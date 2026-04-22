Свободная зона и спасение Фридрихсбургских ворот: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя апреля.



Обычно советские газеты писали в эти дни о подготовке к празднованию 1 Мая. В конце апреля 1991 года они тоже не обошли вниманием эту вечную тему. «Нынешний Первомай калининградцы отметят без традиционной демонстрации трудящихся, — сообщалось в никем не подписанной передовице „Маяка“. — Правильное это решение, принятое городскими властями, наверняка найдет у большинства трудящихся понимание. И многие вздохнут с облегчением. Ибо это добровольно-принудительное мероприятие, особенно в последние годы, превращалось в лукавый фарс. Знали, что демонстрировать нечего, но шли на демонстрацию, чтобы не иметь неприятностей от администрации. Кричали „ура“ в ответ на лозунги с трибуны и тут же смеялись над этими лозунгами. Так что лучше уж не лукавить. А закордонные народы, „борющиеся за свою свободу и независимость“, которым мы обычно демонстрировали нашу солидарность, будем надеяться, на нас не обидятся. При всем сочувствии к их героической борьбе, у нас самих сегодня забот в борьбе за выживание — выше головы...»

При это в статье отмечало: что праздник — есть праздник, поэтому имеет смысл «с семьей или в одиночку погулять в парке, сходить в кино, а то махнуть в лес или к морю».





Калининград. Первомайская демонстрация. 1980 год. Автор — Е.Чепинога. ГАКО.

В «Калининградской правде» центральный материал 30 апреля был посвящен другой теме — созданию Свободной экономичной зоны. У репортажа с внеочередной сессии областного Совета, где осуждался этот животрепещущий вопрос, было сразу несколько маститых авторов — Вадим Минин, Борис Нисневич, Леонид Родименко. И назывался он солидно — «СЭЗ: Проблемы и надежды». О надеждах в своих выступлениях говорили первый секретарь обкома КПСС, председатель Совета народных депутатов Юрий Семенов и профессор, ректор Всесоюзного института повышения квалификации работников и специалистов рыбной промышленности Юрий Маточкин (будущий губернатор Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»), а вот на проблемах остановился депутат Владимир Никитин (будущий депутат Государственной Думы — прим. «Нового Калининграда»), который, по словам авторов статьи, вернул ситуацию на исходные позиции, поставив вопрос ребром: «А нужна ли нам зона вообще?»

«Все, что сегодня представлено, на его взгляд, красивая сказка под названием „свободная экономическая зона“ и попытка несколько лет кормить людей обещаниями о будущих „валютных и колбасных дождях“, — передают позицию Никитина авторы публикации. — „Торговать и веселиться будут одни, а возможность „подсчитать и прослезиться“ достанется другим“. Имеют ли шанс на валюту учителя и врачи, пенсионеры? Задаваясь этим и другими подобными вопросами, депутат сделал такой вывод: принятием решения о создании СЭ3 мы создаем поле острых конфликтов — социальных и хозяйственных, стимулируем не хозяйственную активность, а валютную лихорадку. Он предложил вопрос о направлении ходатайства в Верховный Совет РСФСР о создании СЭЗ решить путем референдума».





Ул. Кирова и здание Областной Думы. Примерно 2000 год. Автор — А.Бахтин. ГАКО.



Но возобладала другая точка зрения. Завершается статья так: «По итогам обсуждения сессия приняла соответствующее решение, в котором одобрены проекты постановлений Верховного Совета РСФСР „О создании в Калининградской области свободной экономической зоны“, Совета Министров РСФС „О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны в Калининградской области“ и „Положение о свободной экономической зоне в Калининградской области“. После доработки они будут направлены Верховному Совету и Совету Министров РСФСР».

Остается только напомнить, что Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Янтарь» была создана 25 сентября 1991 года постановлением Правительства РСФСР. В 1996 году был принят федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

Газета «Проспект Мира», тем временем, решила обратить внимание на то, что студенты КТИ (ныне КГТУ — прим. «Нового Калининграда») стали меньше выпивать. «Антиалкогольная кампания в КТИ близится к успешному завершению, — сообщается в рубрике „В коридорах альма-матер“. — Если в 1989 году в медвытрезвителе побывало девять студентов, то в 1990 году незадачливых посетителей было всего пять. С начала текущего года лишь один студент нашел себе пристанище в известном заведении. Многотиражка КТИ писала, что „институт может добиться абсолютного исключения из жизни коллектива позорящих его явлений“. При этом отмечается, что продолжают пропадать стаканы из институтской столовой. Из приобретенной недавно партии из тысячи штук осталось всего двести».

В КГУ (ныне — БФУ имени Канта — прим. «Нового Калининграда») стаканы в буфетах не пропадали, потому что буфеты по большей части были закрыты. В борьбе за трезвость КГУ тоже достиг больших успехов. «В медвытрезвителе с начала учебного года заночевал только один человек, имеющий отношение к КГУ, да и тот не студент, а кочегар одной из университетских котельных», — сообщается также в заметке.





Конкурс красоты в Гвардейске. 1989 год. Автор — О. Сигнатулин. ГАКО

Снижение потребления алкоголя у студентов вполне объяснимо. У них появились новые развлечения. В частности, разнообразные конкурсы красоты. Буквально на следующей странице «Проспекта Мира» помещена статья под названием «Сохраняйте улыбку», в которой рассказывается об отборе кандидатов на участие в конкурсе «Мисс колледж-91».

