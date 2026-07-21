Подорожало почти всё: как изменились «голубые ценники» с 2024 года

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В июле 2024 года на тот момент врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных возглавил рабочую группу по ценообразованию на продукты питания, пообещав снижение цен на ряд товаров. 16 августа на оперативном совещании правительства министр экономразвития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова сообщила, что в магазинах появятся специальные голубые (они же синие) ценники. «Новый Калининград» впервые сделал их обзор 19 августа. Спустя почти два года мы решили проверить, как изменились цены, которые должны были зафиксировать.

В первом мониторинге были указаны цены в сетях «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория». В связи с фактическим «слиянием» последних двух и завершением работы приложения и программы лояльности «Виктории» вместо неё мы включили в обзор ещё одну местную сеть, участвующую в региональной программе доступных цен, — «Городок». К первоначальному списку продуктов мы добавили ещё восемь наименований, разместив их в нижних строках таблицы.

На большинство товаров цены зафиксировать не удалось. Заметнее всего они выросли на овощи. К примеру, килограмм картофеля подорожал с августа 2024 года на 50-60 рублей, лук — на 40-50 рублей, морковь — на 32-50 рублей, капуста — на 30-54 рубля. Тушку цыплёнка теперь можно приобрести за 218-250 рублей за килограмм, что на 38-60 рублей дороже, чем двумя годами ранее, впрочем и ценники на этот товар сменили цвет на белый.

Не изменилась за два года только цена на гречку в «Спаре» — 49,9 руб. В «Пятёрочке» она даже подешевела на 9 руб. Там также снизилась стоимость яиц первой категории — со 132,9 до 109,9 руб. В «Спаре» пачку недорогих макарон теперь можно приобрести на 4 рубля дешевле — за 20,99 руб.

В таблице специальные цены выделены синим цветом. На ряд продуктов их найти не удалось. В этих случаях указана стоимость самых доступных товаров соответствующей категории.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Пятёрочка»** «Городок»*** Хлеб, 400-580 г 29,99 (+7,99 руб.) 34,99 руб. (+5 руб.) 64 Мука пшеничная, 1 кг 49,99 (+5 руб.) 76,99 руб. (+17 руб.) 76 Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (+10 руб.) 109,99 (-23 руб.) 109,9 Гречка, 800-900 г 49,99 (цена не изм.) 46,99 (-9 руб.) 49,9 Макароны, 400 г 20,99 руб. (-4 руб.) 26,79 руб. (+1,8 руб.) 69,9 Масло подсолнечное, 0,8-1 л 97,99 (+8 руб.) 179,99 (+40 руб.)

169,9 Сахар, 800 г — 1 кг 99,99 руб. (+16 руб.) 109,99 (+26 руб.) 89,9 Картофель молодой, 1 кг 99,99 (+60 руб.) 99,99 (+50 руб.) 89,9 Лук репчатый, 1 кг 99,99 (+50 руб.) 109,99 (+41 руб.)

89,9 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 79,99 (+30 руб.)

89,99 (+54 руб.) 79,9 Морковь, 1 кг 99,99 руб.(+50 руб.) 84,99 (+32 руб.) 94,9 Свекла, 1 кг 59,99 руб. (+10 руб.) 59,99 (+7 руб.) 39,9 Тушка цыплёнка, 1 кг 249,99 (+60 руб.) 217,99 (+38 руб.) - Молоко, 2,5%, 800 мл 55,99 (+6 руб.) 53,19 53,9 Сметана, 15-20% 59,99 180 г 51,99 180 г 79,9 315 г Сливочное масло. 72,5-82,5% 179,99 119,99 109,9 Чай листовой 42,79 50 г 159,99 крупнолистовой, 250 г 77 100 г Яблоки 99,99 139,99 159,9 Творог 49,99 5%, 160 г 51,99 обезжиренный, 160 г 54 5%, 160 г Рис 49,99 51,19 99 Минтай, кг 279,99 - 319 Свинина, кг 269,99 - -

В таблице указаны цены на 18-19 июля 2026 года.

*Цены в магазинах «Спар» на ул. Героя России Виталия Мариенко, 8 и Александра Невского, 28

**Цены в магазине «Пятёрочка» на на ул. Профессора Баранова, 30

***Цены в магазине «Городок» на ул. Космонавта Леонова, 16