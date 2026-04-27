«Балтийское долголетие»: чему калининградские пенсионеры могут научиться бесплатно

Пенсия — это далеко не всегда внуки, огород и очереди в поликлинику. Часто выход на заслуженный отдых — это новая жизнь. Свободного времени становится побольше, поэтому можно начать осуществлять мечты. Правда, финансовых возможностей для этого у российских пенсионеров не так много. Журналист «Нового Калининграда» выяснила, чем пожилые люди могут бесплатно себя занять, и оказалась приятно удивлена обилием вариантов.



Далеко ходить не пришлось. Редакция «Нового Калининграда» расположена в центре города в бывшем производственном здании с множеством офисов. За приоткрытыми дверями — керамическая мастерская, ателье, фотостудия и даже настоящий танцзал. А в соседнем с нами помещении разместилась студия, из которой постоянно слышится то пение, то смех, то громкая танцевальная музыка. И собираются там... люди в солидном возрасте и довольно приподнятом настроении. Часто наблюдаю, как они делятся впечатлениями, пока идут до лифта.



Руководит студией деятельный и весьма целеустремленный человек — Марина Якупова. Тринадцать лет назад она переехала в Калининград с Дальнего Востока. Здесь же сначала устроилась работать в банк, а потом все же решила начать свой бизнес — преподавать китайскую оздоровительно-дыхательную гимнастику пожилым людям. Опыт в этом деле у нее был. Отец-медик обучался и совершенствовал искусство внутреннему боевому искусству тайцзи и оздоровительной гимнастике цигун в Китае. Сама Марина занималась этими практиками с 14 лет. Говорит, пришлось начать из-за проблем со здоровьем. А в Поднебесной это вообще повсеместно распространено — народ разного возраста выполняет комплексы упражнений, в том числе дыхательных, прямо на улицах. И продолжительность жизни у китайцев — не в пример нам.

«В 2018 году я начала работать как тренер по цигуну с людьми старшего возраста, — рассказывает Марина. — И назвала организацию „Долголетие в Калининграде“. Это название у меня родилось задолго до того, как появился региональный проект „Балтийское долголетие“. Тут сама идея лежит на поверхности, потому ничего в этом нет удивительного. Начинала я преподавать цигун, но потом, уже в 2019-м, люди захотели заниматься еще чем-то вместе. Например, танцевать. Появились у нас и другие совместные занятия. Ведь на пенсии жизнь у людей не заканчивается. Но тогда мы арендовали залы на конкретное время. Своего пространства, куда можно было бы прийти даже просто за общением, не было. А на самом деле нам всем очень важно именно общаться, и особенно на пенсии, когда жизнь человека практически полностью изменяется».

Свою постоянную студию в центре города Марина создала только после ковида. «Из-за того вынужденного перерыва из 50 подопечных вернулись только семеро (многие решили отказаться от посещений). Пандемия сыграла плохую роль, и мне надо было начинать все заново, — вспоминает она. — И тогда было принято решение, что надо вообще поменять формат — не просто бегать с группой по городу из зал в зал, а взять помещение и сделать в нем формат пространства для общения, такой клуб по интересам. Где проходят интересные занятия, различные мастер-классы, и куда просто можно приходить, общаться и не спешить после занятий уходить, попить чаю. И сегодня многие любят к нам даже прийти пораньше, чтобы перед занятиями просто поболтать, поделиться новостями».

В секции есть платные тренировки. Помимо своего клуба, она работает по программе «Балтийское долголетие» также от министерства спорта с ДС «Янтарный» по направлению цигун, так как не все могут посещать данное направление платно, а желающих оказалось много.

И уже не первый год она участвует в программе «Балтийское долголетие» от министерства социальной политики и на бюджетные средства имеет возможность принимать пожилых людей, для которых занятия в итоге проводятся бесплатно. Конечно, не для всех желающих, а насколько хватает возможности.

В студии всем участникам проекта больше 60. А самому старшему — 85. Причем это мужчина, хотя обычно считается, что женщины активней ходят в подобные секции. «У нас мужчин уже четверо», — говорит Якупова.

«Сегодня люди могут заниматься не только дыхательными практиками, но и танцами, есть вокалотерапия, нейрографика, каллиграфия. Уже сложился большой круг мероприятий, которые проходят на постоянной основе. Ну и плюс мы постоянно приглашаем специалистов из разных сфер», — отмечает она.

