Кровь не имеет льгот: как живёт сегодня областная Станция переливания

Новая рабочая неделя на областной станции переливания крови началась с воздушных шариков в вестибюле: ждали губернатора и его подчиненных. Главврач Нина Кабанчук, работающая здесь около полувека, провела их по станции и рассказала, как обстоят дела с кровью в Калининградской области. На экскурсии побывал и корреспондент «Нового Калининграда».

Как выяснилось, шарики в этот день надули не только ради высоких гостей. «С 2007 года 20 апреля мы отмечаем Национальный день донора», — рассказала Нина Кабанчук. Эту медицинскую организацию она возглавляет уже 47 лет, а работает здесь все 49. «И то, что к нам в этот день пришли такие высокие гости, надеюсь, говорит о том, насколько возросла значимость Службы крови. Для Калининградской области очень важно, чтобы у нас было все самое лучшее. Почему? А потому что из-за нашего эксклавного положения нам никто ничего не привезет из „большой России“ в случае экстренной необходимости», — пояснила она.Как пояснила Нина Кабанчук «Новому Калининграду», кровь не имеет льгот при перевозке и, к сожалению, как и обычные товары, должна проходить таможенное оформление. То есть о какой-либо оперативной доставке в случае чего речи не идет. Так что собственный банк крови калининградцы пополняют только за счет добровольных доноров.

Каждый день на станцию за новыми запасами различных компонентов крови приезжают по 30 машин и больше из всех крупных медучреждений региона.

«Бывает, из одной больницы и по 2-3 раза в день приезжают, если, не дай бог, поступил пациент с серьезной травмой, связанной с большой кровопотерей, — говорит Нина Кабанчук. — И здесь мы можем справиться только своими силами, никто ничего нам оперативно через границу не перешлет. К примеру, срок годности у заготовленных тромбоцитов всего пять суток. А представьте, что они могут понадобиться прямо сейчас умирающему ребенку с лейкозом. Провезти их через таможню быстро не сможем. К примеру, раз в квартал мы отправляем по 500 литров плазмы в Центр крови в Ивановскую область. И это всегда очень сложная процедура, связанная с таможенным оформлением, получением сертификата соответствия нашего региона и т.д. Просто это не сделаешь. Нужно подготовить, отправить... Но все равно это делаем, так как взамен получаем дорогостоящие альбумин и иммуноглобулин, которые нужны нашим больным. И большое спасибо руководству региона, что финансируют нашу деятельность стабильно. Мы не плачем в этом плане и можем приобретать дорогостоящее оборудование».

На сегодня в Калининградской области по итогам 2025 года зарегистрировано 11 000 доноров. Благодаря им станция заготовила 9,5 тонн крови. «И вся эта кровь была переработана на компоненты и на 100% обеспечила потребности местной лечебной сети, — продолжает главврач. — По статистике, каждый третий тяжелобольной, поступающий в стационар, может вылечиться только благодаря тому, что применяются компоненты крови. И это работа наших сотрудников и наших прекрасных доноров».

Поэтому, показывая гостям станцию, Нина Кабанчук больше рассказывала, что у них есть, что приобретено в последние годы. Например, осенью 2025-го купили за 18 млн руб. аппарат для автоматизированной системы переработки крови, позволяющий всего за 17 минут разделить ее на составляющие высокого качества и заменивший собой два массивных агрегата. «Здание у нас маленькое, построенное по типовому проекту еще 60 лет назад, но разместили мы в нем все, что нужно для работы», — продолжает экскурсию Нина Кабанчук.

По ее словам, многие процессы сегодня в работе компьютеризированы, чтобы избежать пресловутого человеческого фактора. «Кроме того, все применяемые для забора крови материалы одноразовые и стерильные. Мы руками, как было раньше, ничего не делаем. Заразиться донорам невозможно», — говорит главврач. По ее словам, кровь большинство добровольцев сдают не чаще одного раза в два-три месяца. «К примеру, эритроциты у человека восстанавливаются через 60 дней. Если донор сдаст кровь раньше срока, то ее при проверке не пропустит компьютер. Мы не должны навредить ни больному, ни донору», — поясняет Кабанчук.

В праздничный понедельник на станции было довольно многолюдно. Только в очереди в регистратуру стояло около десяти человек. Среди них и так называемые дефицитные доноры.

«Я родила ребёнка, и у нас с ним случился резус-конфликт, у меня отрицательная кровь, а у ребёнка — положительная, — рассказала калининградка Валерия. — Во время беременности начали образовываться антитела, которые по какой-то причине мой организм продолжает производить и после родов. Ничего такого раньше не наблюдалось. Поэтому сейчас из моей крови производят иммуноглобулин, который может помочь тем будущим мамочкам, у кого есть проблемы с резус-конфликтом».

