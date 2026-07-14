Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

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Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.



На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной в продаже появился бензин. Литр АИ-95 здесь стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей, дизельное топливо — 95 рублей. Две недели назад топлива на АЗС не было.

На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте во время мониторинга топлива в продаже не оказалось.

На заправке «Идель» на улице Румянцева бензина по-прежнему не было, однако в продаже появилось дизельное топливо по 89,90 рубля за литр.

На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте возобновилась продажа бензина. АИ-95 здесь стоит 73,59 рубля за литр, АИ-92 — 69,68 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла на 75 копеек и составила 82,88 рубля за литр либо 77,88 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».

На «Балтнефти» бензин АИ-95 так и не появился, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля. Стоимость дизеля за две недели не изменилась.

На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появилось дизельное топливо по 82,30 рубля за литр. Бензина во время мониторинга не оказалось.

На «Тебойле» за две недели выросли цены на все виды топлива. АИ-95+ подорожал на 0,73 руб. и теперь стоит 75,59 рубля за литр, АИ-95 — на 0,52 руб., до 72,91 рубля. АИ-92 прибавил 0,36 руб. и стоит 69,21 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,80 руб. — до 80,14 рубля за литр. Во время мониторинга наблюдались небольшие очереди на АЗС, в среднем по 3-4 машины на колонку, только там, где отпускали АИ-95.

Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на «Народной заправке» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 72,91 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо также стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,21 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на «Народной заправке» — по 95 рублей за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,14 рубля.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 20 июля, ниже — 6 июля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 99,00 (-) - 97,00 (-) - 95,00 (-) - Р&Н Московский проспект, 81 - (-) - - (-) - - (-) - «Идель» ул. Румянцева, 2А - (-) - - (-) - 89,90 (-) - «Лукойл» Московский проспект, 6А 73,59 (-) - 69,68 (-) - 82,88/77,88* (+0,75 руб.) 82,13/77,13* «Балтнефть» Московский проспект, 180 - (-) - 70,00 (-) - 83,00 (-) 83,00 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 - (-) - - (-) - 82,30 (-) - «Teboil» Московский проспект, 242А 72,91/75,59** (+0,52/0,73 руб.) 72,39/74,86** 69,21 (+0,36 руб.) 68,85 80,14 (+0,80 руб.) 79,34

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»