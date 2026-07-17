Переосмыслить «символический пустырь»: в мэрии показали сценарии развития площади Победы

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На площади Победы, которую реконструировали в последний раз более двадцати лет назад, грядут изменения. В ходе эфира «ГорПросвета» главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов представил несколько сценариев развития центра города.

Как неоднократно подчеркивал Анисимов, пока речь не идет о конкретном проекте, а представленные решения — повод для дискуссии, в процессе которой власти будут собирать предложения от горожан. Однако некоторые озвученные идеи предполагают довольно заметные изменения привычного облика главной площади города.





Перед началом обсуждения архитектор разделил площадь Победы на три части, первой стала территория в «треугольнике» между Северным вокзалом и Калининградским деловым центром, Советским проспектом и улицей Гаражной. Сейчас ее основными функциями являются парковка и пешеходный транзит. По этой части было предложено больше всего вариантов реорганизации пространства.

По словам Анисимова, пространство фактически лишено рекреационных функций и «пешеходных магнитов», поэтому архитектор предложил несколько вариантов его переосмысления.

Первый вариант предполагает использование парковки для временных городских мероприятий. На представленной схеме на ее месте предлагается размещать новогоднюю елку, центральную городскую ярмарку, каток и временные аттракционы.

«Всё это предлагается именно как временная функция, которая могла быть здесь на месте парковки в то время, когда в выходные эта парковка не так активно используется. И таким образом площадь приобрела бы больше функций именно как городская центральная площадь», — пояснил архитектор.

Были показаны и иные сценарии. Второй вариант основан на концепции КБ «Стрелка», подготовленной еще в 2017 году. Она предполагает сокращение площади парковок, дополнительное озеленение территории и создание более открытого пространства перед колоннадой здания делового центра.





Третий вариант также предусматривает уменьшение парковочных пространств, появление зеленых зон и формирование открытой общественной площади перед бывшим зданием вокзала.





Кроме того, обсуждалась идея организации на этом участке транспортно-пересадочного узла. По словам Анисимова, транспортники рассматривают возможность собрать в одном месте несколько разрозненных остановочных пунктов, что позволило бы пассажирам удобнее пересаживаться между маршрутами.





Отдельный разговор был посвящен центральной части площади — пространству вокруг Триумфальной колонны. Анисимов признал, что большую часть времени территория используется крайне ограниченно, хотя именно она считается главным общественным пространством города.

«Здесь нечего делать, если говорить честно. Все функции, связанные с развлечением, с питанием, с проведением времени горожан, находятся в стороне. То есть здесь такой символический пустырь», — сказал он.

Сейчас центральная часть площади используется для проведения концертов, парадов, установки новогодней елки и праздничной иллюминации. В качестве дополнительных функций архитекторы предложили те же ярмарки, каток и временные развлекательные площадки.

Отдельно архитектор обратил внимание на хозяйственные проблемы пространства. По его словам, гранитное покрытие площади регулярно повреждается тяжелой техникой, которую приходится завозить для проведения массовых мероприятий.





Третья часть площади расположена между улицами Баранова и Черняховского (возле торгового центра «Кловер»). Сейчас здесь находятся фонтан, вход в подземный паркинг, летние кафе, трамвайные остановки и небольшие озелененные участки. Несмотря на то, что эта территория уже выполняет рекреационную функцию, архитекторы считают, что ее потенциал раскрыт не полностью.

Радикальных изменений для этой части площади не предполагается. Основная идея заключается в том, чтобы продолжить пешеходную зону улицы Профессора Баранова в сторону площади Победы. Для этого предлагается закрыть для движения часть проезда, сохранив возможность заезда в подземный паркинг.

По мнению Анисимова, такое решение могло бы дать дополнительные возможности для летних кафе и сделать территорию более удобной для пешеходов.

В завершение эфира Анисимов еще раз подчеркнул, что представленные схемы являются лишь поводом для дискуссии. В ближайшее время власти намерены провести экспертное обсуждение будущего площади Победы, а затем организовать еще несколько встреч, на которых будут собирать предложения горожан.

Текст: Карина Захарийчук, изображения: презентация проектов