Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы собрали актуальные предложения как для квалифицированного персонала, так и для начинающих. Традиционно самыми высокооплачиваемыми оказались предложения в производственной сфере.

Для квалифицированного персонала

Самая высокооплачиваемая вакансия недели — главный технолог в компанию по производству изделий из железобетона для строительства. Специалист должен будет заниматься разработкой и внедрением прогрессивных технологических процессов, установлением порядка выполнения работ и пооперационного маршрута обработки и сборки железобетонных изделий, составлением планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест. Также в его обязанности будут входить расчёты производственных мощностей и загрузки оборудования. Работодатель указал заработную плату в размере 100 800 руб., в которую входит «должностной оклад, ежемесячная мотивационная выплата и доплата на питание в рабочий день или смену в 300 рублей ежемесячно». Уточняется, что зарплата «по результатам труда может быть пересмотрена, её размер может устанавливаться на договорной основе». От соискателя требуется опыт работы не менее трёх лет и хорошее знание строительных материалов для качественного изготовления изделий из бетона для строительства.

Самую низкую заработную плату предлагают специалисту по охране труда в детский сад № 125 — от 10 до 12 тыс. руб. В обязанности специалиста входит разработка, согласование и актуализация проектов локальных нормативных актов, содержащих требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда; подготовка информации и документов; осуществление формирования документов, отчётности, содержащих информацию по вопросам охраны труда и «далее, согласно должностной инструкции». Работа предполагает неполную занятость, согласно данным работодателя. Для трудоустройства необходим опыт работы не менее года и высшее образование.





Рабочие специальности

Самую большую заработную плату среди рабочих специальностей готовы предложить электромонтажнику по силовым сетям и электрооборудованию. Работодатель приглашает кандидата заниматься строительством филиала Третьяковской галереи и Большого театра на Октябрьском острове. Компания готова предложить официальное трудоустройство, белую заработную плату в размере 150 тыс. руб. и питание. Иногородним работникам обещают предоставить общежитие и транспорт от общежития до работы и обратно. График работы — 6/1 с десятичасовым рабочим днём. Для приёма на работу необходим опыт работы не менее года, а также квалифицированное удостоверение или диплом по этой должности.

Одна из самых низкооплачиваемых вакансий — крановщик-машинист башенного крана PEINER с опытом работы не менее года. Работодатель предлагает почасовую оплату от 550 руб./час, трудоустройство согласно Трудовому кодексу с первого дня работы, своевременную выплату дважды в месяц, а также оплачиваемый отпуск и больничные. Кроме того, компания обещает премии к государственным праздникам и новогодние подарки детям сотрудника.





Без опыта работы

Соискателям без опыта предлагают попробовать свои силы в качестве подсобного рабочего, в трудовые обязанности которого входят разгрузочные и погрузочные работы, демонтаж и монтаж промышленного оборудования, копка траншей и ям, подготовка основания под фундамент и вспомогательные работы. Как уверяет работодатель, главным для кандидата является желание работать — «всему научим». Указанная заработная плата — от 100 до 110 тыс. руб.

По адресу ул. Емельянова, 268а, требуется уборщица пяти подъездов в пятиэтажном доме. За влажную уборку раз в неделю работодатель предлагает заработную плату в размере 6 тыс. руб.

С неполной занятостью

Лицей № 18 ищет учителя математики с опытом работы в образовательных учреждениях от трёх лет. В графике работы работодатель указал «неполную занятость», в которую входят «ведение уроков в 5,8,10-х классах, учебная нагрузка 24 часа в неделю, классное руководство 5-го класса, подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам, ведение электронного журнала и дополнительно реализация проекта „Умная продлёнка“». За выполнение этих обязанностей работодатель готов платить от 36 до 42 тыс. руб.

Клининговая компания приглашает на работу дворников на адреса на выбор. Так, на ул. Баграмяна за работы с графиком 5/2 с 7:30 до 11:00 готовы платить 13,5 тыс. руб. По ул. Киевской (в районе гостиницы «Берлин») обещают зарплату в размере 13 тыс. руб., график работы — 5/2 с 7.00 до 9.00. За уборку «в начале ул. Киевской» готовы платить уже больше — 14,5 тыс. руб. График работы на точке 5/2, с 7.00 до 11.00. На ул. Правая Набережная за работу пять раз в неделю с 7:00 до 9:00 дворнику заплатят 12 тыс. руб.





Другие вакансии

Соискателю, обладающему знаниями компьютерной техники, администрирования ОС Windows, офисного пакета и периферийного оборудования, предлагают работу специалиста отдела по IT в «Капитал МС». В его обязанности будут входить обслуживание компьютеров и принтеров, закупка расходных материалов, оказание помощи сотрудникам и настройка ПО. За это кандидату готовы платить 36 тыс. руб. Работнику необходимо иметь профильное среднее специальное образование, опыт работы не менее одного года, он также должен обязательно проживать в Калининграде.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ищет официанта на завтраки и обеды. Работодатель готов предложить заработную плату от 45 до 51 тыс. руб. с ежегодной индексацией, медицинское обслуживание, проживание в общежитие и компенсацию проезда для иногородних, «реальный карьерный рост: как линейный, так и вертикальный», льготы начинающим специалистам и «выдачу молока за вредность». График работы — с 7:30 до 16:30, в пятницу — до 15:30, суббота и воскресенье — выходные. Взамен официант должен обеспечивать ознакомление посетителей с ассортиментом имеющихся в наличии блюд и напитков, осуществлять контроль за оформлением зала, обеспечивать чистоту и порядок в зале, контролировать приём заказов от посетителей, осуществлять проверку выписанных счетов и производство расчетов с посетителями и заказ молока для нужд завода. Приветствуется опыт работы не менее одного года и наличие медицинской книжки. Кроме того, для трудоустройства кандидат должен уметь работать с посетителями и вип-гостями во время обслуживания обедов и документами по материальной ответственности, а также знать правила производства и реализации продукции (услуг) общественного питания.

«Резюме будет рассмотрено в течение 14 дней с момента его получения. Если ваш опыт работы соответствуют требованиям и возможностям компании, мы свяжемся с вами по указанным контактам, — уточняет работодатель. — Отсутствие ответа в течение вышеуказанного срока, означает, что, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем предложить вам данную вакансию».

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».