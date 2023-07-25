Цифровой рубль: зачем он нужен и как им пользоваться

В понедельник, 24 июля, Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового формата национальной валюты — цифрового рубля. О том, зачем был введен новый вид платежного средства и как его можно использовать — в материале «Нового Калининграда».

Цифровой рубль — что это?

На настоящий момент в стране существуют два формата национальной валюты: наличные и безналичные средства. Цифровой рубль — это третий вариант существования денег. Они смогут использоваться как физическими, так и юридическими лицами и будут храниться в специальных цифровых кошельках, размещенных на платформе Банка России. При этом новая форма национальной валюты станет доступна для взаимодействия в привычном формате для безналичных средств: через мобильные приложения и интернет-банки. Сохранится также возможность их перевода по номеру телефона на электронные кошельки других пользователей.

Чем цифровые деньги отличаются от безналичных?

Основная разница заключается в условиях хранения денежных средств. Безналичные средства могут располагаться в абсолютно любом банке, в то время как цифровые рубли — только на платформе Банка России. При этом новая форма существования рубля не призвана заменить или вытеснить из обихода другие варианты существования денег: цифровой рубль будет использоваться наравне как с наличной, так и с безналичной формами существования национальной валюты.

Это аналог криптовалюты?

Разница между криптовалютами и цифровым рублем весьма ощутима. Криптовалюты генерируются разными группами лиц, которые не ассоциированы напрямую с государственными финансовыми структурами, что приводит к их высокой нестабильности и резким колебаниям стоимости. Цифровой рубль будет выпускаться Банком России, его курс обеспечен золотовалютными резервами страны. До тех пор, пока с ними все в порядке, цифровой рубль, как утверждают власти, в безопасности.

Можно ли использовать цифровые рубли для кредитования?

Цифровая национальная валюта создается исключительно как платежное средство. С них невозможно получить кэшбек, использовать их для кредитования или накопления. С них невозможно будет получать процент.

Можно ли переводить цифровые рубли в наличные средства?

Существует возможность конвертировать цифровые рубли в наличные средства. Для этого сначала надо перевести их в безналичную форму и перевести на счет, а потом уже можно получить наличные в кассе банка обслуживания по курсу один к одному.

Зачем нужны цифровые рубли?

Использование цифровых денег должно привести к большей прозрачности финансовых процессов. Что может способствовать сокращению сферы теневого рынка и пресечению коррупционных схем. Это достигается тем, что все цифровые деньги сосредоточены на единой платформе, а за каждым задействованным там пользователем может быть закреплен только один цифровой кошелек, благодаря чему становится проще отслеживать движение денежных средств. Вероятно, при условии перевода в «цифру» бюджетных денег отслеживать их перемещения будет проще.

Когда цифровые рубли войдут в обиход?

Закон о введении цифрового рубля вступит в силу с 1 августа 2023 года, но полный доступ к использованию этого типа денег, как предполагается, россияне получат позже — ориентировочно к 2025-27 году.



Текст: Павел Каменев, фото: Виталий Невар / Новый Калининград