Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.
В юго-восточной части Псковской области — в 205 км от Пскова — расположен небольшой посёлок городского типа Локня. Обойдя большую часть местных продуктовых магазинов, мы рассчитали стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в «Пятёрочке» и «Магните» и сравнили её с калининградской «Пятёрочкой». Итоговая сумма ожидаемо получилась меньше — на 934,5 руб. в локнянской «Пятёрочке» и на 833,9 руб. — в «Магните».
Самую большую разницу мы обнаружили в стоимости куриного филе и яиц. В Псковской области за килограмм филе платят на 210 рублей меньше (359,99 руб.) Десяток яиц первой категории и вовсе дешевле почти в два раза — 62-66 рублей.
Немного доступнее молочная продукция, впрочем, торговые марки в Псковской области продаются другие, и сравнение носит достаточно условный характер. Совпал лишь производитель макарон — «Макфа». Пачка весом 450 г стоит на 15-23 рубля дешевле. На 10-20 рублей меньше в средней полосе платят за муку, риса, гречку и сахар, на 30 рублей меньше — за 400-граммовую упаковку фарша. Разница в цене тушёной говядины — порядка 100 рублей.
Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84-86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.
Большая часть овощей и фруктов в Псковской области дешевле на 20-60 рублей за килограмм. Апельсины сейчас везде стоят одинаково — 99,99 руб.
Ещё одна тенденция, свойственная магазинам обоих регионов, — наличие пустых или полупустых полок с продуктами, которые сотрудники не спешат заполнять, а также явно испорченных продуктов.
Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Пятёрочка» в Калининграде*
|
«Пятёрочка» в Псковской области**
|
«Магнит» в Псковской области***
|
Хлеб
|
34,99 «Дарницкий», 580 г
|
15,99 «Дарницкий» (нарезка), «Красная цена», 325 г
|
41,99 «Дарницкий» (нарезка), 650 г
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
50,19 «Красная цена»
|
39,99
|
Кефир
|
72,99 «Залесский фермер» 2,5%, 800 мл
|
59,99 «Красная цена» 3,2%, 900 г
|
74,99 «Прасковья Молочкова», 900 г
|
Сметана, 15%
|
89,99 «Залесский фермер», 315 г
|
72,99 «Станция молочная», 300 г
|
79,99 «Ясь Белоус», 350 г
|
Творог, 5%
|
129,99 «Залесский фермер», 200 г
|
104,99 «Красное знамя», 250 г
|
104,99 «Славянские кружева», 300 г
|
Филе куриное, 1 кг
|
569,99
|
359,99
|
359,99
|
Фарш, 400 г
|
194,99 «Гвардейский МК», «Свиной»
|
164,99, свиной рубленый
|
164,99 «Великолукский МК»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г
|
329,99 «Великолукский МК»
|
203,99 «Восточный»
|
239,99 «Главпродукт»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
76,99 «Селяночка»
|
69,99 «Предпортовая»
|
59,99 «Предпортовая»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
119,99
|
61,99
|
65,99
|
Рис
|
49,99
|
30,49
|
29,69
|
Гречка
|
42,99
|
39,99
|
35,59
|
Макароны, 450 г
|
84,99 «Макфа»
|
61,99 «Макфа»
|
69,99 «Макфа»
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
119,99 «Красная цена» (Крестьянское)
|
119,99 «Магнит» (Крестьянское)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
179,99 «Олейна»
|
139,99 «Олейна»
|
149,99 «Золотая семечка»
|
Сахар, 1 кг
|
89,99
|
69,99
|
69,99
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
79,99
|
83,99
|
86,99
|
Лук репчатый, 1 кг
|
109,99
|
79,99
|
95,99
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
79,99
|
49,99
|
55,99
|
Морковь, 1 кг
|
79,99
|
54,99
|
49,99
|
Огурцы, 1 кг
|
169,99
|
129,99
|
129,99
|
Помидоры, 1 кг
|
149,99
|
179,99
|
179,99
|
Лимоны, 1 кг
|
289,99
|
229,99
|
249,99
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99
|
99,99
|
99,99
|
Яблоки, 1 кг
|
169,99 «Голден»
|
139,99 «Голден»
|
119,99 новый урожай
|
Бананы, 1 кг
|
159,99
|
129,99
|
129,99
|
Общая стоимость корзины
|
3740,94
|
2806,44
|
2907,04
Чаще всего поставщики торговых сетей в Калининградской и Псковской областях не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах отличается, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер.
*В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 на 9 июля 2026 года.
**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Первомайской, 47 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.
***В таблице приведены цены в магазине «Магнит» на ул. Социалистической, 12 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.
Текст и фото: «Новый Калининград»
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