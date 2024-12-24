Работа в Калининграде: топ вакансий недели

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На рынке труда наблюдается активный спрос на специалистов различных профессий. В своём топе «Новый Калининград» собрал интересные высокооплачиваемые и низкооплачиваемые вакансии, опубликованные на этой неделе в разделе «Работа».

Для квалифицированного персонала

Самую большую зарплату готовы предложить инженеру производственно-технического отдела — от 130 до 200 тыс. руб. В обязанности соискателя будут входить составление исполнительной документации, контроль строительно-монтажных работ, оформление заявок на материалы. Преимуществом при трудоустройстве станет опыт работы в инжиниринговых компаниях (вентиляция, кондиционирование или отопление) от трёх лет и уверенное пользование компьютерной программой «AutoCad».

Самой низкооплачиваемой вакансией для квалифицированного персонала стала «бухгалтер на первичную документацию» в магазин электроники. За учёт банковских операций и платежей в системе «банк-клиент», а также за учёт первичных бухгалтерских документов и договоров, сверку с контрагентами, подготовку отчётов по текущей деятельности для руководителя и подготовку документов для главного бухгалтера, работающего на удалёнке, готовы платить 10 тыс. руб. Выход на смену осуществляется дважды в неделю. Уточняется, что к работе могут приступить соискатели с неполным высшим образованием, однако с опытом работы не менее одного года. Помимо этого, кандидат должен обязательно владеть навыками работы в «1С», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel». Опыт работы в сети «СБИС» станет дополнительным преимуществом.

Рабочие специальности

Среди рабочих специальностей самой высокооплачиваемой вакансией недели стал рихтовщик-стапельщик в автосервисе. Работодатель предлагает сдельно-премиальную оплату труда от 100 до 150 тыс. руб., необходимые для работы инструменты, индивидуальные предложения, скидки на обслуживание и график работы 6/1. Взамен кандидат должен выполнять рихтовочные, сварочные и стапельные работы любой сложности, восстанавливать геометрию кузова, работать с использованием специализированного оборудования и поддерживать чистоту и порядок в рабочей зоне. Для трудоустройства необходимы опыт работы не менее одного года по профилю, техническое знание автомобиля и навыки работы с оборудованием и инструментом. Соискатель также должен обладать такими личностными качествами, как ответственность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность и умение работать в команде.

В Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма требуется рабочий по уходу за животными, в обязанности в которого будут входить работы по содержанию животных зооуголка и профилактики их заболеваний, контроль приобретения кормов и его самостоятельная заготовка, поддержание клеток в надлежащем состоянии и проведение их систематической уборки с заменой подстилочного материала. За это кандидату предлагают 14 тыс. руб. Заинтересованным в трудоустройстве необходимо иметь среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и медицинскую книжку, а также обладать знаниями основ биологии, условий содержания животных, норм и правил кормления и составления кормовых рационов. Помимо прочего, у соискателя будет возможность совмещать эту работу с педагогической деятельностью.

Вакансии с неполной занятостью

Спортивный комплекс «Центр спорта» в Южном парке предлагают ночную работу с 19:00 до 7:00 для уборщицы. За график работы 2/2 ей готовы платить 40 тыс. руб. Другие подробности не уточняются.

За работу ночного дежурного «Школа-интернат № 1» предлагают другую зарплату — 17 тыс. руб. В качестве кандидата рассматривается женщина с неполным среднем образованием и без опыта работы. В её обязанности будет входить уход и присмотр за воспитанниками учреждения две ночи в неделю.

Вакансии без опыта работы

Соискателя без опыта готовы устроить на работу горничной в отель «Европа». Кандидат должен быть стрессоустойчивым и выносливым, а также обладать высокой трудоёмкостью. Работодатель готов предложить горничной зарплату от 60 до 65 тыс. руб. и питание. График работы — 5/2 с полным рабочим днём.

Тактичные, ответственные и аккуратные соискатели без вредных привычек могут попробовать свои силы в работе гардеробщиком в Историко-художественном музее. В должностные обязанности кандидата будут входить приём и выдача верхней одежды, головных уборов и других личных вещей посетителей, обеспечение сохранности вещей, выдача жетона с указанным номером места хранения, выдача одежды и содержание в чистоте и порядке помещений гардеробной. Уточняется, что гардеробщик также должен помогать инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и одевании. Стоимость оплаты труда составляет 20 тыс. руб.

Другие вакансии

В МБУ «Чистота» требуется специалист по закупкам, который будет заниматься сбором данных о потребностях и о ценах на товары, работы и услуги, подготовкой закупочной документации, обработкой результатов контрактов и участием в планах и обоснованиях закупок. За выполнение этих обязанностей готовы платить от 55 до 57 тыс. руб. Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт работы в сфере закупок не менее трёх лет, обладать знаниями законодательства РФ и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере муниципальных и государственных закупок.

Развлекательный комплекс «Эпицентр» приглашает на работу пиццамейкеров в кафе «История». В обязанности работника входит приготовление пиццы и заготовок, а также работа в команде ресторана. Для устройства на работу кандидату необходимо иметь опыт работ не менее года и медицинскую книжку. Работодатель, в свою очередь, предлагает график работы 2/2 с 10:00 до 00:00, развоз в ночное время и заработную плату от 58 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград