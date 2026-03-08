Мимозно-тюльпанный ажиотаж: Калининград накрыла традиционная цветочная лихорадка (фото)

Все новости по теме: Город

Калининград традиционно на 8 марта накрыл цветочный ажиотаж. Продавцы тюльпанов и мимоз перегородили самодельными цветочными витринами все центральные улицы, превратив город в один большой цветочный базар. Первые продавцы заняли позиции еще с семи утра, а с восьми они начали бойкую торговлю (из желающих сделать утренний сюрприз были очереди).

Согласно статистике, которую приводят РИА Новости со ссылкой на экспертов маркетплейса цветов и подарков Flowwow, в России по-прежнему самые популярные весенние цветы — тюльпаны. По данным маркетплейса, в прошлом году за период 3-9 марта на платформе продали почти 1,5 миллиона тюльпанов. При этом розы отстают незначительно: россияне приобрели 1,2 миллиона штук за тот же период. Отмечается также, что в среднем на букет цветов россияне в феврале 2026 года тратили около 4 тысяч рублей.

Какой была цветочная лихорадка в Калининграде — смотрите в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

