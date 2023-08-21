«Не можем развиваться»: в Гвардейске жалуются на то, что проблема лимитов на газ не исчезла

0 0

В Гвардейске есть острая проблема с подключением к газу, так называемые «лимиты» для муниципалитета не выделены. Об этом заявил во время прямого эфира в понедельник, 21 августа, глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец.



Градоначальник рассказал о том, что две недели назад муниципалитет заключил контракт на строительство «закольцовки» — нового газопровода, который позволит получать топливо через другую газораспределительную станцию. «Это наш стратегический объект. Без этого объекта мы не можем дальше двигаться вперед, мы не можем развиваться, потому что на территории муниципалитета не в полном объеме... Ну не то что не в полном объеме, а отсутствуют лимиты газа. То есть труба, есть станция ГРС в Полесске, газ поступает, но лимитов необходимого объема газа нет. Поэтому мы на протяжении последних трех лет разрабатывали проектно-сметную документацию на эту закольцовку, мы прошли экспертизу, мы делали корректировку смет с тем, что год назад пошло повышение цен. Мы сделали корректировку цен и в этом году мы отторговали и заключили, как я уже сказал контракт на, так называемую, „закольцовку“ газа, которая пройдет от нашего населенного пункта: поселка Озерки — до Багратионовского района, до поселка Партизанское. Газопровод будет проходить от Озерков через Гурьевский район и зайдет в Багратионовский район», — отметил глава администрации Гвардейска.

Цена контракта — более 400 миллионов рублей, работы планируют завершить к апрелю следующего года. По словам Коломийца, ввод объекта поможет решить проблему газификации Гвардейского округа.

В мае прошлого года «Калининградгазификация» приостановила заключения договоров техприсоединения для объектов капитального строительства в Калининграде, Зеленоградске, Полесске, Светлогорске, Советске, Гусеве, Черняховске, Багратионовске и Краснознаменске. В качестве причины называлось «отсутствие технической возможности транспортировки природного газа». В региональном правительстве пообещали урегулировать вопрос в течение нескольких недель. Ещё раньше прекратили выдавать техусловия на подключение к газу в Калининграде, Зеленоградске и Полесске.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявлял, что проблем с газоснабжением потребителей в Калининградской области нет, приостановка подключений связана с техническими ограничениями, существующими только на бумаге. Во время онлайн-общения с президентом России Владимиром Путиным 20 мая 2022 года губернатор Антон Алиханов попросил помочь с возобновлением выдачи техусловий для подключения новых объектов к газу. Владимир Путин сказал, что «обязательно» поговорит с руководством «Газпрома» на этот счет.

В июне прошлого года Алиханов сообщил о том, что вопрос с дополнительными лимитами газоснабжения региона решен, однако уже в августе рассказал, что «Газпром» эти лимиты так и не увеличил. В ноябре губернатор опять заверил, что проблема с лимитами на газ решена и выдача технических условий для подключения новых объектов возобновится в ближайшие «дни-недели».

Однако в декабре глава администрации Правдинского муниципалитета Владимир Устинов рассказал , что «Калининградгазификация» отвечает всем, кто обращается за техусловиями для подключения газа, что не будет выдавать их ранее 2025 года.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

