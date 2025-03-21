Сотрудник без задач: как прошло заседание по делу экс-замминистра здравоохранения

В Центральном районном суде Калининграда 23 апреля продолжилось рассмотрение уголовного дела бывших сотрудников регионального минздрава, которых обвиняют хищении более 2,8 млн рублей. По делу проходят бывшая замминистра здравоохранения Анна Попова, а также Григорий Земляной, Алексей Низола и Екатерина Горбунова. Заседание под председательством судьи Марии Латышевой было посвящено показателям цифровой активности сотрудников медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и свидетельским показаниям. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на последнем заседании суда и попытался разобраться в этой запутанной истории.



По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года Попова вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава Алексеем Низолой и двумя другими лицами — Григорием Земляным и Екатериной Горбуновой. Целью договоренности было трудоустройство Земляного в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан. В период с 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года с расчетных счетов учреждения на счета Земляного были осуществлены выплаты в сумме свыше 2,8 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Министерству здравоохранения Калининградской области причинен ущерб в особо крупном размере.

На очередном заседании одной из первых допросили бывшую сотрудницу отдела по работе с обращениями граждан Вишневскую. Она проработала в МИАЦ около месяца весной 2023 года. Из всех подсудимых свидетельница узнала только Екатерину Горбунову, начальницу отдела, а фамилию Григория Земляного, по ее словам, впервые услышала от следователя. Вишневская сообщила, что устроилась на должность юриста по объявлению, но почти сразу столкнулась с несоответствием условий: при найме речь шла о зарплате около 40 тыс. руб., тогда как трудовой договор предусматривал 12-13 тыс., а остальное должно было начисляться в виде стимулирующих выплат. Причиной скорого увольнения она назвала стиль руководства Горбуновой, охарактеризовав его как непрофессиональный. По словам свидетельницы, в отделе практиковалась система негласного бойкота, а контроль за документами сводился к формальным «придиркам». «Когда ты сделал бумагу, ты даёшь на визирование, она лежит чуть ли не до последнего дня срока, а потом тебе кипой возвращают и говорят: „У вас там пробел не в том месте“. <...> И при этом создаётся просто дикая нагрузка и нервозность», — утверждала Вишневская.

Основные технические подробности сообщил начальник отдела информационной безопасности МИАЦ Александр Лабинович. Он пояснил, что лично познакомился с Земляным лишь в августе 2024 года, когда тот обратился за помощью в настройке рабочего места в одном из кабинетов, хотя, как выяснилось позже, к тому моменту уже несколько лет числился в штате. После этого случая специалисты проверили данные системы контроля доступа. Оказалось, что на имя Земляного заведено три электронных карты-ключа: две из них фиксировали не более двух-трех прикладываний в месяц на протяжении года, а третья, выданная в августе 2024 года, использовалась почти ежедневно. Лабинович сообщил, что отдел безопасности не ведет учет рабочего времени и не обязан выявлять подобные «аномалии», если помещение покидает санкционированный сотрудник.

Говоря об активности в системе «Битрикс» (система для постановки задач и ведения внутреннего электронного документооборота — прим. «Нового Калининграда»), Лабинович отметил, что учетная запись Земляного была создана в октябре 2021 года, но содержала лишь разовый вход для смены временного пароля. Других действий в системе зафиксировано не было. Допрошенный следом сотрудник IT-отдела Николаев уточнил, что при проверке личного кабинета Земляного в «Битриксе» не обнаружилось ни одной задачи для исполнения. Отвечая на вопросы защиты о статусе системы, Николаев пояснил: если поручение не закрыто, оно просто «горит красным» — никаких правовых последствий для сотрудника это автоматически не влечет. Представители стороны защиты неоднократно обращали внимание суда на то, что «Битрикс» в учреждении использовался скорее как мессенджер, а не как полноценная система электронного документооборота с обязательной регистрацией и электронной подписью.

После завершения допросов свидетелей государственный обвинитель перешел к исследованию письменных материалов дела. Были оглашены протоколы осмотра изъятых в МИАЦ документов, включая личные дела фигурантов, должностные инструкции и табели учета рабочего времени. Прокурор зачитывал сведения о вылетах Земляного за пределы области — в Москву и Санкт-Петербург, сопоставляя их с отметками в табелях. Так, согласно оглашенным данным, 3 и 4 октября 2022 года он находился за пределами Калининградской области, однако в табеле эти дни указаны как полностью отработанные. Аналогичные несовпадения выявлены за 27-28 января 2022 года и ряд других периодов. Кроме того, были исследованы аналитические справки о заработной плате Земляного, согласно которым ему регулярно начислялись выплаты за полные отработанные смены и стимулирующие надбавки.

На это сторона защиты заявила, что обвинение, по ее мнению, допускает нарушения порядка представления доказательств: оглашаются приложения к протоколу осмотра предметов (табели, распечатки), в то время как сам протокол осмотра, являющийся неотъемлемой частью, не зачитывается. Адвокаты сочли это ущемлением права на защиту. Судья приняла замечание к сведению, отметив, что оценка всем исследованным документам будет дана в совещательной комнате.

Следующее заседание по делу бывших сотрудников регионального минздрава назначено на 29 апреля.