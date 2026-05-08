Семейный бизнес, распродажи и «Шанхай»: что происходит в закрывающемся ТЦ «Барнаульский»

На днях на двери ТЦ «Барнаульский», что расположен в нескольких сотнях метров от самого центра Калининграда, появилось объявление о закрытии. Сменившийся недавно собственник ТЦ попросил всех предпринимателей, арендующих помещения в здании, освободить их до 30 июня, поскольку с 1 июля здесь начнутся строительные работы. Аналогичная судьба ожидает и парковку с обратной стороны здания. Водителям, оставляющим здесь свои автомобили, также необходимо забрать их в срок до 30 июня. В четверг, 8 мая, корреспондент «Нового Калининграда» заглянула в торговый центр, чтобы оценить ситуацию изнутри.



На дверях части магазинов, а также фирм, что занимают верхние этажи, уже вывешены объявления о том, что компании переезжают по новым адресам. В остальном же все еще выглядит как обычно. Охранник у входа встречает немногочисленных посетителей, что ходят вдоль магазинчиков, выставляющих свои товары даже в коридорах: торговые площади у всех небольшие. «Зато и аренда здесь была невысокой, этим центр и привлекал», — поделилась одна из продавцов.

«Тут у многих был семейный бизнес, когда владельцы сами стоят за прилавками. Потому и наценки не такие высокие, как в других магазинах, — рассказывает нам хозяйка магазина швейной фурнитуры Валентина Георгиевна. — Сюда покупатели к нам ходили целенаправленно. Был свой контингент, мы под них даже привозили специально товары. Теперь они спрашивают: а где мы в округе будем покупать нитки и другие вещи для шитья? А ведь реально и негде — центр города. Придется ехать либо в район Центрального рынка, либо на проспект Мира».

Валентина Георгиевна торгует здесь уже 10 лет. «У нас с супругом есть еще две точки, поэтому мы новое место для этой, как другие арендаторы, искать не будем. Просто закроем эту и всё. На „дополнительную пенсию“, думаю, оставшихся двух точек нам хватит».

В магазине постельного белья покупатели интересуются у продавца Светланы, куда планируется переезд. Та лишь разводит руками. «Покупатели знают, куда бежать полотенца покупать, — говорит она. — Я здесь 26 лет за прилавком простояла, иногда во второй точке владельцев — на Сельме. Пока не знаю, куда они переезжать будут, нашли ли новое место. Да и как там торговля пойдет. В этом году как никогда прежде у людей снизилась покупательская способность. Здесь мы хотя бы за счет низкой аренды могли конкурентными быть».

Владелица магазина нижнего белья Марина уже отыскала новое место, но, судя по всему, расстроена. «В ТЦ у Центрального рынка аренда вдвое выше, чем здесь, — говорит она. — Мы на Барнаульской 28 квадратов за 25 тысяч арендовали, теперь придется 50 тысяч платить. Для меня это много. Еще как продажи пойдут, не знаю. Здесь я 21 год отработала. Постоянные покупатели есть, то есть были. Если они за нами не пойдут, по новой начинать все придется».

Хозяйка соседнего магазина сумок, наоборот, нового места не ищет. И весь товар распродает со скидкой. «Я не переезжаю, я закрываюсь, — говорит она. — Не хочу больше работать! Буду балдеть, отдыхать, гулять! — с надрывом в голосе говорит женщина. — А жить я буду на пенсию в 19700! Мои подружки уже поездили по другим торговыми центрам, а теперь рыдают. Аренда выше минимум в 2 −2,6 раза. Я здесь 10 000 платила. Сейчас найти подходящую точку за такую же цену невозможно».

Покупатели, что были днем в четверг в ТЦ, тоже разделились. Одни говорили, что здесь масса магазинчиков, причем рядом с домом, где можно было найти одежду по не самым высоким ценам.

«А у меня другое мнение, — высказалась еще одна покупательница. — Здесь давно все стало каким-то унылым и запущенным. Давно пора приводить и это место в порядок. Ленинский проспект в этой части привели, а вбок свернешь, все по-старому. А мы себя все же европейским городом называем. Ну так и сделайте его европейским! Здесь и здание само по себе некрасивое, и вывески всякие, как угодно на фасад поналеплены. Единого стиля нет, Шанхай один, в общем».































Впрочем, посетителей закусочной, что многие годы кормит калининградцев, это не особо волнует. Людей сюда ходит много, судя по кассовой ленте с пробитыми чеками, что уже протянулась от кассы для пола и как змея скручивается в многочисленные колечки. Работники также подтвердили, что будут съезжать.

Как сообщили продавцы ТЦ, ходят упорные разговоры, что на месте старого центра новый владелец собирается строить жилой комплекс. Участок, ограниченный ул. Барнаульской, Геологической и Космической, имеет площадь 12 654 кв. м. Вид разрешенного использования земли — среднеэтажная (то есть 5-8 этажей) жилая застройка.

«Новый Калининград» обратился к новым собственникам торгового центра и участка за комментариями. «Давайте оставим это пока в тайне для города, чуть позже мы все расскажем. Планируется что-то интересное», — ответила одна из руководителей ООО «АБ ОВО» Мария Терехова.

Редакция также направила запрос в министерство градостроительной политики, чтобы узнать, получали ли там новые владельцы объекта документы для разрешения на строительство. Ответ пока ждем.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»