Из текста не очень понятно, кто являлся организатором этого мероприятия. Указан телефон фирмы «Понарт», но что она собой представляла, в статье не уточнялось. Зато много внимания уделено моральному облику претенденток. «Трое из пришедших, к сожалению, уже в таком юном возрасте успели выйти замуж, и им, естественно, пришлось распрощаться с надеждами на участие в шоу, — отмечается в статье. — Кстати, обмануть членов жюри на предмет нахождения в законном браке практически невозможно — люди они опытные, которым отсутствие обручального кольца на пальце еще ни о чем не говорит. Кроме того, не нужно забывать и о том, что на следующих этапах в случае возникновения сомнений возможна проверка паспортных данных. Но это к слову...».

К морали призывала и статья в «Калининградской правде» под названием «„Генералы“ янтарных карьеров». Речь, как можно догадаться, о нелегальных «янтарщиках».

«Директор здешней (в поселке Янтарный — прим. „Нового Калининграда“) школы Т. Н. Кривчук в отчаянии: поколение за поколением учеников становятся на преступный путь, на промысел сбегают чуть не целыми классами, — пишет журналист Юрий Кочкуров. — Мальчики не знают счета деньгам. До поздней ночи на дискотеке их ждут такси... Идет моральный распад личностей. Это, так сказать, молодые „генералы янтарных карьеров“. А вот тоже они, только уже вконец опустившиеся, непрерывно пьяные, доходящие в своей глупенькой радости от больших и легких денег до откровенно скотского существования. Вот они сидят у магазина в Приморске. На грязном столе —остатки еды, мешки с янтарем, куча денег. Одновременно идут и торг, и пьянка, и игра в секу».

Автор предрекает этим молодым людям раскаяние в будущем. Но пока ... «Как и прежде, хлопают в Янтарном днем и ночью дверцы такси: „генералы янтарных карьеров“ празднуют удачу, — продолжает автор. — И уже не десятки, не сотни, а тысячи людей живут преступным промыслом. Кому это выгодно? Вопрос прямой и нелицеприятный. Но жизнь учит, что смотреть на её явления надо именно через этот окуляр. Ведь мы, калининградцы, живем, образно выражаясь, на золоте, а сами, извините, ходим без штанов и до слез радуемся гуманитарной помощи».





Фото Фридрихсбургские ворота. 1989 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО



Впрочем, не только янтарь можно назвать калининградским золотом, памятники истории тоже достойны такого эпитета. Однако многие из них 35 лет назад находились в весьма печальном состоянии. Например, на грани полного разрушение находились Фридрихсбургские ворота. О попытке их спасти рассказывала статья в «Калининградке» под названием «Проявить здравый смысл». Сделать это должен был, по мнению автора публикации Н. Николаевой, Калининградский горисполком, который отказывался выделить памятнику истории земельный отвод.

«С марта 1990 года Фридрихсбургские ворота переданы в аренду культурно-историческому центру „Пруссия“, который взялся за проведение необходимых ремонтно-реставрационных работ. А до этого памятник арендовала автоколонна Nº 1114, эксплуатируя его беззастенчиво и небрежно, — рассказывала автор. — И после расторжения арендного договора не так-то просто оказалось автоколонну „выжить“ с исторической территории. Наконец, свершилось и это. Однако обществу „Пpyccuя“ досталось тяжелое наследство, сооружение доведено до аварийного состояния, обезображено поздними переделками и перестройками. Бетонные звезды, оставленные прежними хозяевами на фронтоне, — только один из нелепых знаков этого неуважительного отношения. А были здесь еще и баня с сауной, и мастерские...».

Н. Николаева отметила, что общество «Пруссия» немало сделало для того, чтобы привести ворота в более-менее нормальное состояние, но вокруг них продолжала кипеть хозяйственная деятельность, которая наносила памятнику вред. Запретить же её было невозможно, потому что у исторического объекта отсутствовал свой земельный отвод. Решить этот вопрос было в силах горисполкома, но дело почему-то тормозилось.

«Поэтому, — писала Н. Николаева, — председатель областного отделения Фонда культуры Ю. Иванов, начальник управления культуры облисполкома И. Гречко, заместитель председателя областного отделения ВООПИК (Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры — прим. «Нового Калининграда») Н. Ковалев, начальник научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры А. Бойко и председатель культурно-исторического центра «Пруссия» А. Валуев, подписавшие обращение, призывают депутатов горсовета «решить в самое ближайшее время вопрос об отводе земельного участка для памятника архитектуры республиканского значения „Городские ворота Фридрихсбургские“, чтобы дать возможность немедленно приступить к его дальнейшей реставрации и благоустройству территории».

Впрочем, зримых результатов, насколько можно судить, эта петиция не принесла. Как сообщает Государственный архив Калининградской области на свое страничке ВКонтакте, реставрация Фридрихбургских ворот началась после того, как в 2002 году они получили статус объекта культурного наследия федерального значения. В марте 2007 года их передали Музею Мирового океана, и через четыре года они, отреставрированные, стали частью историко-культурного центра «Корабельное воскресение».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области