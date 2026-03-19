Землю отобрать: суд потребовал от садоводов вернуть участки в Заливино

Накануне 8 Марта садоводов пос. Заливино ждало разочарование. Суд встал на сторону Полесской прокуратуры, в конце прошлого года потребовавшей изъять у людей купленные два-три года тому назад участки для ведения садоводства. С конца декабря 2025 г. и по март 2026 г. в Полесском районном суде стремительно пролетело 11 заседаний в отношении 28 нынешних владельцев участков. О том, как все происходило, «Новому Калининграду» рассказала представитель садоводов.



В статье «„Эффект Долиной“ по-калининградски» в середине декабря 2025 года мы рассказали о совершенно несправедливой ситуации. Районная прокуратура установила факт, что десять лет назад, в 2016 году, глава администрации Головкинского поселения Полесского округа в обход положенных процедур продал частному лицу пустующее поле площадью 3,4 га в пос. Заливино. Покупатель его вскоре оформил в собственность и перепродал. И уже очередной перекупщик лишь спустя пять лет поделил поле на участки по 9-12 соток и с 2022-го стал предлагать их через объявления на популярном сайте бесплатных объявлений, других площадках и через риэлторское агентство всем, кто мечтал о своем доме и земле. Как само поле, так и позже участки на нем не по одному разу проходили все положенные процедуры регистрации в Росреестре.





Купившие участки добросовестные покупатели вкладывали силы и средства в расчистку и обустройство бывшей заброшенной территории, тратили деньги и больше года ждали, когда к местности проведут электричество. В конце 2025-го новых владельцев вдруг огорошили новостью — прокуратура через суд требовала от них вернуть в муниципалитет землю, купленную два или три года назад, поскольку бюджет из-за сделки деятилетней давности экс-главы администрации понес ущерб. О том, что правоохранительные органы не выявили этот факт вовремя и добросовсестные покупатели тоже понесут в итоге ущерб, почему-то в надзорном органе не вспомнили.

«Седьмого марта в суде состоялись прения, а спустя 40 минут судья огласил решение: полностью удовлетворить иск прокурора, — рассказывает юрист „неудачливых“ покупателей земли Елена. — Хотя мы считаем, что прокурором не был доказан ни один довод».





Бывшее поле, поделенное на участки, граничит с подтопленными территориями. Здесь не было ни хорошей дороги, ни электросетей

По словам защитника, в ходе судебных заседаний была предпринята попытка узнать, с чего вообще прокуратура занялась историей давних лет. «И выяснилось, что даже не в районную, а в областную прокуратуру обратился мужчина А., у которого по каким-то причинам был изъят участок, — рассказывает юрист. — Он начал изучать ситуацию и в итоге написал заявление на других приобретателей земли в Заливино. Этот мужчина пришел на одно из последних наших заседаний в суде. И рассказал — а вот тут внимание! — что о факте выявленного им нарушения он сообщил в прокуратуру области аж в 2019 году! То есть за три года до того, как в Заливино начали массово продавать участки. И если бы прокуратура занялись этой историей в том же 2019-м, то сегодня бы не пострадали несколько десятков семей».

По словам защитника, в суде владельцы участков попытались докопаться до истины, мол, а что же случилось с тем заявлением гражданина, направленным в областную прокуратуру семь лет назад.

«Выяснилось, что после обращения с заявлением в 2019-м свидетель дальше никуда не пошел, — рассказывает Елена. — Но по нашему ходатайству судья запросил прокуратуры области и района, чтобы выяснить, как же те отработали поступившую жалобу. В суд пришел ответ из Полесской прокуратуры, что да, было обращение гражданина А. в 2019-м. Его, судя по всему, им тогда „перекинули“ из областной». На этом история обращения... закончилась.

«Как нам сообщили в суде, надзорное производство с 1992-го по 2019-й гг., не требующее хранения, было уничтожено, — говорит Елена. — Областная прокуратура ответила суду аналогично, что было обращение А., но надзорное производство также уничтожено. Из Полесской прокуратуры нам хотя бы предоставили акт уничтожения, что вместе с жалобой, видимо, не отработанной на тот момент, были уничтожены более 200 документов путём сожжения. „Концы в воду“ в буквальном смысле слова. И это, извините, при повсеместном электронном документообороте. На этом история завершилась. У судьи вопросов к прокурору больше не возникло».

