Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

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Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.

В юго-восточной части Псковской области — в 205 км от Пскова — расположен небольшой посёлок городского типа Локня. Обойдя большую часть местных продуктовых магазинов, мы рассчитали стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в «Пятёрочке» и «Магните» и сравнили её с калининградской «Пятёрочкой». Итоговая сумма ожидаемо получилась меньше — на 934,5 руб. в локнянской «Пятёрочке» и на 833,9 руб. — в «Магните».

Самую большую разницу мы обнаружили в стоимости куриного филе и яиц. В Псковской области за килограмм филе платят на 210 рублей меньше (359,99 руб.) Десяток яиц первой категории и вовсе дешевле почти в два раза — 62-66 рублей.

Немного доступнее молочная продукция, впрочем, торговые марки в Псковской области продаются другие, и сравнение носит достаточно условный характер. Совпал лишь производитель макарон — «Макфа». Пачка весом 450 г стоит на 15-23 рубля дешевле. На 10-20 рублей меньше в средней полосе платят за муку, риса, гречку и сахар, на 30 рублей меньше — за 400-граммовую упаковку фарша. Разница в цене тушёной говядины — порядка 100 рублей.

Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84-86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.

Большая часть овощей и фруктов в Псковской области дешевле на 20-60 рублей за килограмм. Апельсины сейчас везде стоят одинаково — 99,99 руб.

Ещё одна тенденция, свойственная магазинам обоих регионов, — наличие пустых или полупустых полок с продуктами, которые сотрудники не спешат заполнять, а также явно испорченных продуктов.

Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Пятёрочка» в Калининграде* «Пятёрочка» в Псковской области** «Магнит» в Псковской области*** Хлеб 34,99 «Дарницкий», 580 г 15,99 «Дарницкий» (нарезка), «Красная цена», 325 г 41,99 «Дарницкий» (нарезка), 650 г Молоко, 2,5%, 800 мл

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) 50,19 «Красная цена» 39,99 Кефир 72,99 «Залесский фермер» 2,5%, 800 мл

59,99 «Красная цена» 3,2%, 900 г 74,99 «Прасковья Молочкова», 900 г Сметана, 15% 89,99 «Залесский фермер», 315 г 72,99 «Станция молочная», 300 г 79,99 «Ясь Белоус», 350 г Творог, 5% 129,99 «Залесский фермер», 200 г

104,99 «Красное знамя», 250 г 104,99 «Славянские кружева», 300 г Филе куриное, 1 кг 569,99 359,99 359,99 Фарш, 400 г 194,99 «Гвардейский МК», «Свиной» 164,99, свиной рубленый 164,99 «Великолукский МК» Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г 329,99 «Великолукский МК» 203,99 «Восточный» 239,99 «Главпродукт» Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 76,99 «Селяночка» 69,99 «Предпортовая» 59,99 «Предпортовая» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 119,99 61,99 65,99 Рис 49,99 30,49 29,69 Гречка 42,99 39,99 35,59 Макароны, 450 г 84,99 «Макфа» 61,99 «Макфа» 69,99 «Макфа» Масло сливочное, 72,5%, 180 г 229,99 АО «Молоко» (Крестьянское) 119,99 «Красная цена» (Крестьянское) 119,99 «Магнит» (Крестьянское) Масло подсолнечное, 1 л 179,99 «Олейна» 139,99 «Олейна» 149,99 «Золотая семечка» Сахар, 1 кг 89,99 69,99 69,99 Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 79,99 83,99 86,99 Лук репчатый, 1 кг 109,99 79,99 95,99 Капуста белокочанная, 1 кг 79,99 49,99 55,99 Морковь, 1 кг 79,99 54,99 49,99 Огурцы, 1 кг 169,99 129,99 129,99 Помидоры, 1 кг 149,99 179,99 179,99 Лимоны, 1 кг 289,99

229,99 249,99 Апельсины, 1 кг 99,99 99,99 99,99 Яблоки, 1 кг 169,99 «Голден» 139,99 «Голден» 119,99 новый урожай Бананы, 1 кг 159,99 129,99 129,99 Общая стоимость корзины 3740,94

2806,44 2907,04

Чаще всего поставщики торговых сетей в Калининградской и Псковской областях не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах отличается, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер.

*В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 на 9 июля 2026 года.

**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Первомайской, 47 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

***В таблице приведены цены в магазине «Магнит» на ул. Социалистической, 12 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

Текст и фото: «Новый Калининград»