​​Садоводы Калининграда: власти хотят изъять сотню наших дач близ Моспроспекта

В конце декабря 2025 года региональное министерство градостроительной политики издало приказ о подготовке проекта нового генерального плана Калининграда, хотя ныне действующий документ был разработан на период с 2016 по 2035 г. До 30 апреля 2026 г. областные власти собирают предложения в проект нового генплана, в соответствии с которым теперь пойдет развитие города. Чего ждут от новой схемы зонирования садоводы СНТ «Сад-9», выяснял «Новый Калининград».



В минувшую субботу, 21 марта, в СНТ «Сад-9» в районе ул. Суздальской и Маршала Покрышкина в конце Московского проспекта было оживленно. Местные жители (а постоянно проживающих здесь сейчас немало) собрались возле озера – пожарного водоема, чтобы обсудить ситуацию с генпланом.

«Конечно, мы готовим свои предложения. Ведь из-за внесения изменений в действующий генплан еще в 2023 году часть нашего общества, более сотни участков по ул. Северный проезд, попали под застройку дороги, — рассказали нам активисты СНТ. — А если быть точными — власти собираются срезать два, а кое-где и три ряда домов вдоль северной части нашего общества, чтобы продолжить строительство улицы Благовещенской, соединив ул. Маршала Покрышкина с Суздальской и пустив по ней... трамвай». В планах у властей — строительство рядом (на перекрёстке Покрышкина и Молодой Гвардии) нового депо.

Про трамвай, говорит народ, вообще слышать смешно. «Сначала они уничтожают почти все трамвайные маршруты в городе, убирают рельсы, а потом вдруг начинают объявлять о планах по изъятию нашей земли под строительство трамвайной линии, которая должна пройти между нашим обществом, новым огромным жилым комплексом „Русская Европа“, школой 58 и детсадом № 133», — продолжают владельцы участков.





На встречу в минувший выходной пришли жители, у которых дома как раз подпадают под будущую застройку. Евгения, мама троих детей, рассказывает, что, когда они покупали с супругом здесь дом в 2019-м, никаких разговоров о том, что будет что-то изыматься, даже не велось. И банк тогда спокойно одобрил многодетным родителям ипотеку в СНТ.

«Мы потому и выбрали дачное общество, — говорит Евгения, — что квартиру под наши цели по деньгам бы не осилили. Так сегодня поступают многие многодетные или те, кто хочет сам постепенно строиться. А у меня детям как раз 3, 6 и 9 лет. Пришлось брать заемные средства и покупать дом в СНТ, тем более что все рядом — склады, магазины, тогда же говорили о планах строительства неподалеку садика и школы. Сегодня двое моих детей ходят в новый сад № 133, и я там же работаю. Прошло три года после покупки — и мы узнаем, что по нашему обществу пройдет дорога. И наш дом, купленный в ипотеку, как раз подпадает под снос».

По словам многодетной мамы, в конце января 2026 г. на площади Победы администрация Калининграда собирала владельцев подлежащих изъятию участков. «Сказали, что по нашей улице будет проходить дорога с трамвайными путями, ведущими к новому депо, — рассказывает женщина. — Строить дорогу будут поэтапно. И предметный разговор с нами об изъятии власти начнут, когда в бюджете появятся на это деньги».

На январской встрече людям рассказали о том, как будет оцениваться их недвижимость. «Нам тогда никаких конкретный или примерных хотя бы цен на наши дома и участки не назвали, — продолжает Евгения. — Специалист сказал лишь, что выкуп будет производиться все же по рыночной, а не кадастровой стоимости. Мол, берутся сайты типа „Авито“, учитывается расположение участка с домом, ищется такая же площадь строения и территории, и по ним уже будут определять ориентировочную рыночную стоимость».

По словам садоводов, у кого-то под изъятие подпадает все подчистую, а у кого-то порежут часть территории: было восемь соток, а останется три. Это будут вновь образованные участки.

«Планы у города поменялись буквально несколько лет назад, — говорит один из активистов Виталий Коновалов. — Тогда рядом с нами начали строить детский садик. С того момента и встал вопрос об изъятии участков. Сейчас дорогу построили от кольца Покрышкина до середины Благовещенской. Дальше она пойдет вдоль Суздальского парка на Гагарина. И вдоль нашего общества нарисованы трамвайные пути. При этом сначала нам говорили, что под дорогу достаточно выделить полосу в 40 метров, а в проекте ее расширили уже до 84».





В итоге у Виталия под снос попадает стена дома. «Красная линия заденет стену нашего дома с северной стороны и пройдет по двум нашим смежным участкам. Но если эту линию передвинуть всего на 5 м в сторону планируемой дороги, то дом наш сохранится, а администрации Калининграда не придется выплачивать нам компенсацию за его разрушение и за альтернативу для будущей жизни нашей семьи», — написал Виталий свое возражение на размещение дороги вдоль СНТ буквально 8 сентября 2025 г. На что первый замглавы администрации округа Игорь Шлыков ему в письме ответил: «В соответствии с постановлением администрации от 20.08.2025 г. № 646 "О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающем размещение линейного объекта местного значения „Строительство ул. Благовещенская в Калининграде“ прием предложений и замечаний в рамках общественных обсуждений был завершён 4 сентября 2025 г.». Проще говоря, вы, Виталий, не успели!