Например, в студии уже проходили уроки по возрастному макияжу от Веры Харитоновой, чемпионки мира по лифтинговому, антивозрастному макияжу.

«Было просто потрясающее занятие, — делится Марина. — Все остались очень довольны. Был мастер-класс по рисованию, по гипсовой лепке, нутрициолог интересно рассказывала про питание для старшего поколения. Например, какие продукты можно при гипертонии, холестерине повышенном или сахарном диабете, и чем заменить вредный сахар в булках».

В этом году Марина Якупова вновь заявилась на грант регионального минсоца — на сей раз с проектом «Занятия гимнастикой для мозга», увеличив число групп и участников в каждой.

«У нас, скажем так, складывается тенденция не очень хорошая, — поясняет она свою идею. — Многие люди страдают деменцией. Есть общемировая статистика от ВОЗ, врачи бьют тревогу. Потому что заболевание молодеет. У людей еще не в старом возрасте наблюдаются проблемы с памятью. Возможно, это связано с тем, что нам сегодня не надо много чего запоминать, важную информацию можно записать в гаджет, плюс искусственный интеллект за нас уже много чего начинает делать. В итоге мы ничего не анализируем, не запоминаем. Все чаще вместо нас работают машины. И потому у нас в клубе, например, есть гимнастика для пальцев, развиваем мелкую моторику. Она нужна не только детям, но и пожилым, так как развивает левое и правое полушарие мозга. Я бы, если честно, посоветовала бы ее каждому, потому что важно сохранять активность мозга раньше, чем наступает пенсия».

А гимнастика для мозга может быть многообразной..

«К нам приходят разные преподаватели, — говорит организатор студии. — Например, одна из классных, но в то же время самых простых игр — это составление как можно большего числа слов из одного. И прямо видно результат, когда человек какое-то время этим занимается. К нам дети приводят на занятия родителей с начальной стадией деменции, которые уже стоят на учёте у врачей. И их родные отмечают неплохие тенденции. Но мы, конечно, говорим о стадии, когда человек еще самостоятельно себя обслуживает и когда у него самого есть желание что-то исправить».

Очень хорошо новые нейронные связи в мозге развивают занятия иностранными языками. «Поэтому мы ввели немецкий язык, — говорит Марина. — И здорово, когда в ходе занятий люди могут коммуницировать между собой. У нас тут даже сказки ставят, народ творчески подходит, готовят разную атрибутику, переодеваются. То есть мы здесь, в клубе, создаём некую модель социума, чтобы люди не сидели дома по одному, а весело вместе проводили время и что-то делали. Еще раз повторюсь, человеку общение нужно обязательно. За счет активной жизни в социуме у нас появляются цели, желания, и мы развиваемся, в том числе улучшаем свое психоэмоциональное состояние. Представьте, когда человек, выходя на пенсию, начинает сидеть дома, ему больше ничего не хочется, да ему, бывает, и разговаривать особо не с кем. Именно в такой ситуации человек начинает быстро стареть, постепенно увядает, происходят процессы заболеваний. И наоборот, выходя в социум, мы начинаем многим интересоваться — глаза горят, нам хочется жить. Так что к нам многие просто за общением приходят. Например, дети перевезли родителя на старости к себе в город. А где оторванному от прежней привычной среды найти себе знакомых по интересам, по возрасту? В этом и плюс проекта „Балтийское долголетие“».

Мы с Мариной Якуповой беседуем после того, как в зале прошли занятия по растяжке. И ведь правда, народ не спешит уходить. Вот три женщины сели за столик, налили себе чайку с принесенными из дома сладостями...

«У нас у всех есть какое-то трудовое прошлое, — поделилась со мной одна из них — Елена. — Я экономистом работала, а на пенсии с супругом-военным переехали сюда с Крайнего Севера. Никого в другом городе не знаешь. Садишься дома и понимаешь, что тебе не хватает общения. Ты уже разговариваешь с телевизором или ругаешься с детьми, учишь их жизни, потому что мы вроде бы как более опытные. А надо идти к себе подобным, чтобы просто обмениваться с ними своими мыслями. Здесь мы занимаемся и цигуном, и гимнасткой мозга, и просто наслаждаемся живым общением с интересными людьми».

У Людмилы другая история, она тоже жена военного и переехала в Калининград в 1987 году. «Но в какой-то момент осталась одна, — говорит она. — Дети разъехались. И я начала искать, с кем можно пообщаться, с людьми своего возраста. Нашла этот клуб и для поддержания здоровья, и для общения».

Что интересно, найдя единомышленников, участники клуба собираются уже и вне его стен. Например, у кого-то дома, просто чтобы испечь пирожки. Или некоторое время назад даже появилась идея съездить... в Китай.

«Мы побывали в Харбине, где встречались с мастерами по цигуну, — рассказывают женщины. — Они провели для нас мастер-класс. А потом к нам в Калининград приезжали. Мы для них праздник устраивали и даже русский танец станцевали, чтобы познакомить с нашей культурой. Китайцам так наши сарафаны понравились, что пришлось их подарить».

Немного о программе «Балтийское долголетие»

Как рассказали «Новому Калининграду» в региональном министерстве социальной политики, проект «Балтийское долголетие» был запущен в регионе в 2024 г. В прошлом году он стал частью национального проекта «Семья», и сейчас его реализация продолжается. Суть проекта заключается в том, что различные организации на средства областного гранта создают проекты для людей старшего поколения.



За два года реализации к «Балтийскому долголетию» (2024 и 2025) в нашем регионе присоединились свыше 30 тысяч жителей области — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. «Большая часть участников проекта — люди в возрасте 65 лет и старше. Особой популярностью пользуются экскурсии по области и аквааэробика в спортивных центрах. Востребованы и такие направления, как верховая езда, спортивные занятия (йога, пилатес, гимнастика), уроки красоты. Кроме того, есть запрос на „мужские“ активности — например, участники заявляли о желании заниматься рыбалкой», — рассказали в министерстве.

По данным властей, в 2026 году на первый грантовый конкурс поступило 432 заявки от организаций, желающих реализовывать социально значимые проекты. Эксперты межведомственной комиссии оценивали каждый из них.

В этом году будет проведен также второй грантовый конкурс.

В 2024-м было реализовано 287 проектов, в 2025-м — 140, но они стали более масштабными в сравнении с предыдущим годом. Одна из причин — правительство увеличило максимальную сумму гранта для участников с 500 тысяч до миллиона рублей.

«Поэтому организации смогли предоставить свои услуги большему числу граждан (по итогам 2024 году в проекте участвовали 22 тысячи граждан, по итогам 2025 года — 31 тысяча). Общий грантовый фонд проекта также увеличился. Если в 2024-м это было 90 млн руб. то в 2026-м — уже 130. Интерес к проекту „Балтийское долголетие“ растет. Многие организации участвуют в конкурсных отборах третий год подряд, презентуя новые проекты и развивая уже действующие ранее. Стать участником проекта могут государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели», — сообщили в министерстве.

Как стать участником «Балтийского долголетия»

«Представители старшего поколения могут самостоятельно записаться на интересующее их мероприятие и посещать занятия или мероприятия в соответствии с графиком их проведения, — рассказали в пресс-службе минсоца. — Все занятия в рамках проекта „Балтийское долголетие“ проводятся бесплатно. Для записи необходимо оформить карту участника проекта „Балтийское долголетие“».



Цифровой документ можно получить онлайн на портале Госуслуг, бумажный выдадут при личном обращении с паспортом в отделении Центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Обладатели карты участника проекта «Балтийское долголетие» не имеют каких-либо ограничений по количеству мероприятий, которые можно посетить.

Где искать расписание занятий

Подать заявку на участие в мероприятиях «Балтийского долголетия» можно через личный кабинет на сайте проекта — https://dolgoletie.gov39.ru. Необходимо пройти в нем регистрацию, где потребуется ввести номер карты участника и фамилию. Далее на сайте в разделе «Афиша занятий» можно будет выбрать интересующую секцию и подать заявку. Информация о записи на секции будет отображаться в личном кабинете пользователя.



Можно сделать проще. Связаться напрямую с поставщиком услуг, узнать о наличии свободных мест и сообщить номер карты участника проекта «Балтийское долголетие». Контакты организаторов можно узнать, выбрав интересующую секцию в разделе «Афиша занятий».

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград» и из архива Марины Якуповой