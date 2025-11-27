Символы Рождества и мир Гофмана: в Музее искусств открыли новогодний проект (фото)

В пятницу, 5 декабря, в Музее изобразительных искусств представили традиционный проект «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). Посетителям вновь предложили погрузиться в атмосферу зимних праздников и увидеть сказочных героев в работах живописи, графики, керамики, деревянной резьбы и книжной иллюстрации.

Ключевой темой выставки стала история Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В экспозицию вошли оригиналы иллюстраций московской художницы Юлии Гуковой, сюрреалистичные работы петербургской авторки Марины Азизян, а также уникальная коллекция деревянных Щелкунчиков середины ХХ века из собрания Ирины Крутиковой-Пеннер. Дополняют проект рождественские вертепы из разных стран и экспонаты из мультфильма «Гофманиада» студии «Союзмультфильм». Часть новогоднего проекта посвящена традициям, символике и декору Рождества

Новогодняя экспозиция доступна для посещения до 18 января включительно.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»