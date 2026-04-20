Рак IV стадии и платные обследования: почему прокуратура вступилась за педагога

Транспортная прокуратура провела проверку по обращению 62-летней преподавательницы музыкальной школы Черняховска Татьяны Севостьяновой, которой в январе 2025 года был поставлен онкологический диагноз. Проверка показала нарушения, в итоге прокурор направил в суд иск к больнице РЖД (женщина «приписана» по ОМС к поликлинике РЖД в Черняховске). Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на предварительном заседании в суде Московского района.



В конце января 2024 года Татьяна Севостьянова прошла ежегодную флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске. Результат — норма. Спустя 11 месяцев женщина начала готовиться к плановой операции и перед госпитализацией попросила врача отправить её на флюорографию досрочно — беспокоил кашель. Исследование показало, что у неё затемнения в лёгких. В январе 2025 года женщине поставили диагноз «Рак легких четвертой стадии с метастазами». Больница РЖД направила её на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей.

Сейчас Татьяна Дмитриевна проходит в Санкт-Петербурге экспериментальное лечение — принять участие в клинических исследованиях препаратов для лечения онкологии одной из крупных фармкомпаний ей порекомендовали в НМИЦ им. Петрова. Курс лечения — два года, один год уже прошёл. Несмотря на тяжелый диагноз, она продолжает работать — учить детей музыке (в музыкальной школе Черняховска она преподает уже 36 лет).

Татьяна Севостьянова рассказывает, что обратилась в СМИ со своей историей, чтобы попытаться изменить ситуацию в сфере здравоохранения: «В апреле 2026 года год, как я лечусь. Благодаря этому лечению моя жизнь продлена. По месту жительства моё заболевание не предотвратили... Я хочу верить, что моя история позволит изменить ситуацию, чтобы с другими такого не произошло».



Предварительное заседание суда проходило в здании на ул. Дюнной на третьем этаже. Татьяна Севостьянова пришла на сама, поднявшись на третий этаж, несмотря на тяжелый диагноз. На заседании также присутствовали представитель страховой компании, в которой женщина застрахована по ОМС, юристы больницы «РЖД-Медицина» Калининграда и ОАО «РЖД», а также представитель транспортной прокуратуры Татьяна Куприянова.

Юрист больницы РЖД попросил провести заседание в закрытом режиме, поскольку дело касается медицинской и врачебной тайны. Он показал судье запрос от СМИ об освещении данного судебного процесса, который поступил главврачу больницы Людмиле Сиглаевой (в 2015-2017 годах она занимала пост министра здравоохранения области). Однако Татьяна Севостьянова сообщила, что не возражает против открытого заседания.

Судья Виктор Семенихин зачитал информацию о сути дела. В защиту интересов Татьяны Севастьяновой обратилась транспортный прокурор Калининградской области Виктория Заварзина. Прокуратура провела проверку по обращению жительницы Черняховска и установила, что женщина имеет полис ОМС, с 2017 года приписана к поликлинике № 2 на станции Черняховск ЧУЗ «РЖД Медицина». В 2022 году в военно-морском госпитале проходила углублённую диспансеризацию, вердикт: хронические заболевания отсутствуют. Потом проходила флюорографию в 2023 году — всё было в норме.

В конце января 2024 года прошла очередную флюорографию в поликлинике РЖД, результат: без свежих очаговых и инфильтративных изменений. Рекомендовано КТ-ОГК на вдохе и выдохе.

Однако уже в декабре флюорография показала серьезные изменения, Татьяну Дмитриевну отправили на КТ, которое выявило патологию. В январе женщину направили из железнодорожной больницы в Национальный исследовательский центр онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге, где ей поставили диагноз: «Рак верхней доли правого лёгкого с T4N2M1 4-й стадии (плевра, mts в лёгких, по плевре справа и ВГЛУ, правосторонний гидроторакс)». В апреле Татьяне Севастьяновой присвоили первую группу инвалидности.

«В апреле 2025 года обращалась в ЧУЗ „РЖД Медицина“ по вопросу некачественно оказанных ей медицинских услуг, по результатам которых учреждениям в мае был дан ответ об отсутствии нарушений со стороны учреждений здравоохранения», — продолжал судья зачитывать исковое заявление. Выяснилось, что по итогам флюорографии в начале 2024 года в медицинскую книжку была поставлена печать с пометкой «норма». О рекомендации по проведению КТ-ОГК на вдохе-выдохе пациентка узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. «Указанное привело к ухудшению здоровья и прогрессированию заболевания», — говорится в иске.

Экспертизой Территориального фонда ОМС были выявлены нарушения. В итоге к Больнице РЖД применили санкции — оштрафовали на 2 367 рублей 71 копейку. 252 рубля 36 копеек удержано из объём средств, предусмотренных для оплаты медпомощи. Транспортная прокуратура в исковом заявлении потребовала взыскать с «Больницы РЖД-Медицина» компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб., расходы на обследование и лечение в размере 139 550 рублей.



