Работа в Калининграде: штукатур-маляр, врач, психолог

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Работа в Калининграде: штукатур-маляр, врач, психолог

«Новый Калининград» в еженедельном топе вакансий собрал самые актуальные как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые предложения, размещенные в разделе «Работа».

Рабочие специальности

Вакансия «штукатур-маляр» от компании «Стройтрансгаз» стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей на этой недели. За работы по покраске и оклейке обоев различными способами, грунтованию, шпатлеванию поверхности вручную и с помощью механизированного оборудования предлагают 150 тыс. руб. Маляру необходимо будет работать шесть дней в неделю по 10 часов. Работодатель готов предоставить соискателю работу на Октябрьском острове, бесплатное общежитие и трёхразовое питание. Требуется опыт не менее одного года.

Напротив, «машинист экскаватора» вошёл в число самых низкооплачиваемых рабочих профессий. От кандидата требуется выполнение комплекса работ на экскаваторах марки «KOMATSU» на различных объектах, уход за техникой, устранение небольших неполадок, контроль за заправкой топливом и ведение документооборота. Соискатель также должен иметь опыт работы не менее трёх лет, знать правила выполнения работ с экскаватором, нормы безопасности, комплекс правил пожарной и технической безопасности и принципы выполнения профилактических работ по предотвращению неисправности техники. За эту работу машинисту готовы платить 350–500 рублей. Оплата ли это за смену или за час, а также продолжительность рабочего дня не уточняются.

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Для квалифицированного персонала

Самую высокооплачиваемую работу для квалифицированного персонала, как и неделей ранее, готовы предложить врачу, но на этот раз — врачу-хирургу или сердечно-сосудистому хирургу в клинику флебологии. Медику предлагают зарплату от 150 до 270 тыс. рублей, оплату сертификационных курсов по повышению квалификации, возможность участия в российских и международных конференциях и ведения научной деятельности за счёт организации, а также сменный рабочий график с 9:00 до 20:00 с часовым обеденным перерывом. Помимо этого, компания готова обучить кандидатов, не имеющих опыт во флебологии, на базе клиники. Период обучения работодатель обещает оплачивать.

Рабочие обязанности врача-хирурга состоят из приёма и лечения пациентов флебологического профиля и пациентов с венозной недостаточностью, контроля проводимого лечения и выполнения стандартов работы с пациентами. Кандидат должен иметь законченное высшее образование, ординатуру/интернатуру по специальности и действующий сертификат или аккредитацию по специальностям: «Сердечно-сосудистая хирургия» или «Хирургия». От соискателя также требуются такие качества, как позитивный настрой, желание помочь пациенту, коммуникабельность и умение работать в команде.

В список низкооплачиваемых попала вакансия психолога социальной сферы Центра социальной помощи семье и детям. Зарплата — 25 тыс. рублей. Специалист должен будет создать социально-психологическую сеть для поддержки, обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентам трудностей социализации и разрабатывать программы индивидуальной работы с учётом конкретных профессиональных задач. На должность готовы взять без опыта, но уточняется, что не менее двух лет практической работы, приближенной к данному виду деятельности будет дополнительным преимуществом для кандидата. К работе не допускаются лица с судимостью.

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Вакансии с неполной занятостью

Компании «Деревня в дом», занимающейся доставкой фермерских продуктов на дом, требуется водитель-курьер-экспедитор, обладающего такими качествами, как порядочность, честность, пунктуальность, вежливость и коммуникабельность. Для трудоустройства также нужны водительские права категории B и собственный автомобиль. Работа состоит из двух частей. В первый день водителю необходимо закупить продукты у поставщиков. Занятость составит с 9 до 14–16 часов в зависимости от количества и скорости выполнения работы, бензин оплачивает работодатель. Во второй день водитель должен заняться доставкой заказов клиентам по сформированному заранее маршруту с 9 до 20–22 часов. Оплата производится за каждый заказ.

Самой низкооплачиваемой вакансией в категории вакансий с неполной занятостью стала уборщица в магазин электроники «Диджилайн». В обязанности кандидата входит уборка торгового помещения, за выход на смену готовы платить 500 рублей. Продолжительность рабочего дня работодатель не уточняет.

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Вакансии без опыта работы

Соискателям без опыта работы предлагают поработать в строительной компании монтажником наружных сетей с зарплатой от 85 до 125 тыс. руб. В обязанности работника будут входить работа в составе бригады, монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, стыковая и электромуфтовая сварка труб ПНД и умение обращаться с электро- и бензоинструментом и оборудованием. Взамен работодатель готов предложить работу в Зеленоградске, график: с 9:00 до 18:00. Отмечается, что переработки оплачиваются отдельно.

Честным, чистоплотным, трудолюбивым и порядочным женщинам от 55 лет и старше без опыта работы предлагают устроиться домработницей. Работать кандидаты могут два раза в неделю в любые дни с 8:00 до 12:00 или после обеда. Работодатель готов платить домработнице 1200 рублей за четыре часа работы.

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Другие вакансии

В автосервис грузовых автомобилей «Автоком» требуется автослесарь по ремонту автобусов. Компания ждёт ответственных сотрудников, желающих работать и зарабатывать. Помимо этого, кандидат на должность должен иметь опыт работы не менее одного года. Зарплата автослесаря составляет от 100 до 200 тыс. рублей, 50% от этой суммы является сдельной.

Лечебно-диагностический центр «Медицина будущего» приглашает на работу медицинскую сестру с активной жизненной позицией, творческим подход и желанием освоить новые медицинские технологии. Условия работы включают в себя частичную или полную занятость, посменные график работы (смена 6,5 часов), льготы на медицинские услуги в центре для сотрудников и их родственников, а также обучение и стажировку перед началом работы. В обязанности медсестры входят подготовка кабинета к приёму пациентов, знание санитарно-эпидемиологического режима, умение оказать неотложную медицинскую помощь, проведение текущей и генеральной уборки кабинетов, ведение документации, умение пользоваться оргтехникой и знание ПК на уровне пользователя. За их выполнение работодатель готов платить от 30 до 47 тыс. рублей.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Текст: Виктория Никонорова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград

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