Цена победы: краеведы выяснили, какие потери понесла Красная Армия при штурме Кёнигсберга

0 0

В ноябре 2025 года день подписания акта о капитуляции немецкого гарнизона города и крепости Кёнигсберг — 9 апреля — официально признали Днем воинской славы России, теперь он отмечается в стране как День героического штурма и взятия Кёнигсберга. Краеведы из общественной организации «Наследие калининградской земли» (НАКАЗ) установили точные потери, которые понесла Красная Армия с 6-го по 10-е апреля. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель общественной организации Дмитрий Востриков.

За прошедший с далекого 9 апреля 1945 года 81 год неоднократно делались оценки потерь Красной Армии в живой силе, которые пришлось заплатить за эту великую победу, отметил Востриков. В военно-исторических трудах и популярных статьях фигурируют количественные показатели, отличающиеся друг от друга в разы. Наиболее часто встречаются оценки потерь Красной Армии в ходе штурма Кёнигсберга от 3,7 тыс. до 10 тыс. человек.

«Камнем преткновения в дискуссиях о точности оценок безвозвратных потерь является полнота и достоверность источников, используемых авторами исследований в своих расчетах, — рассказал руководитель НАКАЗа. — Наша методика подсчета потерь Красной Армии в ходе штурма Кёнигсберга базируется на исследовании первичных документов — донесений о безвозвратных потерях частей и соединений, принимавших непосредственное участие в штурме города, лечебных учреждений, извещений о смерти, сведений военных комиссариатов и т.п.»

Обработка всего доступного на сегодняшний день массива первичных архивных документов дала краеведам возможность организовать персональный учет всех погибших, что, в свою очередь, позволило не только количественно оценить потери, но и перечислить всех погибших поименно.

«Силами Калининградской региональной общественной организации „НАКАЗ“ создана база данных, содержащая по каждому погибшему советскому военнослужащему, похороненному на территории современной Калининградской области и в приграничных с ней районах Польши и Литвы, его персональные данные, в том числе дату смерти и сведения о воинском формировании, в котором он служил на момент гибели. Цифровой формат данных позволяет делать любые выборки, задавая различные значения параметров», — говорит краевед. Познакомиться с информацией можно на сайте Электронной книги памяти Калининградской области по ссылке.

Таким образом, по словам Дмитрия Вострикова, задача подсчета безвозвратных потерь личного состава Красной Армии при штурме города-крепости Кёнигсберг свелась к формированию набора параметров, в качестве которых были приняты временной промежуток и перечень воинских формирований. В случае обнаружения новых архивных документов и корректировки вышеупомянутых параметров полученный результат может быть легко пересчитан.

«За продолжительность штурма Кёнигсберга взят временной интервал с 6-го по 10-е апреля 1945 года. В перечень воинских формирований, принимавших непосредственное участие в штурме, вошли соединения и части 11-й гвардейской, 43-й и 50-й армий с приданными частями и соединениями, в том числе танковыми, артиллерийскими, минометными, штурмовыми, огнеметными, инженерными и т.п., а также соединения и части 1‑й воздушной армии», — пояснил он.

В результате применения вышеописанной методики получена оценка безвозвратных потерь Красной Армии в ходе штурма Кёнигсберга — 4 516 человек, причем все погибшие могут быть перечислены пофамильно. Потери по дням составили: 6 апреля — 955 человек, 7 апреля — 1 306 , 8 апреля — 1 185, 9 апреля — 805, 10 апреля — 265 погибших.

Востриков отметил, что эта методика может быть применена для оценки потерь Красной Армии на любую дату ведения боевых действий на территории бывшей Восточной Пруссии, при взятии любого населенного пункта, а также в разрезе воинского формирования, уроженцев конкретного региона, воинских званий, возрастов, партийной принадлежности и т.п.