«Всё изложено правильно, — сказала Татьяна Севостьянова, когда судья дал ей слово. — Единственное, что мне хотелось отметить — это работа нашей поликлиники». Женщина рассказала, что у нее возникали проблемы с тем, как с ней обращались врачи в поликлинике, что они не направляли на рекомендованные обследования, она не могла получить помощь в должном объеме. «После флюорографии в январе 2024 года меня не оповестили о том, что мне нужно сделать КТ. Меня также не оповестили и о том, что мне было рекомендовано МРТ по итогам приема у невролога», — заметила Севостьянова. По её словам, помощь в итоге она получала в Санкт-Петербурге, где проходит экспериментальное лечение.

«Вы предъявляете требования о компенсации морального вреда в связи с тем, что при проведении флюорографии в 2024 году вас не поставили в известность, что вам необходимо пройти какие-то исследования, поскольку есть подозрение на что-то там?» — уточнил судья. «Да, я не знала об этом», — ответила женщина.

«Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что в РЖД никаких мер не предпринимали после того, как у вас фактически был установлен диагноз?» — задал еще один вопрос судья. «Как всё получилось, — рассказала Татьяна Севостьянова. — Мне нужно было сдать анализы для подготовки операции. Но у меня появился кашель. И поэтому я врачу-терапевту сказала: „Можно мне сделать флюорографию досрочно?“ Она, конечно, меня без проблем направила. Когда получили снимок, женщина, которая делала флюорографию, пригласила меня в кабинет, где стоит компьютер. Она говорит: „Посмотрите, какое у вас лёгкое“. А у меня половина лёгких прямо затемнено было, чёрное. Вот отсюда всё и пошло. А так бы никто бы не узнал, если б я не обратилась».





Судья уточнил, кто именно направил после этого пациентку в федеральный центр онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что попросила об этом в больнице РЖД, потому что слышала, что там лучше обследования и лечение. «Там качественно в том плане, что и лекарства можно получить, и какие-то рекомендации. Если нужно будет, могут куда-то направить. И меня направили на клинические испытания», — рассказала Татьяна Дмитриевна.

«А здесь, в Калининградском онкоцентре, не делают этого, правильно я понимаю?» — поинтересовался судья. «Здесь нет препаратов, которые я сейчас получаю. А если и есть, то нет гарантии бесперебойного обеспечения ими. Я интересовалась этим вопросом у главного химиотерапевта области», — объяснила женщина. Она рассказала, что экспериментальное лечение ей предложили в центре им. Петрова, проводит его российская фармацевтическая компания.

У судьи возникли вопросы, почему в НИМЦ им. Петрова Татьяне Севостьяновой пришлось платить за обследования. «Мне дали направление, что оно на госпитализацию и консультацию, слово „обследование“ там не было подчёркнуто. Поэтому получается, что я получила направление только на консультацию и на госпитализацию», — рассказала она.

«У вас там требовали деньги платить за эти все обследования?» — спросил судья.

«Нет, ну как они требовали... — засомневалась женщина. — У меня в легких было 5 л 200 г жидкости, надо было откачивать. Как я поеду из Петербурга назад домой брать для этого направление? Я уже задыхалась просто-напросто и не могла ходить. Поэтому я думала, что надо было согласиться... Получается так, что направление неправильно оформлено было. Если бы там было подчёркнуто слово „обследование“, тогда бы мне предложили обследоваться. И плюс ко всему, я так понимаю, надо указывать каждую область обследования, что нужно конкретно обследовать». Она уточнила, что о неправильно оформленном направлении от больницы ей сказали в федеральном центре.

Судья зачитал заключение, выданное федеральной клиникой, и поинтересовался, предлагали ли пациентке в Санкт-Петербурге бесплатно оказать помощь: «Или они вам сказали: „Надо платить деньги за исследование“?»

«Они мне как сказали: „Раз нет направления на обследование, только платно“. Ещё врач так сказал: „Давайте я вам подчеркну слово „обследования“ в направлении. Если пройдёт это в регистратуре, тогда было бы хорошо, что вам сделали бесплатно. Но я сомневаюсь, что это примут в регистратуре“. Я спустилась в регистратуру, там сразу посмотрели, что в направлении слово „обследование“ подчёркнуто от руки. Они сказали: „Мы это направление не примем“».

«То есть они по цвету ручки определили?» — удивился судья.

«Нет, в выданном больницей направлении в компьютере подчёркивают то, что нужно пройти», — пояснила Татьяна Севостьянова.

После этого судья передал слово ответчику. Юрист больницы сказал, что их сторона считает: требования не подлежат удовлетворению, основания изложены в письменных возражениях. «Кроме того, считаем, что вина причинения вреда здоровью ЧУЗ „РЖД-Медицина“ отсутствует, поскольку вред здоровью причинён наличием, возникновением и развитием онкологического заболевания. К сожалению, на сегодняшний день его генетика мало изучена», — пояснил юрист.