Еще одного редкого донора — Евгения — мы застали в кабинете. У него, как пояснила сотрудница Службы крови, очень ценные тромбоциты. И в этот день мужчину специально пригласили на станцию, так как из Детской областной больницы поступила срочная заявка именно на этот компонент.

«Надо награждать таких дефицитных доноров», — высказался губернатор, познакомившись с Евгением.

«Их и награждают, — ответила Нина Кабанчук, — Мы вообще своих доноров холим и лелеем».

Как оказалось, список «особенных доноров» на этом не завершился. Уже на встрече с коллективом станции губернатору рассказали, что в прошлом году именно в нашем регионе нашли донора, который обладает уникальным геномом. «С 2022 года все наши образцы мы отправляем в Институт переливания крови в Киров, где их типируют и создают регистр доноров костного мозга, — рассказала Нина Кабанчук. — И в 2025 году нам оттуда сообщают, что среди присланных образцов найден донор с ранее не встречавшимся геномом».

Как уточнила «Новому Калининграду» завотделением лабораторной диагностики станции Ирина Днестрянская, все клетки крови человека разбиты по системам. «Одна из них называется HLA. И найденный у донора фенотип — НLA — очень редкий среди встречающихся, причем не только у нас, но и во всем мире. Про него уже написали в международном медицинском журнале „HLA“ (официальный журнал Европейской федерации генетики — прим. „Нового Калининграда“), что такой редкий геном, который прежде никогда не встречался, теперь найден в Калининградской области. И если в России появится больной с таким же редким фенотипом, которому потребуется пересадка костного мозга, то для него уже есть донор», — рассказала она.

Кстати, сбор образцов крови для федерального регистра доноров костного мозга — это относительно новое направление деятельности Службы крови. «В специальном аппарате мы накапливаем пробы, сданные нашими донорами возрастом до 35 лет для пополнения общероссийского регистра. В прошлом году около 7,5 тыс. человек уже стали такими донорами и спасли жизни 21 больному, кому требовалась пересадка костного мозга».

По словам Нины Кабанчук, эти первые попадания — 21 из 7500 проб — большая удача. «Найти своего генетического близнеца на самом деле очень трудно. И если калининградцы согласятся прийти на станцию и сдать всего 4 мл крови, это поможет спасти чью-то жизнь». А в состав крови калининградцев Нина Кабанчук, проработавшая на станции без малого полвека, очень верит.

По ее словам, Калининградская область — особенная. Ведь когда в небольшом замкнутом регионе годами перемешиваются около 130 проживающих здесь национальностей, это рождает очень богатые вариации для выбора. «У нас можно найти то, чего нет в других регионах», — убеждена она.

Традиционно на встречах с работниками медучреждений каждый очередной глава региона спрашивает их о зарплате. Алексей Беспрозванных не стал исключением. «Врачи-биологи — 125 632 руб., — начала зачитывать отчет бухгалтер организации. — Средний персонал — 74 084. Младший медперсонал 63 164. Средняя зарплата по учреждению составляет 72 562 рублей. Все стабильно выплачивается, в том числе премии к праздникам и поквартально».

И все же проблемы есть. На вопрос губернатора, в чем нуждается Служба, ее работники попросили купить автобус для поездок бригады на заготовку крови по области. «У нас есть мобильный комплекс для заготовки крови, но ездить в нем бригаде нельзя. А наш автобус очень старенький, ему 12 лет. Нам нужен такой, чтобы можно было внутрь поставить и холодильник, и шкафчики», — попросили они.



Беспрозванных пообещал вопрос решить. Как и поспособствовать с ремонтом асфальтового покрытия. «Это моя боль, — призналась Кабанчук, — а моя мечта — это чтобы у нас был фасад красивый. Я вот в мэрию обращалась как почётный гражданин Калининграда — к главе города Олегу Аминову. Он мне сказал, что как почётного гражданина меня любит, но ремонт так и не сделал».

А еще Нина Августовна обижается за весь коллектив, что их очень важную работу часто не видят. «Меня всегда это обижает, — пожаловалась она губернатору. — Например, в больницу три года назад привезли ночью мальчишку 17-летнего, его пырнули ножом, и он умирал от обильного кровотечения. Мальчик потерял больше 50% объёма крови, и наша станция работала всю ночь, чтобы подготовить ему нужный состав компонентов в достаточном объеме. Слава богу, ребенок выжил. А потом его показывают по телевизору, где он говорит: „Спасибо врачам...“ Я вот страшно расстроилась — про нас даже не вспоминают никогда. А что бы сделали врачи без нас? Какой бы ты ни был профессор, а если тебе нечем лечить...»

Губернатор попросил главврача станции переливания крови не расстраиваться и поблагодарил сам от лица всех калининградцев.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и пресс-службы правительства области «Новый Калининград»