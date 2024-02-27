Формальный подход: предприниматели региона недовольны распределением денег по соцконтрактам

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Начинающие предприниматели Калининградской области возмущены «формальным подходом», который, по их мнению, применили региональные власти при распределении средств социального контракта в начале 2024 года. «Новый Калининград» выяснил, что послужило причиной недовольства и есть ли решение проблемы.



В 2024 году в связи с выходом федерального постановления произошёл ряд изменений, касающихся предоставления помощи на основе социального контракта. В частности, решение о его назначении или отказе теперь принимает Центр социальной поддержки населения. Ранее это было в полномочиях муниципалитетов. В декабре пресс-служба областного правительства сообщала о том, что в 2024 году заключить соцконтракт смогут семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. В настоящее время это 15917 рублей.

Максимальный размер социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности составляет 350 тыс. рублей. Именно из этой суммы исходит большинство предпринимателей, рассчитывающих получить помощь от государства, при составлении бизнес-планов. Однако региональный минсоц в начале года начал распределять средства из расчёта 70 тыс. рублей на одного члена семьи. Таким образом, максимальную сумму поддержки могли получить только многодетные семьи.

Калининградские предприниматели, не согласные с таким принципом распределения средств, собрали инициативную группу и направили коллективную жалобу губернатору и министру социальной политики Калининградской области, директору центра социальной поддержки населения, а также в прокуратуру.

«Успех предпринимательской деятельности определяет грамотно составленный бизнес-план выбранной ниши, выверенный финансовый план развития бизнеса, продуманная смета единовременных затрат, — говорится в тексте подготовленного активистами обращения, — Да, мы согласны, что не всем нишам требуется социальный контракт в размере 350000 рублей. Но именно ниша определяет смету, а смета определяет размер социального контракта, необходимый для успешной реализации проекта, выход на достойный доход и, как следствие, достижение цели социального контракта — преодоление трудной жизненной ситуации. Межведомственная комиссия уравняла все ниши, обесценила бизнес-планы, обоснование единовременных затрат».

22 февраля в центре «Мой бизнес» прошла встреча предпринимателей с начальником отдела организации социальных выплат регионального министерства социальной политики Ларисой Верещако. По её словам, с начала года на момент разговора в министерство с целью заключения соцконтракта уже обратились 1889 человек. Из них 622 человека (33%) — с целью начала предпринимательской деятельности. При этом за весь 2023 год ИП региона заключили всего 594 соцконтракта. Средства, выделенные на эти цели, закончились уже в первом полугодии.

В бюджете 2024 года на реализацию социальных контрактов предусмотрено порядка 325 миллионов рублей. Это федеральные и региональные средства. В связи с тем, что все предприниматели, обратившиеся за поддержкой с начала года, указали максимальную сумму, в центре соцподдержки решили ограничить выплату из расчёта — 70 тыс. на одного члена семьи, объяснила Лариса Верещако. По её словам, министерству важно, чтобы мера поддержки была доступна в течение всего года. Однако, столкнувшись с недовольством большинства обратившихся, минсоц всё-таки принял решение в ближайшее время пересмотреть уже заключённые контракты и уделить больше внимания бизнес-планам обратившихся.

«Все ваши обращения, абсолютно все, по которым было принято решение, по которым будет приниматься решение, будут сейчас оцениваться повторно. Возможность такая по изменению суммы социального контракта есть, она предусмотрена. И если комиссия посчитает, что ваш бизнес-план действительно интересен, хорош, действительно вы выйдете из трудной жизненной ситуации и будете получать доходы, он будет пересмотрен. Я обещаю вам всем. Абсолютно все документы будут пересмотрены», — заявила Верещако. Решение о предоставлении поддержки или отказе в ней будет приниматься индивидуально и без привязки к составу семьи, пообещала она.

Предприниматели обозначили на встрече и другие проблемы, с которыми они столкнулись при обращении за соцподдержкой. Среди них — отказ в заключении социального контракта в случае отсутствия постоянной регистрации в Калининградской области и нарушение профессиональной этики сотрудниками центра соцподдержки, выражавшееся в грубом обращении с заявителями. Лариса Верещако обещала рассмотреть каждый вопрос индивидуально, но уже за рамками встречи.

Как сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель консалтингового агентства, специалист по мерам соцподдержки Анастасия Курочкина, возглавившая инициативную группу предпринимателей, 5 марта её представители приглашены в прокуратуру для разъяснения сложившейся ситуации.

«Несмотря на то, что министерство пообещало нам, что оно будет рассматривать наши бизнес-планы в индивидуальном порядке, наша задача сейчас — чтобы всё это контролировалось со стороны прокуратуры, чтобы не было нарушений, чтобы данное обещание было выполнено», — отметила предприниматель.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Он заключается на срок от 3 до 12 месяцев. По контракту орган соцзащиты обязуется оказать государственную соцпомощь в виде социальных услуг, денежных выплат или приобретения необходимых товаров. Получатели помощи также берут на себя определённые обязательства, например: трудоустроиться, открыть своё дело, наладить личное подсобное хозяйство.

Полученные по соцконтракту деньги должны быть использованы исключительно на обязательства, взятые заявителем. Для подтверждения получатель поддержки предоставляет в органы соцзащиты товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и прочее. При нарушении условий соцконтракта соглашение расторгается и выплаты прекращаются.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через сайт «Госуслуги», в органах соцзащиты по адресу постоянной или временной регистрации, а также в офисах МФЦ. Заявления и бизнес-планы рассматривает межведомственная комиссия.

Прекращение предпринимательской деятельности в течение действия социального контракта расценивается как нарушение договора и влечёт за собой необходимость вернуть деньги в бюджет.

Чтобы таких ситуаций было меньше, с 2024 года ввели обязательное тестирование на уровень предпринимательских компетенций. Заявитель, который прошёл тестирование и получил неудовлетворительный результат, до заключения социального контракта обучается в центре «Мой бизнес». Центром предоставляется документ, подтверждающий успешное прохождение программы.

После завершения действия социального контракта начинается надзорный период, в течение которого сотрудники центра соцподдержки могут проверять предпринимателей на предмет фактического ведения бизнеса, размер дохода и т.д. Срок этого периода определяют региональные власти. В Калининградской области он равен одному году.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар, Мария Власенкова / Новый Калининград