Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

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Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.

На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной в продаже появился бензин. Литр АИ-95 здесь стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей, дизельное топливо — 95 рублей. Две недели назад топлива на АЗС не было.

На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте во время мониторинга топлива в продаже не оказалось.

На заправке «Идель» на улице Румянцева бензина по-прежнему не было, однако в продаже появилось дизельное топливо по 89,90 рубля за литр.

На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте возобновилась продажа бензина. АИ-95 здесь стоит 73,59 рубля за литр, АИ-92 — 69,68 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла на 75 копеек и составила 82,88 рубля за литр либо 77,88 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».

На «Балтнефти» бензин АИ-95 так и не появился, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля. Стоимость дизеля за две недели не изменилась.

На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появилось дизельное топливо по 82,30 рубля за литр. Бензина во время мониторинга не оказалось.

На «Тебойле» за две недели выросли цены на все виды топлива. АИ-95+ подорожал на 0,73 руб. и теперь стоит 75,59 рубля за литр, АИ-95 — на 0,52 руб., до 72,91 рубля. АИ-92 прибавил 0,36 руб. и стоит 69,21 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,80 руб. — до 80,14 рубля за литр. Во время мониторинга наблюдались небольшие очереди на АЗС, в среднем по 3-4 машины на колонку, только там, где отпускали АИ-95.

Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на «Народной заправке» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 72,91 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо также стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,21 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на «Народной заправке» — по 95 рублей за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,14 рубля.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 20 июля, ниже — 6 июля.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

99,00

(-)

-

97,00

(-)

-

95,00

(-)

-

Р&Н

Московский проспект, 81

-

(-)

-

-

(-)

-

-

(-)

-

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

-

(-)

-

-

(-)

-

89,90

(-)

-

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

73,59

(-)

-

69,68

(-)

-

82,88/77,88*

(+0,75 руб.)

82,13/77,13*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

-

(-)

-

70,00

(-)

-

83,00

(-)

83,00

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

-

(-)

-

-

(-)

-

82,30

(-)

-

«Teboil»

Московский проспект, 242А

72,91/75,59**

(+0,52/0,73 руб.)

72,39/74,86**

69,21

(+0,36 руб.)

68,85

80,14

(+0,80 руб.)

79,34

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»

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