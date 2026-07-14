Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной в продаже появился бензин. Литр АИ-95 здесь стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей, дизельное топливо — 95 рублей. Две недели назад топлива на АЗС не было.
На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте во время мониторинга топлива в продаже не оказалось.
На заправке «Идель» на улице Румянцева бензина по-прежнему не было, однако в продаже появилось дизельное топливо по 89,90 рубля за литр.
На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте возобновилась продажа бензина. АИ-95 здесь стоит 73,59 рубля за литр, АИ-92 — 69,68 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла на 75 копеек и составила 82,88 рубля за литр либо 77,88 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».
На «Балтнефти» бензин АИ-95 так и не появился, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля. Стоимость дизеля за две недели не изменилась.
На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появилось дизельное топливо по 82,30 рубля за литр. Бензина во время мониторинга не оказалось.
На «Тебойле» за две недели выросли цены на все виды топлива. АИ-95+ подорожал на 0,73 руб. и теперь стоит 75,59 рубля за литр, АИ-95 — на 0,52 руб., до 72,91 рубля. АИ-92 прибавил 0,36 руб. и стоит 69,21 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,80 руб. — до 80,14 рубля за литр. Во время мониторинга наблюдались небольшие очереди на АЗС, в среднем по 3-4 машины на колонку, только там, где отпускали АИ-95.
Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на «Народной заправке» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 72,91 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо также стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,21 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на «Народной заправке» — по 95 рублей за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,14 рубля.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 20 июля, ниже — 6 июля.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
99,00
(-)
-
|
97,00
(-)
-
|
95,00
(-)
-
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
-
(-)
-
|
-
(-)
-
|
-
(-)
-
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
-
(-)
-
|
-
(-)
-
|
89,90
(-)
-
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
73,59
(-)
-
|
69,68
(-)
-
|
82,88/77,88*
(+0,75 руб.)
82,13/77,13*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
-
(-)
-
|
70,00
(-)
-
|
83,00
(-)
83,00
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
-
(-)
-
|
-
(-)
-
|
82,30
(-)
-
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
72,91/75,59**
(+0,52/0,73 руб.)
72,39/74,86**
|
69,21
(+0,36 руб.)
68,85
|
80,14
(+0,80 руб.)
79,34
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»
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