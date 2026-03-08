Мартовский «курлык»: в Калининградскую область вернулись журавли (фото)

В Калининградскую область вернулись журавли, которые прямо сейчас устраивают свои танцы на весенних полях региона. Еще 2 марта орнитологи биостанции «Рыбачий» на Куршской косе отметили, что наблюдают стройные косяки этих птиц, а также гусей и лебедей.

«В этом году последний зимний день показал температурный рекорд — выше +11С. И чуть опережая вторжение тропических воздушных масс, началась миграция некоторых видов пернатых, — сообщили орнитологи. — Жители Калининградской области массово сообщают о встречах стай чибисов, останавливающихся на полях, о гусях в небе. На прикормочной площадке у нашей станции, где в течение зимы „паслась“ лишь пара местных черных дроздов, сейчас можно наблюдать, как одновременно 6-8 птиц, сосредоточенно выковыривая что-то из тающего снега, параллельно уже устраивают территориальные разборки. А с болотины, что находится на краю поселкового луга, слышны трубные голоса журавлей».

Другими словами, весна пришла уже по-настоящему, а лучшие кадры самых грациозных птиц нашего региона — в репортаже фотографа «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»