И все же защитник садоводов спросила представителя прокуратуры, мол, а в чём была необходимость уничтожать документы именно в 2024-м, когда прокуратура как раз проводила массовые проверки соблюдения администрацией Полесского округа земельного законодательства с дальнейшей подачей исков в суд в 2025-м?





Народ семьями выезжал на купленные участки и сначала расчищал их от поросли собственными силами

«Ответа мы не получили, — поясняет юрист. — Нам вообще показалось, что прокурор просто избрал тактику молчания. Хотя вопросов к нему было много. Например, мы спросили: „Вот вы требуете привести ситуацию с продажей участков в исходную, признав все сделки недействительными и вернуть землю в муниципалитет. Но ведь администрация округа не была стороной сделок с моими подзащитными? Кому тогда сегодняшние владельцы участков в Заливино должны их возвращать? Своим продавцам, а те — дальше, по цепочке?“ Ответа мы не узнали. Просто услышали от прокурора, что он не будет отвечать».

Садоводы говорят, что собираются оспаривать решение Полесского суда. «Люди, добросовестно купив участки, пытались своим трудом вдохнуть жизнь в заброшенную землю, — говорит их защитник. — А сегодня — все в смятении. Например, Ксения, мать четверых детей, взяла на эти цели кредит, по которому ей еще два года платить. От государства она больше ничего не получит — ни землю, ни компенсацию, так как с нее сняли льготный статус. Пенсионерка Вера Юрьевна, помимо затрат на покупку участка, вложила в его обустройство больше 400 тысяч руб. — на проведение электричества, установку забора, расчистку. И таких историй много. Прокуратура при этом потребовала в суде вернуть участки без каких-либо компенсаций».

Еще до оглашения решения в суде владельцы участков написали Генеральному прокурору Александру Гуцану сразу два обращения с просьбой разобраться в ситуации. «Прокурор просит изъять у нас, ответчиков, земельные участки без какой-либо компенсации и не принимает доводы о добросовестности приобретателей, — написано в первом обращении. — При этом, выходя с иском в интересах неопределённого круга лиц, местная прокуратура хочет решить этот вопрос путём изымания имущества у нас, определённого круга лиц, купивших участки в соответствии законодательством РФ».

Во втором обращении содержится просьба о проведении проверки по вскрывшимся обстоятельствам уничтожения документов. Ведь прокуратура обязана следить за соблюдением органами местного самоуправления в том числе и земельного законодательства. И не только в 2024-м и 2025-м, но и в далеком теперь 2016-м? Пока ответа от Генпрокуратуры в Калининград не поступило, а вот прокурор Полесского района Кристина Дмитриева на заявление о несогласии владельцев участков с исковыми требованиями ответила следующее: «Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований». А уже суд, как говорится в ответе, оценив доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дел, установлены или не установлены, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. «Не согласившись с принятыми судом решением, вы вправе его обжаловать в апелляционном порядке», — заключила прокурор.





В день, когда было вынесено решение суда, пресс-служба прокуратуры области опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что на данный момент продолжается «работа по возврату в муниципальную собственность участков, незаконно проданных бывшим главой Головкинского сельского поселения».

«Минуя конкурентные процедуры, бывший глава незаконно передал в аренду, а затем в собственность жителю Калининграда участок в пос. Заливино общей площадью более 34 тыс. кв. м. В дальнейшем участок был разделен на 32 участка, которые новый собственник продал третьим лицам. Прокурор района обратился в суд с иском к 18 владельцам участков о признании сделок недействительными и возврате земель в муниципальную собственность», — уточняется в релизе. Также в областной прокуратуре сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Владельцы участков сейчас ждут конца марта и снова «пойдут в бой» за свою землю. «Вопросов в этой истории много, а всю ответственность стороны возложили на простых людей, добросовестно купивших себе небольшой клочок земли», — поясняет их позицию юрист.

Возможно, один из вариантов решения проблемы простых людей — иск прокуратуры к местной администрации, чтобы хоть немного компенсировать расходы добросовестных покупателей? Этот вопрос «Новый Калининград» задал представителям прокуратуры области. Ответа пока мы так и получили. Так что продолжим следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фото из архива героев публикации/ «Новый Калининград»