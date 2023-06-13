Северный рыболов: в Калининграде подняли российский флаг на траулере «Дмитрий Кожарский» (фото)

На новом рыболовном траулере «Дмитрий Кожарский» во вторник, 13 июня, торжественно подняли государственный флаг Российской Федерации. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Росрыболовства Илья Шестаков.



«Дмитрий Кожарский» — главное судно серии из трех крупнотоннажных рыболовных траулеров-процессоров, строящихся на Выборгским судостроительном заводе для группы компаний «ФОР» в рамках инвестиционных квот. Судно назвали в честь учредителя «ФОР», скончавшегося в 2022 году, который «посвятил жизнь развитию рыбопромышленной отрасли России».

Траулер был передан заказчику в начале февраля. Это современное высокотехнологичное судно повышенной экологичности и производительности, предназначенное для лова и переработки донных пород рыб в Северном хозяйственном бассейне. На борту траулера обеспечено производство продукции глубокой переработки: рыбного филе, консервов и рыбной муки. Оборудование позволяет замораживать на судне до 105 тонн рыбы в сутки.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград