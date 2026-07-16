Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

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Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.

В юго-восточной части Псковской области — в 205 км от Пскова — расположен небольшой посёлок городского типа Локня. Обойдя большую часть местных продуктовых магазинов, мы рассчитали стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в «Пятёрочке» и «Магните» и сравнили её с калининградской «Пятёрочкой». Итоговая сумма ожидаемо получилась меньше — на 934,5 руб. в локнянской «Пятёрочке» и на 833,9 руб. — в «Магните».

Самую большую разницу мы обнаружили в стоимости куриного филе и яиц. В Псковской области за килограмм филе платят на 210 рублей меньше (359,99 руб.) Десяток яиц первой категории и вовсе дешевле почти в два раза — 62-66 рублей. 

Немного доступнее молочная продукция, впрочем, торговые марки в Псковской области продаются другие, и сравнение носит достаточно условный характер. Совпал лишь производитель макарон — «Макфа». Пачка весом 450 г стоит на 15-23 рубля дешевле. На 10-20 рублей меньше в средней полосе платят за муку, риса, гречку и сахар, на 30 рублей меньше — за 400-граммовую упаковку фарша. Разница в цене тушёной говядины — порядка 100 рублей.

Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84-86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.

Большая часть овощей и фруктов в Псковской области дешевле на 20-60 рублей за килограмм. Апельсины сейчас везде стоят одинаково — 99,99 руб.

Ещё одна тенденция, свойственная магазинам обоих регионов, — наличие пустых или полупустых полок с продуктами, которые сотрудники не спешат заполнять, а также явно испорченных продуктов.

Подробнее — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Пятёрочка» в Калининграде*

«Пятёрочка» в Псковской области**

«Магнит» в Псковской области***

Хлеб

34,99 «Дарницкий», 580 г

15,99 «Дарницкий» (нарезка), «Красная цена», 325 г

41,99 «Дарницкий» (нарезка), 650 г

Молоко, 2,5%, 800 мл


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

50,19 «Красная цена»

39,99

Кефир

72,99 «Залесский фермер» 2,5%, 800 мл


59,99 «Красная цена» 3,2%, 900 г

74,99 «Прасковья Молочкова», 900 г

Сметана, 15%

89,99 «Залесский фермер», 315 г

72,99 «Станция молочная», 300 г

79,99 «Ясь Белоус», 350 г

Творог, 5%

129,99 «Залесский фермер», 200 г


104,99 «Красное знамя», 250 г

104,99 «Славянские кружева», 300 г

Филе куриное, 1 кг

569,99

359,99

359,99

Фарш, 400 г

194,99 «Гвардейский МК», «Свиной»

164,99, свиной рубленый

164,99 «Великолукский МК»

Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г

329,99 «Великолукский МК»

203,99 «Восточный»

239,99 «Главпродукт»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

76,99 «Селяночка»

69,99 «Предпортовая»

59,99 «Предпортовая»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

119,99

61,99

65,99

Рис

49,99

30,49

29,69

Гречка

42,99

39,99

35,59

Макароны, 450 г

84,99 «Макфа»

61,99 «Макфа»

69,99 «Макфа»

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское)

119,99 «Красная цена» (Крестьянское)

119,99 «Магнит» (Крестьянское)

Масло подсолнечное, 1 л

179,99 «Олейна»

139,99 «Олейна»

149,99 «Золотая семечка»

Сахар, 1 кг

89,99

69,99

69,99

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

79,99

83,99

86,99

Лук репчатый, 1 кг

109,99

79,99

95,99

Капуста белокочанная, 1 кг

79,99

49,99

55,99

Морковь, 1 кг

79,99

54,99

49,99

Огурцы, 1 кг

169,99

129,99

129,99

Помидоры, 1 кг

149,99

179,99

179,99

Лимоны, 1 кг

289,99


229,99

249,99

Апельсины, 1 кг

99,99

99,99

99,99

Яблоки, 1 кг

169,99 «Голден»

139,99 «Голден»

119,99 новый урожай

Бананы, 1 кг

159,99

129,99

129,99

Общая стоимость корзины

3740,94


2806,44

2907,04


Чаще всего поставщики торговых сетей в Калининградской и Псковской областях не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах отличается, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер.

*В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 на 9 июля 2026 года.

**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Первомайской, 47 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

***В таблице приведены цены в магазине «Магнит» на ул. Социалистической, 12 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

Текст и фото: «Новый Калининград»

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