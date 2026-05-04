Муралы, фильмы и финно-угорская культура: какие проекты получили президентские гранты

Три проекта из Калининградской области стали победителями второго конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Информация опубликована на сайте фонда. Совокупный объем финансирования по трем инициативам с учетом грантов и софинансирования превышает 40 млн рублей. В числе победителей проекты, направленные на формирование патриотического сознания, «сборку культурного кода» региона, а также на сохранение культурного наследия финно-угорских народов.

Наиболее крупную поддержку — 13,834 млн руб. — получил проект «Герои России: ген Победителя», заявленный ООО «Менуа Продакшн». При софинансировании в 7,551 млн руб. общий бюджет проекта составит 21,385 млн руб. Заявка набрала 77,5 балла.

Проект предполагает создание серии из трех документальных фильмов продолжительностью по 26 минут, посвященных участникам специальной военной операции. В числе героев, в частности, Герой России Сергей Чебнев (награжден посмертно) и Герой России Дмитрий Саблин. Помимо производства фильмов, команда планирует их показ на региональном телевидении, распространение в школах и вузах, а также проведение встреч с участием героев и создателей проекта.

Как указано в заявке, проект направлен на «повышение гордости за российских воинов через рассказ об их подвигах» и формирование патриотического сознания, прежде всего у молодежи. Отдельный акцент сделан на идее «гена Победителя» как метафоры исторической преемственности и единства многонационального народа России. География проекта, помимо Калининградской области, включает Мариуполь, Омск, Татарстан и ряд других регионов.

Второй по объему финансирования проект — «ДНК места: мурал-маршрут к 80-летию Калининградской области» — реализует автономная некоммерческая организация «Туристский информационный центр Калининградской области». Размер гранта составил 7,371 млн руб., софинансирование — почти 9,988 млн руб., общий бюджет — 17,359 млн руб. Проект набрал 78 баллов.

Инициатива приурочена к 80-летию региона и предполагает создание 22 муралов — по одному в каждом муниципальном образовании области. На их основе будет сформирован единый туристический маршрут с цифровым сопровождением. Каждый объект планируется снабдить информационными материалами с расшифровкой сюжетов, связанных с локальной историей, героями и символами территорий.

Согласно описанию проекта, ключевая задача — «сборка культурного кода» региона через исследование семейных историй и локальных идентичностей. В заявке отмечается, что сегодня туристическая активность сосредоточена преимущественно в Калининграде и прибрежных городах, тогда как значительная часть муниципалитетов остается вне внимания. Проект, как ожидается, должен перераспределить туристические потоки и усилить интерес к внутренним территориям области. Кроме того, предполагается вовлечение жителей в выбор тем и сюжетов муралов через голосование, что, по мнению авторов, должно повысить уровень локальной идентичности и вовлеченности населения.

Третий проект — «Песни и танцы Земли Родниковой: сохранение и развитие финно-угорского культурного наследия в Калининградской области» — получил грант в размере 699,25 тыс. руб. При софинансировании 735,1 тыс. руб. общий бюджет составит 1,434 млн руб. Заявка набрала 70 баллов. Проект реализует региональная общественная организация «Йолташ» («Дружба»).

Инициатива направлена на сохранение культурного наследия финно-угорских народов, проживающих в регионе, доля которых, по данным авторов, составляет менее 2% населения. В рамках проекта планируется проведение фестивалей, мастер-классов, лекций, выставок и творческих встреч, посвященных традиционным песням, танцам, ремеслам и национальному костюму.

Отдельный блок будет посвящен образовательным программам и формированию устойчивых творческих сообществ — кружков и клубов по изучению финно-угорской культуры. Организаторы подчеркивают, что проект ориентирован на межпоколенческую передачу традиций и развитие межнационального диалога.

«Утрата языковой среды и недостаток практик передачи традиций ведут к ослаблению культурной идентичности, особенно среди молодежи. Проект создает условия для живого освоения и сохранения этих практик», — говорится в заявке.

Все три проекта планируется реализовать в 2026-2027 годах. Отметим, что на второй конкурс было заявлено в общей сложности 35 проектов, 32 из них поддержки не получили.