Что касается направления в НМИЦ им. Петрова, то, по словам юриста, направление на госпитализацию предусматривает проведение всех обследований больницы, которая госпитализирует пациента. Он также обратил внимание, что НМИЦ им. Петрова работает в системе ОМС и дополнительные обследования пациентке должны были делать в рамках программы госгарантий.

Слово взяла представитель страховой компании, в которой Татьяна Севостьянова застрахована по ОМС. «Вы считаете, что на момент выдачи вот этого направления диагноз был установлен? — спросила она у юриста больницы. — Пациентку направляли на госпитализацию для лечения?» Она также спросила, достаточным ли был набор исследований, которые имелись на руках у пациентки.

«Диагноз был установлен врачом-онкологом, она уже ехала по направлению, были готовы исследования, был диагноз. Процесс обследования, конкретных процедур назначает лечащий врач при госпитализации. Если ему нужны дополнительные сведения, они назначаются при госпитализации», — настаивал юрист.

Судья предложил завершить спор и зачитать бумагу, которая пришла из федерального медицинского центра. Из неё следовало, что Татьяне Севостьяновой оказали платные медуслуги в амбулаторных условиях в соответствии с заключённым договором на оказание платных услуг. Центр онкологии в рамках ОМС оказывает только отдельные медицинские услуги по соответствующим тарифам, действие которых распространяется на учреждение. «Для других диагностических исследований, а также амбулаторного приёма врачей-специалистов объёмы предоставленной медицинской помощи и финансовых средств по ОМС в учреждении не распространяются», — говорилось в ответе.

Также в федеральном центре сообщили, что по правилам маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Калининградской области пациент с целью уточнения диагноза и проведения онкологического консилиума должен направляться в региональный онкологический центр, в том числе с применением телемедицинских технологий в сложных случаях лечения.





«Вопрос госпитализации [в НИМЦ им. Петрова] не обсуждался ввиду отсутствия диагноза на первичных приёмах врача-онколога. Пациент был недообследован на момент обращения, — говорилось в письме. — Госпитализация в НМИЦ им. Петрова осуществляется на основании всех выполненных исследований, посещения профильных специалистов, проведения консилиума с участием онколога, радиолога, химиотерапевта, на основании которого будет принято решение о возможности и целесообразности лечения в учреждении».

«Вот такой ответ дали, — констатировал судья. — То есть решать вопрос о госпитализации могут только врачи, которые госпитализируют данное лицо. Кроме того, они тут указали о том, что пациент поступил в недообследованным, без уточнённого диагноза».

Представитель страховой компании поинтересовалась у ответчика, связывается ли больница РЖД с федеральными центрами перед тем, как отправлять пациентов к ним на госпитализацию, и есть ли какая-то обратная связь. «Конечно, связываемся. Вероятнее всего, что обратная связь есть, я уточню», — ответил представитель больницы.

«Суд определил подготовку по делу окончить, назначить основное судебное», — вынес вердикт судья.

После заседания Татьяна Севостьянова рассказала корреспонденту «Нового Калининграда», что у неё немало претензий к поликлинике, к которой она приписана. Её не извещали о том, что были рекомендации сделать МРТ, были проблемы с дерматологом. Кроме того, возникли сложности с больничным — терапевт в поликлинике отказывался его продлевать, ссылаясь на то, что Татьяна Дмитриевна должна «находиться на инвалидности», а не работать. И ей пришлось самой искать в интернете информацию и доказывать врачу, что она имеет право работать и находиться на больничном. «Получается, что меня уже просто там списали со счетов», — рассказала она. Татьяна Севостьянова интересовалась возможностью лечения в Калининградской области, была на приеме у главного химиотерапевта: «Но она мне не гарантировала, что препараты будут бесперебойно. Да и я там видела людей, онкобольных, которые были вынуждены покупать положенные им государством бесплатно лекарства за свой счёт. А это очень немалые суммы».

Затем Татьяна Дмитриевна поспешила в аэропорт — предстояла очередная поездка в Санкт-Петербург. Она летает на капельницы раз в три недели. Билеты на самолёт семья покупает за свой счёт, останавливается женщина у бывшего выпускника, когда-то учившегося у нее в музыкальной школе. «Мир не без добрых людей», — заметила она.



Основное судебное заседание назначено на 18 мая.

Комментарий главврача ЧУЗ «РЖД-Медицина Калининград» Людмилы Сиглаевой:

— На ваш запрос о предоставлении точки зрения на судебное разбирательство по исковому заявлению Калининградского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры в защиту интересов Севостьяновой Татьяны Дмитриевны к ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград" сообщаем, что учреждение здравоохранения не согласно с предъявленными к учреждению здравоохранения исковыми требованиями.

Полагаем, что судом, с учетом представленных сторонами материалов и доказательств, будет проведено объективное, всестороннее судебное разбирательство и вынесено решение в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», личный архив Татьяны Севосьтяновой