«За властями вообще трудно уследить, — говорит он. — У них же планы меняются постоянно. К примеру, сначала они хотели рядом с нашим обществом сделать разворотное кольцо, потом немного проект поменяли. А мы как на пороховой бочке каждый день живем».

Если сейчас посмотреть вокруг СНТ «Сад-9», видно, как вокруг сжимается кольцо новостроек. «Наше общество было образовано еще в 1967 году, сегодня у нас в собственности 56 га, и и мы одни из всего двух СНТ в городе, которые в свое время сделали себе генплан, — рассказывает председатель Римма Шитова. — В свое время мне Артур Крупин (бывший председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда — прим. «Нового Калининграда») говорил: «Римма Аркадьевна, рядом с вами будет когда-то стройка, и мы вас немножечко подровняем. Но, конечно, показывал не ту картину, что нам готовят власти сегодня. „Русская Европа“ должна была просто посадить туи, чтобы от нас отгородиться, а теперь глава администрации Елена Дятлова между нами трамвай хочет пустить. И это под окнами элитных квартир? А рядом еще школу и садик построили. Вы в это верите? Я — нет! Хитрят они что-то. Да никогда они тут трамвай не пустят, а дома людям уже снесут».







По словам Риммы Аркадьевны, в обществе сегодня многое делается для его благоустройства. «Да, Алиханов называл нас гетто, а Ярошук — „шанхаем“. Но все общества разные, мы стараемся меняться в лучшую сторону. У нас нет заброшенных участков. Да и откуда им быть, если у нас сейчас при покупке сотка идет по 1 млн рублей? — говорит председатель. — Мы, когда „Русская Европа“ рядом только строилась, разрешили им канализационные труб через нас коротким путем вести. С тем расчётом, что они и нам со временем разрешат делать бесплатные вводы в их коллектор. Дороги свои постоянно ровняем, газ провели, добились повышенных мощностей электричества. Опоры все с деревянных на бетонные заменили, сами сети обновили. У нас перебоев со светом нет с 2012 г. Люди построили дома, сами решили свои жилищные проблемы, землю облагородили. Зачем сейчас рушить то, что ими создано? Подсчитайте экономическую целесообразность того, что здесь трамвай когда-нибудь пойдет, и те выплаты из бюджета, которые придется понести городу, чтобы оплатить снос домов? Стоит ли овчинка выделки?»





Собственники участков сейчас пишут письма в различные инстанции и просят, если уж нельзя отменить строительство ул. Благовещенской, хотя бы уменьшить ее проектную ширину. Самый свежий ответ на этот вопрос из министерства градостроительной политики пришел буквально 17 марта:

«Границы зоны планируемого размещения магистральной улицы районного значения ул. Благовещенской, ширина которой в красных линиях принимается 40-100 м, определены на основании генплана Калининграда <...> Улица Благовещенская <...> спроектирована с учетом характера сложившейся застройки, существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении на данной территории, в целях обеспечения удобного, быстрого и безопасного движения», — сообщили в ведомстве.

«Новый Калининград» уже писал, что прошлым летом на строительство только первого этапа Благовещенской администрация выделили 221,8 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. Выигравший конкурс подрядчик должен исполнить контракт — провести дорогу от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — до 19 октября 2026 г. Улица, по задумке властей, поможет разгрузить транспортный поток на Московском проспекте в час пик.

Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца — запланировано на 2027 г.. И третий этап — строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной — на 2028 год.

Как уточнили в минграде, адресной инвестиционной программой Калининграда на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., мероприятия по реализации 2-го и 3-го этапов строительства Благовещенской не предусмотрены.





Это фото администрации от 2023 г. Сейчас пустующая часть справа застроена высотками, школой и детсадом. Город хочет «откусить» и два первых ряда от СНТ



«В случае принятия решения о реализации 2-го и 3-го этапов строительства объекта в администрации будет принято постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, — сообщила министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. — Согласно п.3 ст. 56.3 Земельного Кодекса РФ, решение об изъятии участков для государственных или муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов».

То есть применительно к СНТ «Сад-9» решение об изъятии участков может быть принято горадминистрацией до середины ноября 2031 г. «Мероприятия по образованию участка, подлежащего изъятию, определению размера возмещения, проведению переговоров с правообладателями относительно условий изъятия могут быть проведены администрацией в течение трех лет со дня принятия постановления об изъятии».





Стоит отметить, что в декабре прошлого года госэкспертиза уже одобрила проект строительства 2-го и 3-го этапов ул. Благовещенской. Разработала его компания из Кургана.

Пока горвласти заявляют о грандиозных планах по строительству дорог, местным жителям приходится жить как на пороховой бочке. Вполне понятно, что этот земельный массив сегодня довольно интересный для застройщиков. Особенно если учесть, что недалеко уже возвели элитный ЖК, построили за счёт бюджета детский сад и школу, открыли филиал детской поликлиники, а в перспективе планируют строить взрослую.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и с сайта администрации Калининграда