8 птиц, сосредоточенно выковыривая что-то из тающего снега, параллельно уже устраивают территориальные разборки. А с болотины, что находится на краю поселкового луга, слышны трубные голоса журавлей».

Другими словами, весна пришла уже по-настоящему, а лучшие кадры самых грациозных птиц нашего региона — в репортаже фотографа «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter