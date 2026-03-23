Колебания в пределах рубля: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели

В воскресенье, 3 мая, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными за 19 апреля. В целом рынок топлива сохраняет относительную стабильность: большинство операторов либо удержали цены, либо скорректировали их в пределах 0,20-1 рубля. Что изменилось на АЗС за две недели — рассказываем в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») изменения не зафиксированы: АИ-95 — 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» за отчетный период зафиксирован рост по всем позициям: АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 75,99 руб., АИ-92 — также на 1 рубль, до 70,99 руб. Дизельное топливо прибавило 0,70 рубля и стоит 77,69 руб. за литр.

В сети «Идель» отмечено умеренное повышение: АИ-95 подорожал на 0,10 рубля — до 71,00 руб., АИ-92 — на 0,80 рубля, до 66,90 руб. Цена дизельного топлива осталась без изменений — 73,90 руб.

На заправках «Лукойл» рост оказался минимальным: АИ-95 и АИ-92 прибавили по 0,20 рубля и достигли 72,45 руб. и 68,54 руб. соответственно. Стоимость дизеля не изменилась — 80,28 руб. за литр (75,28 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

В сети «Балтнефть» зафиксирована разнонаправленная динамика: АИ-95 подорожал на 0,60 рубля — до 71,89 руб., АИ-92 — на 0,20 рубля, до 67,89 руб. Дизельное топливо прибавило 1 рубль и стоит 76,89 руб. за литр.

На АЗС «Сургутнефтегаз» отмечен сдержанный рост: АИ-95 и АИ-92 увеличились на 0,20 рубля — до 72,41 руб. и 68,53 руб. соответственно. Дизель подорожал на 0,30 рубля — до 78,34 руб.

В сети Teboil изменения не зафиксированы: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, за отчетный период рынок топлива демонстрирует постепенный, но сдержанный рост. Системного подорожания топлива не наблюдается. Разброс цен между операторами остается стабильным, без резких ценовых скачков.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 3 мая, ниже — 19 апреля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (-) 70,00 66,00 (-) 66,00 70,00 (-) 70,00 Р&Н Московский проспект, 81 75,99 (+1 руб.) 74,99 70,99 (+1 руб.) 69,99 77,69 (+0,70 руб.) 76,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 71,00 (+0,10 руб.) 70,90 66,90 (+0,80 руб.) 66,10 73,90 (-) 73,90 «Лукойл» Московский проспект, 6А 72,45 (+0,20 руб.) 72,25 68,54 (+0,20 руб.) 68,34 80,28/75,28* (-) 80,28/75,28* «Балтнефть» Московский проспект, 180 71,89 (+0,60 руб.) 71,29 67,89 (+0,20 руб.) 67,69 76,89 (+1 руб.) 75,89 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 72,41 (+0,20 руб.) 72,21 68,53 (+0,20 руб.) 68,33 78,34 (+0,30 руб.) 78,04 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,99/73,46** (-) 70,99/73,46** 67,65 (-) 67,65 78,04 (-) 78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»